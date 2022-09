Diese Firmenversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

15.9.2022 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus-Money wollten von Kunden von Privat-Haftpflichtversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Am besten schnitten Allianz, Debeka, Generali, HDI, LVM, Provinzial, Universa und Württembergische ab.

Die Servicevalue GmbH hat zum inzwischen siebten Mal in Kooperation mit Focus-Money ermittelt, von welchen Firmenversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer zwischen Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 2.210 Kundenurteile zu 29 Anbietern zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff den Angaben zufolge durch die folgenden fünf Teildimensionen mit insgesamt 19 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faire Kundenberatung (Fach- und Sozialkompetenz, Eigeninitiative und Beratungsqualität der Mitarbeiter);

faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit der Aussagen, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, angemessener Informationsumfang);

fairer Kundenservice (leichter Mitarbeiterkontakt, kurze Reaktionszeit auf Anfragen, Qualität der Anliegenbearbeitung, Kulanz bei Beschwerden und Reklamationen, branchenspezifische Risikoanalyse);

fairer Schutz und Vorsorge (Qualität der Produkte und Leistungen, Flexibilität der Produkte, Gefühl der Sicherheit);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, regelmäßige Anpassung von Umfang und Beiträgen, attraktive Bündelpolicen).

Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Umfrageteilnehmern eine vierstufige Skala zur Verfügung („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Firmenversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die fünf Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erzielten unverändert acht Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge) die

Dabei zählen die Allianz, die Debeka, die Generali, der LVM, die Provinzial und die Württembergische in allen fünf Segmenten zur Spitzengruppe. Dreimal ein „sehr gut“ bekamen der HDI (bis auf Kundenberatung und -service) und die Universa (bis auf Kundenkommunikation und -service).

Mit der Allianz, der Debeka, dem LVM, der Provinzial und der Württembergischen gehören gleich fünf Marktteilnehmer zum sechsten Mal in Folge zur „sehr guten“ Spitzengruppe (21.9.2020, 11.10.2019, 1.10.2018, 16.10.2017). Fünfmal gelang dies der SV (2017 bis 2021).

Zwei Auf- und zwei Absteiger

Im Vergleich zum Vorjahr (24.9.2021) finden sich der HDI und die Universa neu unter den Topanbietern wieder. Verabschieden aus der Spitzengruppe mussten sich die Inter Versicherungen und die SV Sparkassen-Versicherungen.

Diese beiden Akteure werden zusammen mit den Concordia Versicherungen, den Ergo Versicherungen, den Nürnberger Versicherungen, den R+V Versicherungen, den Signal Iduna Versicherungen und der Zurich Gruppe Deutschland als „gut“ eingestuft.

In allen Bereichen verbessert

Die Studienautoren teilen mit, dass sich die Bewertungen in allen Teilkategorien verbessert hätten. Dabei hätten die Selbstständigen sowie Entscheider in den Betrieben die besten Urteile in der Dimension „Faires Preis-Leistungs-Verhältnis“ vergeben.

Weiter wird hervorgehoben, dass sich die Branche hinsichtlich der Fachkompetenz der Mitarbeiter besonders stark zeige.

Weitere Informationen zu Inhalt, Bezugsmöglichkeiten und Preis des 194-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Firmenversicherern 2022“ stehen in einem Studienflyer (PDF, 452 KB).