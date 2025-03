Diese Versicherer gelten als besonders innovationsfreudig

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

7.1.2025 –

Welche Erfahrungen Kunden mit ihren Finanzdienstleistern gemacht haben, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Ganz vorn in der Bestenliste steht ein Versicherer. Wer in den Einzelkategorien Makler-, Multichannel-, Service- und Direktversicherer zu den Besten seiner Zunft gehört. (Bild: Wichert) mehr ...