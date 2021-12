Diese Autoversicherer fuhren 2020 in die Verlustzone

20.12.2021 – In der Kraftfahrtversicherung kamen im vergangenen Jahr nur noch zwei (2019: 21) der 50 größten Anbieter auf kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent (Allianz Direct und R+V24). Vier weitere landeten nur knapp in der Gewinnzone. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Ertragslage für die deutschen Autoversicherer hat sich 2020 massiv verbessert. Infolge der wegen der Corona-Lockdowns deutlich gesunken Fahrleistung (VersicherungsJournal 6.9.2021) haben sich die Schadenzahl (minus 13,4 Prozent auf acht Millionen) wie auch die Versicherungsleistungen (minus 11,6 Prozent auf 22,1 Milliarden Euro) deutlich vermindert.

Gleichzeitig ist das Prämienvolumen um 1,1 Prozent auf fast 28,9 Milliarden Euro gestiegen. In der Folge ist die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) um fast acht Prozentpunkte auf einen neuen Tiefststand von nur 90,6 Prozent gesunken.

Dies zeigt das „Statistische Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2021“ vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV; 2.9.2021, 14.9.2021, 29.9.2021). Der aktuelle Wert entspricht dem niedrigsten in den vergangenen 15 Jahren und liegt zum siebten Mal in Folge unter 100 Prozent. Zwischen 2008 und 2013 hatte die Assekuranz noch teils deutlich im Minus gelegen.

Nur noch zwei Akteure versicherungstechnisch in der Verlustzone

Dies spiegelt sich auch auf Ebene der einzelnen Unternehmen wieder. So schafften 19 von 21 der 50 größten Markteilnehmer, die 2019 eine Combined Ratio (CR) von über 100 Prozent aufwiesen (16.11.2021), den Sprung in die Gewinnzone. Zwei Direktversicherern gelang dies nicht, wie dem jüngst veröffentlichten „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ zu entnehmen ist.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 88 Prozent Marktanteil kommen.

Allianz Direct mit der höchsten Combined Ratio

Auf die höchste kombinierte Schaden-Kosten-Quote (Schaden- und Betriebsaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) kommt mit über 121 Prozent für die Allianz Direct Versicherungs-AG. Eine Combined Ratio von fast 110 Prozent wird für die R+V Direktversicherung AG (R+V24) ausgewiesen.

Vier weitere Anbieter landeten nur so gerade eben in der Gewinnzone und schrieben bestenfalls drei Cent Gewinn pro Beitragseuro. Hierzu zählen die Alte Leipziger Versicherung AG, die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG.

Deutliche Verbesserung bei der Nürnberger

Die vier letztgenannten Akteure konnten sich allesamt verbessern, und zwar um bis zu über 13 Prozentpunkte (Nürnberger). Dies ist laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 2,0 MB) vor allem auf die Entwicklung im Segment „sonstige Kraftfahrt“ zurückzuführen.

Dort stiegen die Beitragseinnahmen um 6,5 Prozent auf 51,7 Millionen Euro. Gleichzeitig sanken die Aufwendungen für Versicherungsfälle um rund ein Sechstel auf 24,6 Millionen Euro und diejenigen für den Versicherungsbetrieb um etwa ein Achtel auf 12,7 Millionen Euro.

In Kfz-Haftpflicht stieg hingegen der Aufwand (plus 4,3 Prozent auf 62,3 Millionen Euro), wenn auch nicht ganz so stark wie der Umsatz (plus 4,7 Prozent auf 62,3 Millionen Euro). Zudem erhöhten sich die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (plus über ein Fünftel auf 13,5 Millionen Euro).

Verschlechterung bei R+V24

Eine leichte Erhöhung der CR hatte die R+V24 zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Betriebskostenquote mit minus 1,8 Prozent (auf 16,2 Prozent) nicht ganz so stark zurückging wie die Schadenquote stieg (plus 2,5 Prozentpunkte auf 93,6 Prozent). Letzteres bedeutet nach wie vor den Abstand höchsten Wert.

Zwar wuchsen die Beiträge laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 700 KB) mit plus 14 Prozent auf 131 Millionen Euro deutlich stärker als die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle (plus vier Prozent auf 118 Millionen Euro). Allerdings betrug das Abwicklungsergebnis der aus dem Vorjahr übernommenen Schadenrückstellungen minus 5,2 (2019: plus 8,0) Millionen Euro.

Sonderfaktoren bei der Allianz Direct

Deutlich verschlechtert hat sich die CR der Allianz Direct (plus über elf Prozentpunkte). Dies hatte seine Ursache allerdings nicht auf der Schadenseite. Ganz im Gegenteil verminderte sich die Schadenquote um mehr als zwölf Prozentpunkte auf 78,1 Prozent, wodurch es von der 46. auf die 40. Position nach oben ging.

Diese „unerwartete“ Verbesserung geschah laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 973 KB) „vor allem als Folge einer besser als geplant verlaufenen Entwicklung der Elementar- und Basisschadenquote. Zu letzterer trug insbesondere die mit der Covid-19-Pandemie einhergehende positive Entwicklung der Schadenfrequenzen bei.“

Andererseits überschritt die Kostenquote dem Bericht zufolge „das prognostizierte Niveau deutlich. Ursachen waren neben einem Basiseffekt aus unterplanmäßigen Umsatzentwicklung, die bewusst stärker als ursprünglich angenommen getätigten Investitionen in den Markenaufbau und Vertrieb sowie höhere Aufwände für den Betrieb der IT-Systeme“ (13.8.2019).

In konkreten Zahlen: Die Ausgaben für den Versicherungsbetrieb erhöhten sich um fast die Hälfte auf 77,3 Millionen Euro. Die Einnahmen gingen – pandemiebedingt sowie aufgrund des Rückzugs aus dem Vergleichsportal-Geschäft – um über ein Drittel auf unter 180 Millionen Euro zurück. Die Kostenquote erhöhte sich von 20 auf 43 Prozent, das ist der mit Abstand höchste Wert der aufgeführten Akteure.

Überdurchschnittliche Schaden- und Betriebskostenquoten

Bei einem Blick auf die Schadenquoten fällt auf, dass die sechs Gesellschaften mit den höchsten Combined Ratios durch die Bank zum Teil deutlich überdurchschnittliche Werte ausweisen. Der Durchschnittswert der aufgeführten Anbieter beträgt 72,8 Prozent. In der Nähe dieses Wertes liegen nur die Nürnberger und der Bayerische Versicherungsverband.

Ähnlich ist es bei der Betriebskostenquote, deren Schnitt mit 18,2 Prozent angegeben wird. Lediglich die DEVK Allgemeine (Platz zwölf mit 15,4 Prozent) sowie die R+V24 (Rang 14 mit 16,2 Prozent) sind besser als der Schnitt.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Eine auffällige Verschlechterung der Combined Ratio war ansonsten nur noch bei der Oldenburgischen Landesbrandkasse zu beobachten (plus fast zehn Prozentpunkte auf 94,4 Prozent). Dies ist nur zu einem kleinen auf die von 18,8 auf 20,3 Prozent gestiegene Betriebskostenquote zurückzuführen.

Die Schadenquote erhöhte sich von 66,2 auf 74,1 Prozent. Dabei sank der Bruttoschadenaufwand mit 6,8 Prozent (auf unter 48 Millionen Euro) doppelt so stark wie das Prämienvolumen (minus drei Prozent auf 64 Millionen Euro).

„Aufgrund der Nachreservierungen bei Personenschäden sowie der Stärkung der Rückstellung für Spätschäden in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung liegt das Abwicklungsergebnis deutlich unter dem Vorjahreswert“, heißt es im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,4 MB) zum Hintergrund.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.