WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Dies waren 2024 die Wachstumsgewinner in der Lebensversicherung

16.9.2025 – Im vergangenen Jahr bauten nach Daten der Zeitschrift für Versicherungswesen 32 der 50 umsatzstärksten Lebensversicherer auf dem deutschen Markt ihr Beitragsvolumen aus. Am größten fiel das Plus bei der BY die Bayerische Vorsorge aus, die ihren Umsatz mehr als vervierfachte. Deutliche Steigerungen gelangen auch der Gothaer, der Mylife, der VPV und der Hansemerkur.

In der gesamten Lebensversicherung (also inklusive Pensionskassen und Pensionsfonds) stiegen die gebuchten Bruttobeiträge 2024 um 2,8 Prozent auf 94,6 Milliarden Euro. Das zeigt die Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“.

Diese hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende Mai veröffentlicht. In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2024 dargelegt (VersicherungsJournal 22.5.2025).

BY die Bayerische Vorsorge mit dem größten Zuwachs

Laut einer Auflistung in der aktuellen Ausgabe 9/2025 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) hatten im vergangenen Jahr 18 Gesellschaften – angeführt von der BL die Bayerische Lebensversicherung AG – rückläufige Umsätze zu verzeichnen (8.9.2025). Dem gegenüber legten 32 der 50 umsatzstärksten Akteure zu.

Die größte Steigerung schaffte die BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. Sie war Mitte des vergangenen Jahres aus dem Run-off ins Neugeschäft zurückgekehrt und soll das Biometriegeschäft der Gruppe zeichnen (5.6.2024).

Das Unternehmen konnte den Umsatz (auf fast 337 Millionen Euro) mehr als vervierfachen, mit laut ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski „gewaltigen Einmalbeiträgen“. Doch: „Was Einmalbeiträge mit Biometriegeschäft zu tun haben, erschließt sich von außen nicht unbedingt“, so Surminski weiter.

WERBUNG

Um circa ein Drittel wuchsen Gothaer, Mylife, VPV und Hansemerkur

Um über ein Drittel (auf 1.383 Millionen Euro) legte die Gothaer Lebensversicherung AG zu. Dies ist vor allem auf die Übertragung des gesamten Bestandes der Barmenia Leben auf die Gothaer Leben (4.9.2024) zurückzuführen.

Um ein knappes Drittel wuchs die Mylife Lebensversicherung AG (auf 391 Millionen Euro), um fast ein Viertel die VPV Lebensversicherungs-AG (auf 402 Millionen Euro) und um ein gutes Fünftel die Hansemerkur Lebensversicherung AG (auf 355 Millionen Euro).

Weitere Wachstumsgewinner unter den Lebensversicherern

Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich schafften auch die Marktführerin (2.9.2025) Allianz Lebensversicherungs-AG (auf 23.848 Millionen Euro), die Helvetia Schweizerische Lebensversicherung AG, Direktion für Deutschland (auf 314 Millionen Euro) und die Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG (SV Sachsen; auf 421 Millionen Euro).

Zuwächse (Bild: Wichert)

Jeweils eine Position nach oben ging es in der Rangliste für die Helvetia (von 50 auf 49) und für die SV Sachsen (von 42 auf 41). Die VPV kletterte von 45 auf 43, die Hansemerkur von 48 auf 45 und die Mylife von 47 auf 44.

Hintergründe zu den hohen Wachstumsraten

Die VPV wuchs nach eigenen Angaben vor allem durch das Anfang 2024 neu eingeführte „VPV Parkdepot“. Für die Mylife war eigenen Angaben zufolge „das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmenhistorie“. Erfolgsgarant sei der Fokus auf versicherungsbasierte Investmentlösungen gewesen.

Die Hansemerkur führt den Zuwachs insbesondere „auf das intensivierte Einmalbeitragsgeschäft“ zurück, das um fast zwei Drittel höher ausfiel als ein Jahr zuvor. Die Hamburger hatten schon drei und vier Jahre zuvor zu den Wachstumsgewinnern gehört (22.8.2022, 24.8.2021), danach in diesem Geschäftsfeld aber kräftig auf die Bremse getreten (17.4.2023, 18.9.2024).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsrückerstattung · Einmalbeitrag · Lebensversicherung · Pensionsfonds · Pensionskasse · Runoff · Senioren
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Axa wächst kaum
26.4.2019 – Der Umbau ihres Geschäftsmodells hat die deutsche Gruppe 2018 Wachstum gekostet – vor allem in Leben und Kranken. Das Ergebnis fällt aber deutlich besser aus. (Bild: Axa) mehr ...
 
Allianz steigert 2016 Marktanteil in der Lebensversicherung
23.5.2017 – Die Allianz Lebensversicherungs-AG konnte im Geschäftsjahr 2016 hohe Zuwachsraten bei den Neubeiträgen verbuchen. Dahinter verbergen sich jedoch sehr unterschiedliche Entwicklungen im Privat- und im Firmenkundengeschäft. (Bild: Screenshot Allianz Geschäftsbericht 2016) mehr ...
 
Dies waren 2024 die Lebensversicherer mit dem größten Beitragsschwund
8.9.2025 – 18 der 50 umsatzstärksten Marktteilnehmer sammelten im vergangenen Jahr weniger Prämien ein als 2023. In der Spitze betrug das Minus mehr als ein Drittel. Zehn Anbieter büßten mehr als fünf Prozent ein. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die größten Lebensversicherer
6.4.2022 – Neun der 15 Branchenschwergewichte bauten ihre Einnahmen 2021 gegen den Markttrend aus – um bis zu über ein Neuntel. Die anderen Platzhirsche schrumpften zum Teil deutlich. In der Spitze betrug das Minus ein Elftel. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Lebensversicherer akquirierten 2020 das meiste Neugeschäft
28.4.2021 – Im vergangenen Jahr haben die Anbieter auf dem deutschen Markt trotz der Pandemie leicht mehr an Neubeiträgen eingesammelt als im Jahr zuvor. Wer die größten Zuwächse beziehungsweise Einbußen zu verzeichnen hatte, zeigt eine aktuelle Untersuchung. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Lebensversicherer mit dem größten Beitragsschwund
14.4.2021 – Fast jeder dritte Marktteilnehmer sammelte 2020 weniger Prämien ein als 2019. In der Spitze betrug das Minus über ein Sechstel. Wer am stärksten hinter den Vorjahreseinnahmen zurückgeblieben ist. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die größten Lebensversicherer
8.4.2021 – Die Branche blieb 2020 trotz des Pandemiegeschehens nur knapp hinter den Rekordeinnahmen des Vorjahres zurück. Drei Branchenschwergewichte verzeichneten allerdings Beitragsrückgänge von in der Spitze fast einem Zehntel. Die anderen Platzhirsche wuchsen um bis zu einem Sechstel. (Bild: Wichert) mehr ...