GDV veröffentlicht ausgewählte Zahlen zum BU-Markt

26.11.2018 – Laut GDV wurden 2016 mehr als drei Viertel aller Leistungsanträge in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung bewilligt. Dass es nicht zu einer Auszahlung gekommen ist, lag in fast der Hälfte der Fälle daran, dass der vereinbarte BU-Grad nicht erreicht wurde. Der Leistungsprozess dauerte im Schnitt 110 Tage. Die durchschnittliche ausbezahlte Rente lag bei 7.686 Euro.

WERBUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat am Donnerstag neue Zahlen zum Markt der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung veröffentlicht. Diese beruhen auf den Angaben von Mitgliedsunternehmen, die vier Fünftel des Gesamtmarkts repräsentieren.

Demnach lag die Leistungsquote 2016 – aktuellere Daten liegen nicht vor – bei 78 Prozent. Im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 16.3.2018) ergibt dies eine Steigerung um einen Prozentpunkt. Damit kommt es aber auch bei fast jedem vierten Leistungsantrag zu keiner Zahlung.

Ablehnungsgründe

Dies hat laut GDV vielfältige Gründe. Am häufigsten – und zwar bei mehr als vier von zehn Ablehnungen – kommt es nicht zur Zahlung einer vereinbarten Leistung, weil die Berufsunfähigkeit den vereinbarten Grad von in der Regel 50 Prozent nicht übersteigt.

In etwa jede siebte Ablehnung beruht nach den Daten des Versichererverbands darauf, dass der Kunde sich für einen längeren Zeitraum – auch auf Nachfrage – nicht mehr beim Versicherer gemeldet hat. Als mögliche Gründe für dieses Kundenverhalten führt der GDV an, dass ein Mediziner keine BU attestieren wollte oder sich der Gesundheitszustand schnell wieder verbessert habe.

Weil die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wurde, kommt es in jedem achten Fall nicht zur Auszahlung. In jedem zehnten Fall ist dies auf eine Anfechtung beziehungsweise einen Betrugsfall zurückzuführen.

Kaum ins Gewicht fallen Ausschlussklauseln beziehungsweise konkrete oder abstrakte Verweisungen. Die Anteile werden vom Versichererverband mit zwischen zwei und 0,5 Prozent angegeben.

Nicht vergleichbar

Ein Vergleich mit den für 2015 präsentierten Daten gestaltet sich schwierig, da seinerzeit noch der Grund „kein schriftlicher Leistungsantrag (Fragebogen), daher keine Leistungsprüfung“ aufgeführt worden ist. Dies war laut den GDV-Zahlen mit 24 Prozent Anteil der dritthäufigste Grund, warum es nicht zur Zahlung von Leistungen kommt.

Da diese Fälle in der Statistik nicht mehr auftauchen, ändert sich auch die Grundgesamtheit der abgelehnten Fälle und damit der jeweilige Anteil der einzelnen Gründe. So kam die „Nichterreichung des versicherten BU-Grades“ in den 2015er-Zahlen des Versichererverbands nur auf einen Anteil von 26 Prozent – 2016 waren es nach den jüngst veröffentlichten Zahlen 43 Prozent.

Auch bei allen weiteren aktuell aufgelisteten Gründen gibt es ähnliche, zum Teil erhebliche Abweichung.

Kritik an GDV-Veröffentlichungspraxis

Eine absolute Zahl der BU-Leistungsfälle nannte der Versichererverband übrigens auch bei der aktuellen Veröffentlichung nicht. Dies hatte der Versicherungsmakler und BU-Spezialist Matthias Helberg im Frühjahr für „wahrlich kein gutes Zeichen“ gehalten.

„Dabei geht es nicht darum, die Quoten in Frage zu stellen, sondern sie mit nachvollziehbarem Zahlenmaterial so zu unterfüttern, das echtes Vertrauen entstehen kann“, so Helberg (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.3.2018).

Die häufigsten Ablehnungsgründe (VersicherungsJournal 30.8.2017) wie auch Ursachen (VersicherungsJournal 8.5.2018) in der BU-Versicherung werden auch von der Morgen & Morgen GmbH im Rahmen ihres jährlich aktualisierten BU-Ratings (VersicherungsJournal 8.5.2018) untersucht. Im Detail kommt das Analysehaus zu abweichenden Ergebnissen.

GDV nennt Zahlen zur durchschnittlichen Rentenhöhe

Wie der GDV weiter mitteilte, hat ein Versicherter im Jahr 2016 durchschnittlich 7.686 (2015: 7.551) Euro aus einer BU-Versicherung erhalten. Mit 2016 neu abgeschlossenen Verträgen sind laut Versichererverband im Schnitt jährliche Leistungen von 10.607 Euro versichert.

Die Werte beziehen sich auf eigenständige und Zusatzversicherungen zusammengerechnet. Damit ist kein Vergleich zu in diesem Sommer veröffentlichten Zahlen zu den durchschnittlichen Jahresrenten von 2007 bis 2016 möglich. Denn damals wurden Zahlen zu selbstständigen BU- und EU- (Erwerbsunfähigkeits-) Versicherungen genannt (VersicherungsJournal 2.7.2018).

110 Tage durchschnittliche Bearbeitungszeit

Nach GDV-Angaben dauerte der Leistungsprozess im Jahr 2016 vom ersten Anruf beim Versicherer bis zur bewilligten Leistung durchschnittlich 110 Tage und damit einen Tag kürzer als im Jahr davor. Mehr als die Hälfte dieser Zeit, nämlich im Schnitt 65 Tage, dauert es, bis die versicherte Person alle erforderlichen Unterlagen gesammelt und an die Versicherung geschickt hat.

Durchschnittlich weitere 22 Tage vergehen von der Anforderung bis zur Einreichung eines ärztlichen Befunds. Der Versichererverband hebt hervor, dass es nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen im letzten Schritt nur noch zehn Tage dauert, um die Angaben zu prüfen und eine Entscheidung über die Auszahlung der vereinbarten Leistung zu treffen.

Weitere Untersuchungen zur BU-Leistungsregulierung

Studien zur Schadenregulierung in der BU-Versicherung haben in diesem Jahr auch die Premiumcircle Deutschland GmbH (VersicherungsJournal 17.4.2018) und die Franke und Bornberg GmbH (VersicherungsJournal 25.4.2018) durchgeführt.

Aufgrund von unterschiedlich großen Stichproben und anderen methodischen Herangehensweise und Definitionen weichen die Untersuchungsergebnisse mitunter deutlich voneinander ab.