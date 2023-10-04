Diese Versicherer bieten aus Kundensicht die fairsten Konditionen

16.2.2026 – In einer Untersuchung von Servicevalue zur empfundenen Fairness der Konditionen in einem Dutzend Kategorien mit Versicherungsbezug haben die Allianz Versicherungen und die Cosmos Versicherungen je zweimal am besten abgeschnitten. Jeweils einmal Branchensieger wurden Arag, DA Direkt, Debeka, GEV, Hannoversche, Linexo, Roland und Swiss Life Select. Unter die Lupe genommen wurden fast 1.600 Unternehmen aus über 60 Branchen.

Welche Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen aus Konsumentensicht zu besonders fairen Konditionen anbieten, hat die Servicevalue GmbH in Zusammenarbeit mit der Redaktion der Zeitschrift Focus Money untersucht. Die Marktforscher weisen in den Studienunterlagen darauf hin, dass die Untersuchung „eigeninitiiert und unabhängig von den bewerteten Unternehmen“ sei.

Fast 160.000 Kundenurteile

Die Auswertung mit dem Titel „Fairste Konditionen 2026“ basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf 157.231 Kundenurteilen von Verbrauchern zu 1.291 Anbietern in 61 Kategorien, darunter auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Die Urteile wurden im Rahmen einer Onlinebefragung zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 eingeholt. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten.

Hintergründe zur Methodik

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit trifft es aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus zu, dass Angebote und Leistungen von Anbieter [Branche XY] zu fairen Konditionen verkauft werden?“

Zur Auswahl standen neben „kann ich nicht beurteilen“ die fünf bewertungsrelevanten Antwortoptionen „stimme voll und ganz zu (1)“, „stimme zu (2)“, „stimme eher zu (3)“, „stimme eher nicht zu (4)“ und „stimme nicht zu (5)“.

„Höchste“ und „hohe“ Kundenzufriedenheit

In den folgenden Branchenrankings wurden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, die besser als der Branchenschnitt bewertet wurden. Dabei gilt: Je niedriger der Wert, desto besser das Ergebnis.

Wer unter dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes lag, bekam die Auszeichnung „fair“. Wer wiederum unter dem Durchschnitt dieser Gruppe lag, erhielt das Siegel „fairste“, heißt es in den Studienunterlagen.

Die Mehrfach-Branchensieger unter den Versicherern

Nur wenigen Marktteilnehmern aus der Assekuranz gelang es, in mehr als einer Kategorie die Spitzenposition einzunehmen. Jeweils zweimal schafften dies die Allianz Versicherungen (in den Segmenten „Berufsunfähigkeitsversicherer“ (Mittelwert: 2,46) und „Privat-Haftpflichtversicherer“ (2,40)) sowie die Cosmos Versicherungen (Hausratversicherer (2,42) und Kfz-Versicherer (2,39)).

Zu den weiteren Siegern unter den Versicherungsdienstleistern gehören

Allianz, Arag und GEV haben ihre Platzierung verteidigt

Ihre Spitzenplätze aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 14.2.2025) verteidigen konnten von den aufgelisteten Marktteilnehmern nur die Arag (Krankenzusatz), die Allianz (Privathaftpflicht und Berufsunfähigkeit) sowie die GEV (Wohngebäude).

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.