Diese Lebensversicherer akquirierten 2020 das meiste Neugeschäft

28.4.2021 – Etwa jeder dritte Anbieter hat im vergangenen Jahr weniger Neubeiträge eingesammelt als 2019. Die größten Einbußen verzeichnete die R+V a.G. Am stärksten zugelegt hat erneut die Hansemerkur. Marktführerin Allianz schrumpfte zwar um fast sieben Prozent, konnte aber dennoch über 40 Prozent des Neuzugangs der gesamten Branche auf sich vereinen. Ausschlaggebend für die Entwicklung war der Umgang mit den Einmalbeiträgen. Dies zeigt eine Auflistung aus Ausgabe 7/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Trotz Corona hat die Branche die gebuchten Bruttobeiträge in der Lebensversicherung im engeren Sinne (ohne Pensionskassen und Pensionsfonds) 2020 fast auf dem Rekordniveau des Vorjahres halten können. Nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) betrug das Minus lediglich 0,1 Prozent (auf 99,4 Milliarden Euro).

Der aktuellen Neugeschäftsumfrage der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV, Ausgabe 772021) konnten zwei von drei Anbietern das Prämienvolumen dabei ausbauen (VersicherungsJournal 20.4.2021). Darin werden die Daten (explizit auf Basis vorläufiger Zahlen) von 73 Anbietern aufgelistet.

Lediglich etwa jeder dritte Akteur hatte demnach rückläufig Einnahmen zu verzeichnen (14.4.2021). Darunter waren neben Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG auch zwei weitere Branchenschwergewichte (8.4.2021).

Allianz sammelte über 40 Prozent der Neubeiträge der Branche ein

Den ZfV-Daten zufolge konnte die Branche die Neubeiträge sogar ausbauen (plus 3,6 Prozent auf über 43,5 Milliarden Euro). Über 40 Prozent davon entfiel mit annähernd 18,3 Milliarden Euro auf die Allianz.

Damit steht für den Marktführer ein mehr als vier Mal so hoher Wert zu Buche wie für die ärgste Verfolgerin, die R+V Lebensversicherung AG. Für die Wiesbadener werden knapp 4,4 Milliarden Euro ausgeführt.

Den dritten Rang sicherte sich die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG mit fast 2,2 Milliarden Euro vor der Generali Deutschland Lebensversicherung AG (über 1,6 Milliarden Euro). In einem engen Rennen um Position fünf setzte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. gegen die Cosmos Lebensversicherungs-AG durch. Beide lagen über der Marke von einer Milliarde Euro.

Dabei legten Bayern-Versicherung und R+V AG im Vergleich zum Vorjahr (21.4.2020) jeweils um fast ein Drittel zu. Die Cosmos wuchs um mehr als ein Siebtel, die Alte Leipziger um zwei und die Generali Deutschland um 0,1 Prozent. Für die Allianz stand ein Minus von 6,8 Prozent zu Buche.

Wer am stärksten hinter dem Vorjahresgeschäft zurückblieb

Bei 19 der 23 Gesellschaft mit schwächerem Neugeschäft als im Jahr zuvor fiel der Rückgang größer aus als bei der Allianz. Am stärksten schrumpften die Neubeiträge (ohne Run-off-Anbieter) bei der R+V Lebensversicherung a.G. (minus 27,7 Prozent auf 91,3 Millionen Euro).

Verminderungen um knapp über beziehungsweise unter ein Viertel waren bei der Deutschen Lebensversicherungs-AG (auf 64,4 Millionen Euro), bei der Neuen Leben Lebensversicherung AG (auf 300,4 Millionen Euro) sowie der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (auf 896,9 Millionen Euro) zu beobachten.

Hansemerkur legt am stärksten zu

„Wie schon in den Vorjahren waren es in der Regel Gesellschaften aus der zweiten Reihe, die ihr Neugeschäft am stärksten steigern konnten“, erläutert ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski.

„An der Spitze lag wie auch 2019 mit einem Plus von sagenhaften 254,7 (2019: 291,7) Prozent die Hansemerkur Lebensversicherung AG.“ Dabei seien die Einmalbeiträge von 31,1 Millionen Euro im Jahr 2018 auf zuletzt 469,2 Millionen Euro angestiegen. Die Neubeiträge insgesamt beliefen sich 2020 auf 482,9 Millionen Euro.

Zu den fünf wachstumsstärksten Akteuren gehörten ferner die Landeslebenshilfe V.V.a.G. (plus über vier Fünftel auf 1,1 Millionen Euro), die Dialog-Lebensversicherungs-AG (plus knapp zwei Drittel auf 35,2 Millionen Euro), die Condor Lebensversicherungs-AG (plus über die Hälfte auf 109 Millionen Euro) und die Ideal Lebensversicherung a.G. (plus 42,3 Prozent auf 96,3 Millionen Euro).

Einmalbeitrag als entscheidender Faktor

„Bis auf die Dialog war bei allen neugeschäftsstarken Versicherern das Einmalbeitragsgeschäft der entscheidende Faktor“, resümiert Surminski.

„Das zeigt sich wie im Brennglas auch bei der kleinen Landeslebenshilfe. Wegen eines gewaltigen Sprungs bei den Einmalbeiträgen kam sie auf ein Plus beim Neugeschäft von 83,3 Prozent und schaffte damit den zweitstärksten prozentualen Anstieg des Neubeitrags im Markt – bei einem Neugeschäft von gerade einmal 45 Policen. Hier muss wirklich ein dicker Fisch dabei gewesen sein.“