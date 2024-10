Diese Lebensversicherer glänzen (nicht) mit ihrer Social-Media-Kommunikation

2.10.2024 (€) – Das Beratungshaus Web-Netz hat ausgewertet, wie zehn ausgewählte Lebensversicherer in den sozialen Medien performen. Die Allianz setzt demnach in nahezu allen Bereichen Maßstäbe. Cosmos und LV 1871 halten noch einigermaßen mit. Alle übrigen Akteure sind in der digitalen Welt nahezu nicht präsent.

Premium-Zugang Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind. Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an: Login für Premium-Abonnenten Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.