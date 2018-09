Ein Viertel der Makler zockt mit Bitcoin & Co.

19.9.2018 – Auf der Hauptstadtmesse von Fonds Finanz trat der als „Mr. Dax“ bekannte Dirk Müller mit einem Ausblick auf zukünftige wirtschaftliche und politische Entwicklungen auf. Dabei ging es um Kryptowährungen und die Abschaffung des Bargeldes, die Machtkonzentration insbesondere im Onlinehandel, die Nachteile des Datenschutzes für die Bürger und die Disruption in der Arbeitswelt. Der Referent befeuerte zudem die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen.

WERBUNG

Zum Abschluss der Hauptstadtmesse der Fonds Finanz Maklerservice GmbH am Dienstag (VersicherungsJournal 19.9.2018) richtete der als „Mr. Dax“ bekannte Dirk Müller seinen Blick auf die Zukunft von Währungen und Märkten.

Dirk Müller (Bild: Meyer)

In einer (nicht repräsentativen) Umfrage unter den Zuhörern – überwiegend Versicherungsmaklern – gaben 24 Prozent an, in Kryptowährungen investiert zu haben, die meisten davon in Bitcoin. Doch nur Wenige haben damit bereits bezahlt, stellte Müller fest und resümierte: „Kryptowährungen werden nur zum Zockern verwendet“.

Dennoch sah der Referent der Referent keinen Grund, das Thema nicht ernst zu nehmen. Mächtige Gruppen hätten Interesse an virtuellen Währungen.

Abschaffung des Bargeldes als erster Schritt

Erster Schritt sei das Ersetzen des Bargeldes durch elektronische Zahlsysteme. Das werde schon seit Jahren betrieben. Daran wäre beispielsweise die Industrie interessiert, weil es Kosten spare und Daten über die Konsumenten bringe, die sich bei Barzahlern nicht generieren ließen.

Der nächste Schritt seien dann Kryptowährungen, allerdings ganz andere als die heutigen. Unter den Initiatoren wären dann staatliche Institutionen und Unternehmen wie Facebook und Konsorten. Alle Zahlungen würden dann dokumentiert und ausgewertet, zudem bekämen auch die Geheimdienste Zugriff auf die Daten.

Die Aussage „Währungen sind mächtiger als Armeen“ werde damit immer realer, sagte Müller.

Machtkonzentration

Als weitere zunehmende Macht nannte der Referent: „Das Online-Shopping nimmt brutal zu.“ Hier habe Amazon inzwischen einen Marktanteil von 59 Prozent erreicht. Der Wettbewerb verschwinde immer mehr.

Als einen der Gründe nannte er die knallharte Wachstumsstrategie, bei der zunächst das Geldverdienen hintenan stünde. Mit zunehmender Marktmacht könnten dann die Konditionen diktiert werden.

Die Werte hätten sich geändert, beklagte Müller: „Früher gab es einmal den ‚Stakeholder-Value‘“. Dabei sei noch das Interesse aller Beteiligten, also auch der Kunden, der Mitarbeiter und der Gesellschaft der Maßstab gewesen. „Amazon hat das reduziert auf den ‚Shareholder-Value‘“, also allein auf das Interesse seiner Aktionäre, sagte der Redner.

Er sieht zunehmend Monopole und Oligopole im Markt, aber „die dürfte es gar nicht geben. Monopole sind Gift für die Gesellschaft“.

Google kann Sie besser analysieren als Sie sich selbst.

Datenschutz hilft den Mächtigen

Gefahr für die Bürger wird nach Müllers Ansicht auch durch den Datenschutz verursacht. Kleinere Datensammler könnten ihre Erkenntnisse wegen der strengeren Gesetze nicht mehr zu Geld machen und erlitten dadurch in wirtschaftliche Nachteile. Die Datenkraken dagegen wären von dem Verbot der Datenweitergabe gar nicht betroffen, da sie diese selbst nutzen würden, sondern profitierten.

Allein Google habe über jeden Bürger einen Datenbestand von durchschnittlich fünf Gigabyte Umfang. „Google kann Sie besser analysieren als Sie sich selbst“, schloss „Mr. Dax“ daraus. Dieses Material werde schon als Dienstleistung genutzt, zum Beispiel um an Grenzen gefährliche Personen ausfindig zu machen.

Wer seine Daten nicht offenbaren wolle, machen sich zunehmend verdächtig, etwas verbergen zu wollen. Dies werde man beispielweise auch bei Antragstellern von Kredit- oder Versicherungsverträgen erleben.

Wir werden zukünftig nicht mehr für alle Arbeit haben.

Chancen und Risiken

Müller ging schließlich auch noch auf Themen wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, Elektromobilität und Personalisierung von Produkten ein. Zwar würden 59 Prozent der Arbeitsplätze zukünftig durch Roboter ersetzt, dadurch gäbe es aber auch einen Trend zu Deglobalisierung. Wenn einfache Arbeiten durch Maschinen ersetzt werden, entfalle der Vorteil der Billiglohnländer und die Produktion hierzulande würde wieder attraktiver.

Die Disruption gehe immer schneller. Das habe heute einen viel größeren Einfluss auf die Arbeitsplätze als früher. Daraus schließt Müller: „Wir werden zukünftig nicht mehr für alle Arbeit haben.“ Das müsse aber nicht unbedingt ein Nachteil sein. Um viele Jobs sei es nicht schade. Mehr Leute in Freizeit könnten durch soziales Engagement Gutes bewirken.

Um Menschen vom Joch der Arbeit zu befreien, nannte der Referent als Voraussetzung: „Wir werden über das bedingungslose Grundeinkommen nachdenken müssen.“ Das bringe sensationelle Chancen, wenn es richtig gemacht würde. „Wir müssen fordern, dass es in unserem Sinne geschieht“, sagte Müller.