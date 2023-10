Gewinner und Verlierer unter den privaten Krankenversicherern

9.10.2023 – Die Debeka hat die verdienten Bruttobeiträge im vergangenen Jahr mit mehr als 390 Millionen Euro am stärksten ausgebaut. Dies ist fast ein Viertel des gesamten Branchenzuwachses. Prozentual legte die Ottonova mit 51 Prozent am stärksten zu. Rückläufig waren die Einnahmen nur bei der in finanzielle Schieflage geratenen FAMK. Dies zeigt der Map-Report 930 „Bilanzrating private Krankenversicherung 2022“.

Im Geschäftsjahr 2022 haben die privaten Krankenversicherer (PKV) die verdienten Bruttobeiträge um 3,7 Prozent auf 47,07 Milliarden Euro ausgebaut. Im Jahr zuvor war es noch um fast sechs Prozent nach oben gegangen (VersicherungsJournal 17.10.2022).

Ottonova mit dem stärksten prozentualen Wachstum

Laut einer Übersicht aus dem Map-Report Nummer 930 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2022“ legten 15 der 36 aufgeführten Akteure mit geringstenfalls siebenstelligem Umsatz mindestens genauso stark zu wie der Markt.

Fünf (Vorjahre: sieben, sechs, fünf) von ihnen wuchsen mehr als doppelt so stark wie die Branche (VersicherungsJournal 15.9.2021, 1.9.2020). Spitzenreiter war erneut die erst vor sechs Jahren gegründete Ottonova Krankenversicherung AG (23.6.2017) mit aktuell über 51 Prozent (auf 22,1 Millionen Euro).

Zuwächse von jeweils einem guten Achtel hatten die R+V Krankenversicherung AG (auf 849 Millionen Euro) sowie die Arag Krankenversicherungs-AG (auf 545 Millionen Euro) zu verzeichnen. Um etwa ein Neuntel legte die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG zu (auf fast 32 Millionen Euro), um ein gutes Elftel die Concordia Krankenversicherungs-AG (auf über 92 Millionen Euro).

Zuwachs von unter einem Prozent

Mit einem Zuwachs von unter einem Prozent blieben insbesondere die Gothaer Krankenversicherung AG (auf 917 Millionen Euro) und die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH, auf 896 Millionen Euro) hinter dem Marktdurchschnitt zurück.

Die in finanziellen Schwierigkeiten steckende Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) (6.9.2023) hatte sogar rückläufige Beitragseinnahmen hinzunehmen. Für sie stand ein Minus von 1,1 Prozent auf unter 57 Millionen Euro zu Buche.

Debeka steigerte die Einnahmen absolut am stärksten

In absoluten Zahlen steigerte die Branche das Prämienvolumen im Vergleich zum Jahr 2021 um etwa 1.670 Millionen Euro. Davon entfiel mit 394 Millionen Euro fast ein Viertel auf den Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., der fast 7.873 Millionen Euro einsammelte.

Um knapp über beziehungsweise unter 150 Millionen Euro legten die Axa Krankenversicherung AG (auf 3.708 Millionen Euro) und die Barmenia zu. Einen Zuwachs im dreistelligen Millionenbereich hatte ansonsten nur noch die Allianz Private Krankenversicherungs-AG zu verzeichnen (auf über 3.990 Millionen Euro).

Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 930 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2022“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 134 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2022) von rund drei Dutzend Anbietern.

Hierzu gehören unter anderem auch die portierten Alterungsrückstellungen, die Rückschlüsse auf die Umdeckungsaktivitäten zulassen (4.10.2023).

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2011 bis 2022. Es ist als E-Paper ab 305 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.