Finanzministerium besteht auf Provisionsdeckel bei Leben

24.4.2019 – Das Bundesfinanzministerium hat seinen überarbeiteten Referentenentwurf für ein Gesetz zur Deckelung der Abschlussprovisionen von Lebensversicherungen und von Restschuld-Versicherungen in die Verbändeanhörung gegeben. Diese haben nun bis zum 6. Mai Zeit, sich mit dem Entwurf auseinanderzusetzen. Das Ministerium hält auch in der überarbeiteten Fassung an eine Begrenzung der Abschlussprovisionen auf maximal vier Prozent fest. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute sieht das Vorhaben verfassungsrechtlich weiterhin sehr kritisch.

WERBUNG

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte Ende März den noch nicht abgestimmten Referentenentwurf zum Provisionsdeckel veröffentlicht (VersicherungsJournal 28.3.2019). Kurz vor Ostern wurde eine überarbeitete Fassung in die Verbändeanhörung gegeben. Die Interessenvertreter können bis zum 6. Mai zu dem Entwurf Stellung beziehen.

In dem neuen Entwurf bleibt das Ministerium im Kern bei denselben Argumenten. „Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Niedrigzinsumfelds zur Kostensenkung sowie zur Vermeidung möglicher Fehlanreize sollen die Abschlussprovisionen und Vergütungen für Vermittler in angemessener Weise gedeckelt werden.“

Auch könne die Sicherung der Beratungsqualität im Rahmen des Vertriebs und die Vermeidung von Fehlanreizen durch zu hohe Erfolgsvergütungen nicht allein auf der Grundlage der bisherigen Regelungen erreicht werden, heißt es in dem Referentenentwurf.

Atmender Abschlussdeckel folgt Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Das Ministerium ist überzeugt, dass der „atmende“ Provisionsdeckel zwischen 2,5 und vier Prozent dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt. „In die Verantwortung genommen werden hier die Versicherungs-Unternehmen, die ein System für den Abschluss der Vermittlung ihrer jeweiligen Lebensversicherungs-Verträge einrichten, das die Beurteilung der Vermittlung nach qualitativen Merkmalen vorliegen.“

Als besondere Merkmale werden jetzt beispielhaft eine geringe Stornoquote, geringe Anzahl von Beschwerden, hochwertige und umfassende Beratung sowie Umfang der Beanstandungen der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben durch den Versicherungsvermittler genannt. Wenn diese Merkmale eingehalten würden, dann sei eine flexibel ansteigende Abschlussprovision bis zu einem Höchstbetrag von vier Prozent der Bruttobeitragssumme möglich.

Wie schon im ersten Entwurf gibt sich das Ministerium alle Mühe, mögliche verfassungsrechtliche Bedenken zu zerstreuen.

BVK will weiter gegen Provisionsdeckel kämpfen

Michael H. heinz (Archivbild: Brüss)

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) kündigte in einer ersten Reaktion auf den überarbeiteten Gesetzesvorschlag an, alles tun zu wollen, um einen Provisionsdeckel beim Vertrieb von Lebensversicherungen zu verhindern.

BVK-Präsident Michael H. Heinz erklärte: „Es ist sehr bedauerlich, dass der Gesetzgeber unsere Argumente gegen diesen gravierenden ordnungspolitischen Eingriff in unsere Provisionen nicht angemessen in seinem Referentenentwurf gewürdigt hat.“

Die in Deutschland tätigen Lebensversicherer hätten bereits im Zuge des Lebensversicherungs-Reformgesetzes (LVRG) seit 2015 die Abschlussprovisionen je nach Vertriebsweg um 1,5 bis sieben Promittelpunkte reduziert.

„So liegt der durchschnittliche Abschlussprovisionssatz bei lediglich 2,68 Prozent der Beitragssumme.“ Allein dies mache den jetzt vorgesehenen Provisionsdeckel überflüssig.

Bedenken auch in den eigenen Reihen

Der BVK hofft jetzt auf die Fachpolitiker von CDU/CSU und SPD, die sich bereits kritisch mit einem Provisionsdeckel auseinandergesetzt haben.

So hatte die Arbeitsgruppe Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Begrenzung der Vermittlungs-Vergütungen in der Lebensversicherung bereits abgelehnt (VersicherungsJournal 16.4.2019).

Zahlreiche Verbände sind gegen den Deckel

Zurückgewiesen wird das Vorhaben auch beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und zahlreichen Vermittlerverbänden.

In der vorletzten Woche hatte sich erneut der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. zu Wort gemeldet. Der Entwurf des Finanzministers sei ein unbegründeter Eingriff in die Grundpfeiler der Marktwirtschaft, benachteilige Makler finanziell und setze sie einer Kontrolle durch die Versicherer aus (VersicherungsJournal 11.4.2019).

Auch der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. hatte vor Ostern erneut beklagt, dass das Vorhaben verfassungs- und europarechtswidrig sei. Dabei verwies er auf von mehreren Verbänden in Auftrag gegebene Rechtsgutachten der Professoren Dr. Hans-Jürgen Papier und Dr. Hans-Peter Schwintowski (VersicherungsJournal 13.2.2019).