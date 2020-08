GDV fordert mehr staatliche Unterstützung für Dürre-Versicherung

19.8.2020 – Zunehmende Trockenheit setzt den Landwirten zu. Doch die wenigsten sind gegen Ernteausfälle versichert. Um die Deckung bezahlbar zu machen, fordert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft eine Bezuschussung durch den Staat. Der Bauernverband unterstützt das Anliegen.

Die langanhaltende Trockenheit im Frühjahr hat Folgen: Die diesjährige Getreideernte fällt insgesamt zum wiederholten Male unterdurchschnittlich aus.

Doch gegen Dürre sind derzeit nur 0,02 der landwirtschaftlichen Anbauflächen in Deutschland im Rahmen der landwirtschaftlichen Mehrgefahren-Versicherung versichert, berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Kumulrisiko sorgt für hohe Prämien

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Trockenheit zählt zu den sogenannten Kumulrisiken. Sie kann mehrere Regionen und somit eine Vielzahl an Landwirten gleichzeitig treffen. Das kann zu hohen Schadenssummen führen, was sich auf die Höhe der Versicherungsbeiträge und der Selbstbehalte auswirkt.

Der GDV sieht angesichts zunehmender Dürreperioden die Politik in der Pflicht und fordert eine Bezuschussung der landwirtschaftlichen Mehrgefahren-Versicherung, um den Bauern zu helfen.

„Bei einer entsprechenden staatlichen Unterstützung wären die Versicherer in der Lage, auch eine erhöhte Nachfrage an Mehrgefahren-Versicherungen zu bedienen“, sagt Jörg Asmussen, Mitglied der GDV-Geschäftsführung.

Im Gegensatz zu Deutschland fördern laut Verband viele EU-Staaten Mehrgefahrenpolicen mit bis zu 70 Prozent der Prämie, darunter Frankreich, Italien, Spanien, Polen und die Niederlande. Eine ähnliche Förderung sei auch hierzulande notwendig.

Versicherer halten Zuschüsse bis 70 Prozent für notwendig

Die Steuersenkung im Februar, bei der die Versicherungsteuer für die Gefahr „Trockenheit“ von 19 Prozent des Versicherungsbeitrages auf 0,03 Prozent der Versicherungssumme gesenkt wurde (VersicherungsJournal 16.1.2020), reiche nicht aus.

Der GDV verdeutlicht dies anhand einer Musterrechnung: Demnach ist für einen Betrieb mit 50 Hektar Fläche durch die Steuersenkung eine Mehrgefahren-Versicherung 300 Euro günstiger geworden.

Der gleiche Betrieb würde dagegen rund 2.000 Euro pro Jahr weniger für eine Police bezahlen, wenn der Staat die Hälfte des Beitrages übernehmen würde – der Abschluss einer Versicherung wäre deutlich attraktiver.

Landwirtschaftliche Mehrgefahren-Versicherung statt Ad-hoc-Staatshilfen

„Mit diesem Schutz wären die Landwirte bei wetterbedingten Ertragseinbußen auch nicht mehr auf Ad-hoc-Hilfen der Politik angewiesen. Für die Planungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe im Europäischen Binnenmarkt wäre eine staatliche Förderung daher ein enormer Fortschritt“, heißt es beim GDV.

Nach skeptischen Stimmen in der Vergangenheit unterstützt der Deutsche Bauernverband mittlerweile die Forderung des GDV: „Das Jahr 2020 war vielerorts das dritte durch Wetterextreme geprägte Jahr, was einige Betriebe in ihrer Existenz gefährdet.

Wir brauchen deshalb dringend eine Stärkung der einzelbetrieblichen Risikovorsorge durch staatlich unterstützte Mehrgefahren-Versicherung und die Einführung einer steuerlichen Gewinnrücklage“, fordert Präsident Joachim Rukwied in einer Pressemitteilung. Extreme Trockenheit, Nachfröste im Mai und Mäuse-Plagen auf den Feldern – der Klimawandel verfestige sich.

Bauernverband: Landwirte für Dürrepolice gewinnen

Der Bauernverband hat sogar kürzlich ein Positionspapier zur Förderung dieser Absicherung vorgelegt. Darin verweist er zwar auf das unternehmerische Risiko seiner Landwirte, betont zugleich aber, dass die Risiken für Wetterextreme deutlich gestiegen und ihre Auswirkungen für die Landwirte nicht mehr beherrschbar seien.

Anpassungsstrategien könnten abfedern, die immensen Schäden aber nicht ausgleichen. Deshalb müsse das Ziel sein, „eine breite Mehrheit der Landwirte für eine Teilnahme an Mehrgefahren-Versicherungen zu gewinnen, um staatliche ‚Ad-hoc-Hilfen‘ (…) grundsätzlich entbehrlich zu machen.“

In der Politik sind die Forderungen nach einer staatlichen Unterstützung der Dürrepolice längst angekommen. Der Freistaat Bayern hat bereits im April letzten Jahres angekündigt, über den Bundesrat eine Mehrgefahrenversicherung durchzusetzen, die zur einen Hälfte von Bund und Ländern und zur anderen Hälfte von den Landwirten getragen wird (Medienspiegel 29.4.2019) – bislang ohne Ergebnis.