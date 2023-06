Diese Versicherer kommen mit ihren Produkten am besten an

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Welche Unternehmen aus Kundensicht am besten kalkulieren, hat Servicevalue ermittelt. In den Ergebnislisten aufgeführt werden 3.578 Firmen aus 282 Branchen, darunter auch einige aus der Assekuranz. Die meisten davon sucht man auf den vorderen Plätzen vergeblich. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die ihre Kunden mit der Angebotsqualität oder -gestaltung am meisten begeistern. Für die Assekuranz und Finanzvertriebe sind die Ergebnisse teils niederschmetternd. Eine Sparte belegt im Branchenranking sogar den letzten Platz. (Bild: Wichert) mehr ...

Welche Unternehmen bezüglich der Preisgestaltung am besten aufgestellt sind, hat Servicevalue ermittelt. In den Ergebnislisten aufgeführt werden 3.309 Firmen aus 270 Branchen, darunter auch einige aus der Assekuranz. Die meisten davon sucht man auf den vorderen Plätzen vergeblich. (Bild: Servicevalue) mehr ...

Welche Gesellschaften in der Champions-League der Branche mitspielen und wer 2023 ausgeschieden ist, hat das Deutsche Institut für Service-Qualität in Kooperation mit Franke und Bornberg ermittelt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es diverse Veränderungen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

23.6.2022 –

In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die von ihren Kunden tatsächlich und besonders oft weiterempfohlen werden. In den 19 Kategorien mit Versicherungsbezug trugen sich 17 Akteure in die Liste der Branchensieger ein. Zwei Produktgeber schafften dies in zwei Kategorien. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...