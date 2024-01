Diese Kompositversicherer schrieben 2022 (tief)rote Zahlen

18.1.2024 – Jeder fünfte der 50 größten Anbieter kam 2022 in der Schaden-/ Unfallversicherung auf eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. In der Spitze waren es mehr als 110 Prozent bei der DA Direkt, die sich zusammen mit der Huk24 am deutlichsten verschlechterte. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2022 schafften die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/ Unfallversicherer die Rückkehr in die Gewinnzone. Die Combined Ratio (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) verbesserte sich von 102,3 auf 94,6 Prozent.

Kosten bleiben trotz Rückgang auf hohem Niveau

Die Prämieneinnahmen stiegen auf einen Rekordwert von 79,1 Milliarden Euro (plus rund vier Prozent), während die Leistungen um etwa sechs Prozent auf 58 Milliarden Euro sanken. Letzteres stellt aber immer noch den zweithöchsten jemals gemessenen Wert dar. Am tiefsten mussten die Kompositversicherer im vom Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) geprägten Jahr zuvor in die Tasche greifen (22.2.2023).

In den vergangenen 16 Jahren fiel die kombinierte Schaden-Kosten-Quoten nur von 2017 bis 2020 niedriger aus als im Geschäftsjahr 2022. Der Höchstwert im Betrachtungszeitraum wurde 2013 erreicht. Seinerzeit hatten gehäufte Extremwetterereignisse wie das Juni-Hochwasser sowie diverse Hagelstürme für einen immensen Schadenaufwand gesorgt (6.1.2014).

Provinzial mit der höchsten Combined Ratio

Allerdings schrieb 2022 laut dem „Branchenmonitor 2017-2022: Kompositversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH jeder fünfte der 50 nach Prämieneinnahmen größten Anbieter versicherungstechnisch rote Zahlen. In der Publikation werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 88 Prozent Marktanteil dargestellt.

Der höchste Wert wird für die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) mit 110,5 Prozent ausgewiesen. Vergleichsweise hohe Quoten zwischen fast 108 und gut 104 Prozent hatten auch die Mannheimer Versicherung AG, die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und die HDI Versicherung AG zu verzeichnen.

Zwischen knapp 103 und hauchdünn über 100 Prozent lagen die Dialog Versicherung AG, die Condor Allgemeine Versicherungs-AG, die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die Huk24 AG, die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G.

Sechs Anbieter mit Verbesserungen

Sechs der vier vorgenannten Akteure konnte sich zum Teil deutlich verbessern. Die Combined Ratio am stärksten drücken konnte die Condor (minus 27 Prozentpunkte). Um ein gutes Sechstel niedriger fiel die Quote bei der Bayerischen aus.

Andererseits standen für die DA Direkt und die Huk24 um jeweils rund elf Prozentpunkte erhöhte Werte zu Buche.

Hintergründe zu den Verschlechterungen

Die DA Direkt wuchs bei den Prämien um 1,9 Prozent auf fast 286 Millionen Euro, während die Aufwendungen für Versicherungsfälle um ein Siebtel auf fast 229 Millionen Euro zunahmen. Dazu wird im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 1,1 MB) erläutert, der Anstieg sei auf die Kfz-Versicherung (rund 87 Prozent Anteil am Umsatz) zurückzuführen.

Genannt werden „eine besondere Belastung aus Großschäden“ und ein „vor allem inflationsbedingter Anstieg der Schadendurchschnitte“. In der Hausratversicherung erzielte das Unternehmen versicherungstechnisch über 42 Cent Gewinn pro Beitragseuro, in der Unfallversicherung sogar fast 57 Cent Gewinn pro Beitragseuro.

Inflationsbedingte Verteuerung der Schäden in Kraftfahrt

Bei der Huk24 erhöhten sich die Aufwendungen für Versicherungsfälle sogar um weit über ein Sechstel auf 964 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich „nur“ um ein Neuntel auf über 1,1 Milliarden Euro.

In der dominierenden Kraftfahrzeug-Versicherung (über 87 Prozent Anteil an den Einnahmen) war der Schadenverlauf „von einem deutlichen Anstieg der Schadenaufwendungen aufgrund inflationsbedingter Verteuerung der Schäden geprägt“, heißt es im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 901 KB). In den übrigen Versicherungszweigen schrieb der Anbieter bis zu 34 Cent Gewinn pro Beitragseuro (Hausrat und Unfall).

