Große Deckungslücke nach Überschwemmungen

31.3.2022 – Fast eine Viertelbillion Euro fiel 2021 laut einem Bericht der Swiss Re weltweit an Naturkatastrophen-Schäden an. 59 Prozent davon waren nicht versichert. In Deutschland war die Deckungslücke mit 68 Prozent überdurchschnittlich hoch. Die Überschwemmungen vom letzten Sommer hatten die bislang teuerste Naturkatastrophe in Deutschland verursacht.

WERBUNG

Als ein „weiteres Jahr mit intensiver Naturkatastrophen-Aktivität“ beschreibt das Swiss Re Institute (SRI) 2021. Am Mittwoch hat das Institut seinen „Sigma 1/2022“-Bericht „Natural catastrophes in 2021: the floodgates are open“ veröffentlicht.

Demnach haben diese Ereignisse letztes Jahr weltweit zu wirtschaftlichen Schäden in Höhe von 270 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 237 Milliarden Euro, geführt. Gegenüber 2020 ist das eine Zunahme um 33 Prozent und ein Wert, der um ein Viertel über dem Zehn-Jahres-Schnitt liegt.

Zirka 41 Prozent der Naturkatastrophen-Folgen waren versichert. „Damit setzt sich der langfristige Trend fort, dass die weltweiten versicherten Schäden pro Jahr um durchschnittlich fünf bis sieben Prozent steigen“, teilt das SRI mit.

Hinzu kommen von Menschen verursachte Katastrophen. Das Schadenvolumen erreichte zehn Milliarden Dollar (rund neun Milliarden Euro) und blieb damit um 29 Prozent unter dem Wert von 2020; es lagen auch unter dem Zehn-Jahres-Schnitt. Der Großteil davon war versichert.

Wirtschaftliche und versicherte Gesamtschäden durch Katastrophen Schadenkategorie 2021 2020 10-Jahres-Schnitt* Wirtschaftliche Schäden – davon Naturereignisse – davon Man-made 280 (246) 270 (237) 10 (9) 217 (191) 203 (179) 14 (12) 226 (199) 215 (189) 11 (10) Versicherte Schäden – davon Naturereignisse – davon Man-made 119 (105) 111 (98) 8 (7) 99 (87) 90 (79) 10 (9) 87 (77) 78 (69) 9 (8)

Hurrikan Ida war global am teuersten

Mit 30 bis 32 Milliarden Dollar versicherten Schäden war Hurrikan Ida die teuerste Naturkatastrophe des Jahres 2021.

Der größte Teil der versicherten dieser Schäden sei aber auch letztes Jahr wieder auf sogenannte „sekundäre Naturgefahren“ zurückzuführen gewesen. Als solche gelten

Ereignisse, die unabhängig und vergleichsweise häufig – öfter als „primäre“ Naturgefahren wie Erdbeben oder Wirbelstürme – auftreten und vergleichsweise geringe bis mittlere Schäden verursachen, sowie

sekundäre Effekte primärer Naturgefahren, zum Beispiel ein Tsunami nach einem Erdbeben.

Juli-Hochwasser teuerste Naturkatastrophe der Region

„So stellten etwa die Überschwemmungen im Juli in Europa die bisher teuerste Naturkatastrophe in der Region dar“, berichtet das SRI.

Laut Sigma-Analyse entstanden dadurch in Deutschland und Nachbarländern wirtschaftliche Schäden von mehr als 40 Milliarden Dollar und versicherte Schäden im Ausmaß von 13 Milliarden Dollar. Zum aktuellen Umrechnungskurs sind das mehr als 35 beziehungsweise 11,4 Milliarden Euro.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) hatte die Gesamtschäden der in Deutschland allein mit etwa 33 Milliarden Euro und die versicherten mit mindestens sieben Milliarden Euro angegeben. Das sei die „teuerste Naturkatastrophe aller Zeiten“ in der Bunderepublik gewesen (VersicherungsJournal 19.10.2021).

Das Ahrtal im Sommer 2021 (Bild: Provinzial)

Deckungslücken

Dem Swiss Re Institute zufolge sind in den vergangenen zehn Jahren 23 Prozent der wirtschaftlichen Naturkatastrophen-Folgen auf Überschwemmungen entfallen.

Die Deckungslücke in Bezug auf schwere Hochwasserschäden sei allerdings „trotz rekordhohen versicherten Schäden durch Überschwemmungen“ groß – am größten in Asien, wo nur sieben Prozent der Schäden versichert seien. In Europa sind es 34 Prozent.

Von den Naturkatastrophen-Schäden insgesamt waren 2021 in Deutschland 68 Prozent nicht versichert, im Schnitt der Jahre 2011 bis 2021 ist die Deckungslücke mit 58 Prozent etwas kleiner. Global betrachtet, betrugen die Deckungslücke 59 beziehungsweise 63 Prozent – siehe Tabelle unten.

Naturkatastrophen: Schäden und Deckungslücken 2011 bis 2021 sowie im Jahr 2021 Kennzahl Deutschland Global 2011-2021* 2021 2011-2021* 2021 Wirtschaftliche Schäden 82,0 (72,1) 35,8 (31,5) 2.419,5 (2.128,0) 270,0 (237,5) Versicherte Schäden 34,5 (30,3) 11,5 (10,1) 890,9 (783,6) 110,6 (97,3) Deckungslücke absolut 47,6 (41,9) 24,3 (21,4) 1.528,6 (1.344,5) 159,4 (140,2) Deckungslücke in % 58 % 68 % 63 % 59 %

Handlungsbedarf bei Überschwemmungsrisiken

„Angesichts des Ausmaßes der Verwüstungen verdienen Überschwemmungsrisiken dieselbe Aufmerksamkeit und ebenso strenge Risikoprüfungen wie primäre Naturgefahren, etwa Hurrikane“, sagt Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils bei Swiss Re.

„Der Handlungsbedarf zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft wird weltweit immer dringlicher“, ergänzt Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist von Swiss Re.

Zusammen mit dem öffentlichen Sektor sieht er aber „die Rück-/Versicherer gut gerüstet“, um die Erschließung von Hochrisikogebieten zu verhindern und in Schutzmaßnahmen wie grüne Infrastruktur zu investieren.

„Dies sorgt dafür, dass Vermögenswerte versicherbar bleiben, und verbessert zugleich den Wachstumsausblick“, so Haegeli.

Zum Herunterladen

Der Bericht „Natural catastrophes in 2021: the floodgates are open“ (Sigma 1/2022) kann als PDF-Dokument von der Website des Swiss Re Institute heruntergeladen werden.