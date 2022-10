Fünf Lebensversicherer schwächeln

20.10.2022 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat sein Rating von Lebensversicherungs-Unternehmen überarbeitet und die aktuellen Ergebnisse präsentiert. Anhand von 13 Bilanzkennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Sicherheit und Bestand wurden 63 Anbieter bewertet. Fünf davon erhielten nur zwei Sterne („schwach“): Concordia Oeco, Credit Life, PB, Provinzial Nordwest und VRK. 15 Gesellschaften erreichten fünf Sterne („ausgezeichnet“).

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat am Donnerstag die 28. Auflage ihres „M&M Rating LV-Unternehmen“ veröffentlicht. Die Analysten haben die Ratingsystematik umfassend überarbeitet und den bisher separat durchgeführten „M&M Belastungstest“ (VersicherungsJournal 8.11.2021) in das Rating integriert. Dadurch sind die aktuellen Ergebnisse mit denen des Vorjahres (4.11.2021) nicht vergleichbar.

Neue Bewertungsmethodik

Zur neuen Bewertungssystematik erläutert das Analysehaus, dass diese nun aus einer Gesamtbewertung und den drei Teilratings Erfolg, Bestand und Sicherheit bestehe. „Die bisher betrachteten Kennzahlen wurden grundlegend beibehalten und nur an manchen Stellen geringfügig modifiziert. Zusätzlich wurden weitere Kennzahlen aufgenommen.

Im Teilrating Erfolg sind es Kennzahlen zur Garantiebelastung, die Zins-Überschussquote und die Zins-Risiko-Überschussquote und im Teilrating Sicherheit wurden die Solvency II-Quoten, die ursprünglich im M&M Belastungstest betrachtet wurden, aufgenommen“, wird weiter mitgeteilt.

Als weitere Neuerung wird das Verfahren der Punktevergabe genannt. „Anstelle der bisher verwendeten relativen Punktevergabe anhand der Normalverteilung wurde auf ein Benchmark-Verfahren umgestellt. Somit können Besonderheiten bei den einzelnen Kennzahlen flexibler berücksichtigt werden.

Auch die Anzahl der bewerteten Gesellschaften ist gestiegen, da im Zuge der neuen Systematik nun auch Versicherer bewertet werden können, die aufgrund ihrer besonderen Bestandsstruktur bisher in der alten Bewertungssystematik nicht berücksichtigt werden konnten“, so die Analysten.

13 Kennzahlen aus drei Bereichen

In das Teilrating Erfolg gehen sechs Kennzahlen ein, in das Teilrating Sicherheit fünf und in das Teilrating Bestand zwei Kennzahlen. Das Teilrating Bestand besitzt zehn Prozent Gewichtung für die Gesamtwertung, die beiden anderen Teilratings je 45 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Untersuchungsgrundlage „sind öffentliche Informationen aus den Geschäftsberichten der jeweiligen Gesellschaften, aus der Veröffentlichung zu den Daten zu der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen gemäß § 15 Mindestzuführungs-Verordnung und aus den Solvency II-Berichten […]. Aus diesen Daten werden Kennzahlen bestimmt, die für die letzten fünf Bilanzjahre [2017 bis 2021] analysiert werden“.

Die Analysten haben für jede Bilanzkennzahl und jedes Bilanzjahr Benchmarks und somit Punkte vergeben. „Diese Punkte werden über die Jahre zu einem Wert pro Kennzahl aggregiert und daraus entsprechend der unterschiedlichen Gewichte der Kennzahlen eine Gesamtpunktzahl pro Teilrating, die dann in die Ratingskala ein bis fünf Sterne überführt wird“, heißt es weiter.

Das Gesamtrating werde in einem weiteren Schritt anhand der jeweiligen Gewichtungen aus den Ergebnissen der Teilratings ermittelt. Durch Rundung erhalte man das Ergebnis des Gesamtratings auf der oben angeführten Ratingskala. Weitere Details zur Methodik können in der „M&M Rating LV-Unternehmen Dokumentation 2022“ (PDF, 240 KB) nachgelesen werden.

63 Lebensversicherer im Test

Insgesamt hat das Analysehaus in diesem Jahr 63 Lebensversicherungs-Unternehmen unter die Lupe genommen. Knapp jeder vierte Testkandidaten erhielt die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne). Über die Hälfte der Gesellschaften schnitt mit vier Sternen („sehr gut“) ab. Rund jeder sechste Akteur erhielt drei Sterne („durchschnittlich“).

Für jeden zwölften Anbieter reichte es nur zu einer „schwachen“ Bewertung (zwei Sterne). Zu dieser Gruppe gehören die Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG, die Credit Life AG, die PB Lebensversicherung AG, die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG und die Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (VRK).

Die Spitzengruppe besteht aus 15 Marktteilnehmern. Zu den „ausgezeichneten“ Lebensversicherern zählen

Mit der Europa, der Ideal und der WGV schafften nur drei der vorgenannten 15 Akteure in allen drei Teilratings die Höchstnote. Allen anderen Anbietern gelang dies bestenfalls zweimal.

M&M: „Stabiler“ Markt

Die vollständigen Ratingergebnisse haben die Analysten in dieser Liste (PDF, 185 KB) zusammengestellt.

Da wegen der neuen Ratingsystematik ein Vorjahresvergleich nicht möglich ist, hebt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik bei M&M, explizit hervor, „dass sich der Markt insgesamt im Vergleich zum Vorjahr weiterhin sehr stabil zeigt und keiner großen Veränderung unterliegt“.