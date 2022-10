Diese Kfz-Tarife sind laut Finanztest „weit besser als der Durchschnitt“

12.10.2022 – In einer Untersuchung der Stiftung Warentest weisen die Haftpflichttarife mit Teilkasko der Axa Easy, Axa und DA Direkt ein Beitragsniveau auf, das für alle abgefragten Altersgruppen „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Dies gilt auch für Policen plus Vollkasko der Axa Easy und der DA Direkt.

„Wer jetzt bei einem eher teuren Anbieter ist, kann die Kosten senken – trotz allgemein steigender Preise“, schreibt die Redaktion der Stiftung Warentest mit Blick auf Kfz-Versicherungen.

Die Verbraucherschützer haben in ihrer Ausgabe Finanztest 11/2022 insgesamt 160 Tarife von 71 Versicherern unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass es „enorme Preisspannen“ gibt.

In dem zehnseitigen Artikel „In zehn Schritten zum guten Vertrag“ werden nur Policen vorgestellt, die preiswert sind und zugleich die selbst definierten Mindestleistungen aufweisen. Aufgeführt sind 41 Haftpflichtpolicen mit Teilkasko und 39 Haftpflichtprodukte mit Vollkasko.

Tarife für drei Modellkunden abgefragt

Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 13.10.2021), haben die Tester Jahresprämien für 20-jährige, 40-jährige und 70-jährige Fahrer angefragt. Die Modellkunden sind je nach Alter in die Schadenfreiheitsklassen zwei, 15 oder 35 eingestuft. Sie sitzen nur selbst hinter dem Steuer.

Weitere Grundlagen sind eine mittlere Regionalklasse, kein Haus, keine Garage und keine weiteren Verträge beim Versicherer.

Die jährliche Fahrleistung beträgt bei allen drei Versicherungsnehmern 15.000 Kilometer. Der Selbstbehalt liegt in der Teilkasko bei 150 Euro und in der Vollkasko bei 300 Euro.

Mindestleistungen waren zu erfüllen

Das Beitragsniveau wurde jeweils anhand von acht verschiedenen Pkw beurteilt. In der Haftpflicht waren dies zehn Jahre und in der Haftpflicht plus Teilkasko sechs Jahre alte Gebrauchtwagen. In der Haftpflicht plus Vollkasko wurden Neuwagen berücksichtigt, die in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 besonders oft gekauft wurden.

Folgende Leistungen waren mindestens zu erfüllen:

Haftpflicht: Deckungssumme 100 Millionen Euro, mindestens 15 Millionen Euro als Maximaldeckung pro geschädigter Person, Mallorca-Police.

Teilkasko: Tierbisse an Leitungen, Schläuchen, Kabeln und Folgeschäden mindestens bis 5.000 Euro, Kollisionen mit „Tieren aller Art“ oder „allen Wirbeltieren“ versichert, Verzicht auf Einwand „grobe Fahrlässigkeit“.

Vollkasko: Neupreiserstattung mindestens zwölf Monate, Schadenrückkauf möglich.

Umfangreiches Tabellenwerk

In den Tabellen werden die Anbieter in alphabetischer Reihenfolge genannt. Es folgen die Tarifbezeichnungen. Mit Hilfe von fünf Pfeilen wird angegeben, ob das jeweilige Beitragsniveau „weit besser“, „besser“, „durchschnittlich“, „schlechter“ oder „weit schlechter“ als der Durchschnitt ausfällt.

Zudem informieren die Aufstellungen, ob bei einer Pflichtverletzung geleistet wird, eine Schadenfreiheitsklasse übertragen und ein Vertrag unterbrochen werden kann. Hinzu kommen Angaben über günstigere Einstufungen für Fahranfänger, bei vorherigem Mopedbesitz, für Zweitwagen und für zusätzliche Fahrer.

Aufgelistet sind außerdem Informationen über ausgewählte Leistungen ohne Zuschlag sowie bei den Vollkasko-Tarifen Typklassen und Autowerte, bei denen ein Abschluss problematisch ist. Auch werden Zusatzleistungen wie Rabattschutz, Auslandsschaden-Schutz und Fahrer-Unfallversicherung thematisiert.

Kfz-Haftpflichttarife mit Teilkasko „weit besser als der Durchschnitt“

Die Tester bescheinigen drei der insgesamt 41 aufgeführten Gesellschaften in der Sparte Kfz-Haftpflicht mit Teilkasko für alle drei Modellkunden ein Beitragsniveau, das „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Zu ihnen gehören:

Dies wird auch folgenden Anbietern attestiert bei Policen für Kunden im Alter von 20 und 40 Jahren:

Axa Easy („Mobil Online Top (L)“),

Cosmos Versicherung AG („Basis“ und „Comfort“) sowie

Sparkassen Direktversicherung AG („AutoBasis“).

Ebenso diesen Akteuren bei Offerten für Versicherungsnehmer im Alter von 40 und 70 Jahren:

Ein Beitragsniveau besser als der Durchschnitt können dem Test zufolge außerdem 40-Jährige bei der VHV Allgemeine Versicherung AG („Klassik“) erwarten sowie 20-Jährige bei:

Kfz-Haftpflichttarife mit Vollkasko „weit besser als der Durchschnitt“

Unter den 39 verzeichneten Kfz-Haftpflichttarifen mit Vollkasko bieten der Finanztest-Redaktion zufolge zwei Versicherer für alle drei Altersgruppen ein Beitragsniveau, das „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Dies sind:

Axa Easy („Mobile Online Extra (M)“ und „Mobile Online Top (L)“) sowie

DA Direkt („Komfort“ und „Komfort Plus“).

Zudem gewähren der Tarif der Cosmos („Comfort“) das beste Beitragsniveau für 20- und 40-jährige Kunden sowie die Produkte von Friday, Verti („Klassik“ und „Premium“) und der VHV („Klassik Granat 2.0“) das beste Niveau für 40- und 70-jährige Versicherungsnehmer.

20-Jährige bekommen ein überdurchschnittliches Angebot bei:

Huk24 AG („Classic“ und „Classic Kasko Plus“),

Huk-Coburg Allgemeine („Classic“),

LVM und

Sparkassen Direktversicherung („AutoPlusProtect“).

Günstige Haftpflicht-Versicherungen ohne Kaskoschutz

Die Tester berichten zudem über günstige Kfz-Haftpflicht-Policen für Pkw mit geringem Wert, für die also ein Kaskoschutz nicht mehr sinnvoll erscheint. In einer knapp gehaltenen Tabelle sind 19 Tarife von 14 Gesellschaften vermerkt.

Hier ragen die Axa Easy („Mobile Online (S)“, „Mobile Online Extra (M)“ und „Mobile Online Top (L)“), die Axa („Mobil Kompakt“) und die DA Direkt („Komfort“ und „Komfort Plus“) heraus. Das Beitragsniveau ihrer Tarife ist für alle Altersgruppen „weit besser als der Durchschnitt“.

Bezugsquelle

Der Beitrag „In zehn Schritten zum guten Vertrag“ ist auf den Internetseiten der Stiftung Warentest in Auszügen veröffentlicht. Der Heftartikel lässt sich für 4,90 Euro an gleicher Stelle freigeschalten.

Außerdem ist der Bericht im aktuellen Heft Finanztest 11/2022 abgedruckt. Die Ausgabe kann auf der Homepage der Verbraucherschützer online für 6,90 Euro bestellt werden. Der Download liegt bei 5,99 Euro.