Gewinner und Verlierer unter den Lebensversicherern

14.8.2020 – Jeder fünfte der 50 größten Lebensversicherer auf dem deutschen Markt hatte 2019 einen Beitragsschwund zu verzeichnen. Dieser fiel bei der Condor und der SV Sachsen am größten aus. Besonders stark zugelegt haben neben der Ergo Vorsorge (fusionsbedingt) auch die Hansemerkur, die Ideal und Markführer Allianz. Dies zeigt eine Auflistung in der Ausgabe 15-16/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Die deutschen Lebensversicherer haben das Brutto-Prämienvolumen im vergangenen Jahr um über ein Neuntel auf rund 99,5 Milliarden Euro ausgebaut. Dies geht aus der Mitte Juli vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2020“ (PDF, 730 KB) hervor.

Mit der Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali, VersicherungsJournal 1.7.2019) und der HDI Lebensversicherung AG hatten nur zwei der 17 Marktgrößen mit mehr als 1,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen Rückgänge zu verzeichnen. Dies zeigt eine Auflistung in der aktuellen Ausgabe 15-16/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) hervor (11.8.2020).

Condor mit fast neun Prozent Beitragsminus

Betrachtet man die gesamte Liste mit den 50 nach Prämienaufkommen größten Anbietern auf dem deutschen Markt, hatten acht weitere Unternehmen einen Beitragsschwund hinzunehmen. Am größten fiel das Minus bei der Condor Lebensversicherungs-AG mit fast neun Prozent (auf 268,4 Millionen Euro) aus.

Vertriebsvorstand Dr. Ulrich Hilp merkte zu dem „erwarteten“ Rückgang in einer Pressemitteilung Ende Mai Folgendes an: „Für ein profitables und nachhaltiges Wachstum haben wir uns ganz bewusst auf laufende Beiträge konzentriert." Nach seiner Aussage setzt die Condor Leben auch künftig auf Einmalbeiträge. Der Beitragsmix verschiebe sich jedoch in Richtung laufende Beiträge.

Knapp acht Prozent (auf 546,8 Millionen Euro) büßte die Sparkassen-Versicherung-Sachsen Lebensversicherung AG ein. Dies begründet das Unternehmen mit einer „bewussten Konsolidierung des Einmalbeitragsgeschäfts“. Das strategische Ziel, im Neugeschäft gegen laufenden Beitrag deutlich zu wachsen, sei mit plus 12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht worden.

Neben HDI und Proxalto hatte auch die im Run-off befindliche Victoria Lebensversicherung AG ein Beitragsminus von rund sechs Prozent (auf 609,4 Millionen Euro) zu verzeichnen. Um fünf Prozent abwärts ging es bei der Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC.

Ergo Vorsorge legt am stärksten zu

Auf der anderen Seite hatten vier von fünf der aufgelisteten Lebensversicherer Beitragszuwächse zu verzeichnen. Das größte Plus wird für die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG ausgewiesen. Das Unternehmen konnte das Prämienvolumen auf 834,9 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Dies dürfte vor allem auf die Verschmelzung der Ergo Direkt Lebensversicherung AG (2018: 387 Millionen Euro Beitragseinnahmen) auf die Ergo Vorsorge (28.3.2019) zurückgehen.

Um fast zwei Drittel (auf 355 Millionen Euro) legte die Hansemerkur Lebensversicherung AG zu. Hintergrund ist eine nach Unternehmensangaben „signifikante“ Erhöhung der Einmalbeiträge (plus 144 Millionen Euro auf 172 Millionen Euro).

Ein vergleichsweise hohes Wachstum von über einem Drittel (auf 322,2 Millionen Euro) stand für die Ideal Lebensversicherung a.G. zu Buche. „Der größte und stetig wachsende Teil der gebuchten Bruttobeiträge stammt mit einem Wert von 191,8 Millionen Euro aus den laufenden Beitragseinnahmen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Ende April.

Mit einem knappen Drittel auf über 28,7 Milliarden Euro erzielte die Allianz Lebensversicherungs-AG den vierthöchsten Zuwachs unter den aufgelisteten Anbietern. Der Marktführer baute seinen Vorsprung auf den weiterhin ärgsten Verfolger R+V Lebensversicherung AG von 16,5 auf 22,8 Milliarden Euro aus. Der Marktanteil beträgt mittlerweile annähernd 29 Prozent (3.3.2020).

Weitere Anbieter mit zweistelligen Zuwächsen

Sechs weitere Gesellschaften erzielten Prämiensteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG legte um ein Sechstel auf 1,85 Milliarden Euro zu.

Um jeweils etwa ein Achtel bauten drei Unternehmen ihre Einnahmen aus. Hierzu gehören die Neue Leben Lebensversicherung AG (auf 901,9 Millionen Euro), die Cosmos Lebensversicherungs-AG (auf leicht über zwei Milliarden Euro) und die Gothaer Lebensversicherung AG (auf fast 1,34 Milliarden Euro, 13.12.2019).