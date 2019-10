Diese Autos werden am häufigsten geklaut

18.10.2019 – Die bei Dieben beliebteste Automarke war 2018 nach Stückzahl VW, nach der Häufigkeit pro 1.000 kaskoversicherten Pkw Ford (USA). Dies zeigt der am Donnertag vom GDV vorgestellte „Autodiebstahlreport 2019“. Die höchste Klaurate (je 1.000 kaskoversicherter Fahrzeuge) wird für das Mazda-Modell „CX-5 2.2 D AWD (KF)“ ausgewiesen.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der entwendeten kaskoversicherten Fahrzeuge um 9,7 Prozent auf 25.235 zurückgegangen. Dies geht aus dem „Autodiebstahlreport 2019“ hervor, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag veröffentlicht hat.

Die Zahl der gestohlenen Personenkraftwagen reduzierte sich noch stärker, und zwar um 14 Prozent auf 15.037. Die Gesamtentschädigungs-Summe ging zwar deutlich zurück, erreichte mit fast 300 Millionen Euro aber immer noch den dritthöchsten Wert in der jüngeren Vergangenheit.

Der Durchschnittsschaden stieg hingegen auf einen neuen Rekordwert von fast 20.000 Euro (VersicherungsJournal 18.10.2019).

Volkswagen die Lieblingsmarke der Autodiebe

Trotz eines erneuten Rückgangs um etwa ein Sechstel auf 2.941 ist und bleibt Volkswagen die Lieblingsmarke der Autodiebe nach Stückzahl. Nur noch an dritter (2017: zweiter) Stelle liegt die Marke Audi mit 1.934 gestohlenen Gefährten. Die Verminderung beträgt den GDV-Daten zufolge über ein Drittel.

Dafür ging es für die Marke BMW (inklusive Mini) auf Position zwei in der „Klaurangliste“ nach oben. Die Zahl der gestohlenen Autos dieser Marke ging „nur“ um ein knappes Fünftel auf 2.097 zurück.

Platz vier belegt unverändert Mercedes-Benz (minus 3,8 Prozent auf 1.671 entwendete Fahrzeuge). Auf eine vierstellige Fallzahl kommt ansonsten nur noch Mazda. Von dieser Marke wurde 2018 mit 1.130 über ein Viertel mehr Fahrzeuge gestohlen als im Jahr zuvor (23.10.2018).

Ford (USA) ist neuer „Spitzenreiter“

Bei der Klaurate (Schadenhäufigkeit je 1.000 kaskoversicherter Pkw) liegt neuerdings der Hersteller Ford (USA) mit 2,3 (2017: 1,0) an der Spitze. Die Position zwei bis vier belegen die Marken Mazda, Land Rover und Porsche mit Werten zwischen 1,6 und 1,4.

Mehr als einen Diebstahl je 100.000 kaskoversicherter Pkw erlebten ansonsten nur die Teslas. Der Hersteller von Elektroautos gehört allerdings nicht zu den 20 Marken, die 2018 am häufigsten entwendet wurden. An 20. Stelle liegt dort Suzuki mit 37 gestohlenen Gefährten. Vergleichsweise hohe Diebstahlhäufigkeiten (jeweils 0,7) werden auch für die Marken Audi, BMW und Toyota ausgewiesen.

Die favorisierten Modelle der Autodiebe

In der Top Ten der am häufigsten entwendeten kaskoversicherten Pkw-Modelle des vergangenen Jahres ist die Marke BMW mit drei Mal am häufigsten vertreten. Jeweils zwei Modelle wurden von Audi und Toyota hergestellt, jeweils eines von Mazda und Land Rover.

Aktuell belegt das Mazda-Modell „CX-5 2.2 D AWD (KF)“, im Jahr zuvor noch an dritter Stelle, den unrühmlichen Spitzenplatz. Knapp dahinter folgt neuerdings das BMW-Modell „X6 M (M7X)“ vor dem „RAV4 Hybrid 2.5 (XA4(EU,M)“ von Toyota, der 2017 an fünfter Position gelegen hatte.

Pro 1.000 versicherte Autos wurden von diesen Modellen im vergangenen Jahr zwischen gut 15 und knapp 14 entwendet. Zweistellige Werte werden ansonsten nur für die beiden BMW-Modelle „X5 M50D (X5)“ sowie „X6 XDrive 40D (X6)“ und den Mercedes-Benz „ML 63 AMG (166)“ ausgewiesen.

Die Lieblinge der Autodiebe (Bild: GDV)

Weitere Statistiken zum Thema Fahrzeugdiebstahl

Weitere Informationen zum Kraftfahrzeug-Diebstahlgeschehen nach Regionen sind der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zu entnehmen (4.6.2019, 5.4.2019).

Detaildaten zu diesem Thema enthält auch das „Bundeslagebild 2018 Kfz-Kriminalität“. Dieses hat das Bundeskriminalamt (BKA) im September veröffentlicht (24.9.2019, 23.9.2019).