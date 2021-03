Diesen Autoversicherern fuhren die meisten Kunden davon

1.3.2021 – Bei elf der 50 größten Anbieter schrumpfte zwischen 2014 und 2019 der Bestand an versicherten Risiken in der Kraftfahrtversicherung. Der HDI büßte laut dem „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ sowohl nach absoluten Zahlen als auch prozentual am stärksten ein.

Die Zahl der versicherten Risiken in der Kraftfahrtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet mehr als ein Siebtel. 2019 summierte sich der Bestand auf 121 Millionen.

Während es zu Beginn des Betrachtungszeitraums mit jährlich etwa einem Prozent eher verhalten bergauf ging, lag die Zuwachsrate ab 2016 kontinuierlich bei um die zwei Prozent. Von 2014 auf 2019 baute die Branche das Beitragsvolumen um annähernd ein Zehntel aus.

Elf Versicherer mit Bestandsrückgängen

Bei der Bestandsentwicklung auf Unternehmensebene betrachtet werden riesige Unterschiede deutlich. So legten etwa vier von fünf der 50 nach Prämienvolumen größten Gesellschaften um in der Spitze fast 2,4 Millionen versicherte Risiken zu. Andererseits hatten elf Akteure Einbußen zu verzeichnen.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH, jetzt in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH, durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter in der Sparte mit einer Marktabdeckung von rund 88 Prozent.

Mit Abstand am größten fiel das Minus bei der HDI Versicherung AG aus, deren Bestand um fast 790.000 Stück schrumpfte. Sechsstellige Verluste hatten ansonsten nur noch die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt), die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) und die Garanta Versicherungs-AG zu verzeichnen. Einbußen im hohen fünfstelligen Bereich waren bei der Ergo Versicherung AG zu beobachten.

Hintergründe zu den Bestandsverlusten

Bei HDI, VGH und Garanta nahm der Bestand kontinuierlich ab. Beim HDI geht dies auf mehrjährige Sanierungsmaßnahmen und die nach eigenen Angaben „geplante“ Abgabe des Großflottengeschäfts an die HDI Global SE (VersicherungsJournal 11.2.2019) zurück.

Als Hintergrund für den mit fast zehn Prozent besonders starken Rückgang im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums nennen die Hannoveraner im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 796 KB) „im Wesentlichen ein geringeres Neugeschäft aufgrund einer profitabilitäts-orientierten Zeichnungspolitik“.

Bei der VGH lag die Verminderungsrate zumindest in den letzten vier Jahren relativ konstant zwischen zwei und drei Prozent. Bei der Garanta verlangsamte sich das Schrumpfungstempo auf zuletzt unter zwei Prozent. Die Ergo kehrte nach zunächst steigenden Schrumpfungsraten 2019 wieder in die Wachstumsspur zurück.

Die DA Direkt führt das Minus im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,1 MB) auf die „konsequente Beibehaltung einer risikoadäquaten und ergebnisorientierten Tarifierungs- und Zeichnungspolitik“ zurück.

Veränderungsraten bis zu einem Viertel

Betrachtet man die Veränderungsraten, so fiel das Minus beim HDI mit über einem Viertel am größten aus. Um über ein Fünftel verringerte sich der Bestand bei der Garanta, um über ein Sechstel bei der DA Direkt.

Verminderungsraten von knapp über beziehungsweise unter einem Zehntel standen für die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, die Basler Sachversicherungs-AG und die VGH zu Buche.

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig.

Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341/24659265 bestellt werden.