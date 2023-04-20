Dies waren 2024 die umsatzstärksten Lebensversicherer

2.9.2025 – Die Allianz bleibt unangefochten Spitzenreiterin in der Umsatzrangliste der Lebensversicherer. Da sie auch mit fast einem Achtel am stärksten zulegte unter den Platzhirschen (mindestens 1,5 Milliarden Euro), besitzt sie mit über 23,8 Milliarden Euro inzwischen 17 Milliarden Euro Vorsprung auf die weiter Zweitplatzierte R+V. Acht weitere Marktgrößen legten ebenfalls zu, während fünf Branchenschwergewichte Rückgänge hinzunehmen hatten. Am stärksten verloren dabei Zurich Deutscher Herold und Proxalto (jeweils über sieben Prozent), wie eine Übersicht in der Ausgabe 9/2025 der Zeitschrift für Versicherungswesen zeigt.

Die gebuchten Bruttobeiträge sind 2024 in der gesamten Lebensversicherung (also inklusive Pensionskassen und Pensionsfonds) um 2,8 Prozent auf 94,6 Milliarden Euro gestiegen.

Einmalbeiträge treiben Umsatzplus

Dabei ging es bei den Einmalbeiträgen um fast ein Neuntel auf 28,0 Milliarden Euro nach oben. Auch die laufenden Beiträge für ein Jahr erhöhten sich (plus 2,6 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro). Das APE fiel mit 9,5 Milliarden Euro um 4,7 Prozent höher aus als ein Jahr zuvor.

Das geht aus der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“ hervor. Diese hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende Mai veröffentlicht. In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2024 dargelegt (VersicherungsJournal 22.5.2025).

Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), kommentiert die Entwicklung im aktuellen Heft 9/2025 wie folgt: „Das Geschäft der deutschen Lebensversicherer war 2024 einmal mehr von Sondereffekten geprägt. Erneut haben die Einmalbeiträge den Umsatz gerettet.

Wobei man hier eigentlich kaum noch von einem Sondereffekt sprechen kann: Ohne das durch die Kapitalmarktzinsentwicklung getriebene sehr hohe Niveau der Einmalbeiträge wäre die Lebensversicherung schon seit Jahren eine schrumpfende Sparte.“

Allianz baut Vorsprung weiter aus

Haupttreiber dieser Entwicklung war laut Surminski die Allianz. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Beitragseinnahmen (4.9.2024, 16.8.2023) habe der Marktführer die Branche 2024 bei den Einmalbeiträgen „weit hinter sich gelassen und die Bruttobeiträge insgesamt um 11,8 Prozent gesteigert. Über 60 Prozent des gesamten Prämienzuwachses der Top-50-Lebensversicherer entfiel im vergangenen Jahr auf die Allianz“, stellt der ZfV-Chefredakteur weiter heraus.

Das Unternehmen behauptete mit 23,85 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeiträgen nicht nur die Spitzenposition in der Umsatzrangliste, sondern baute den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger von 14,6 auf 17 Milliarden Euro aus. Inzwischen kommt die Allianz auf ein etwa dreieinhalb Mal so hohes Prämienvolumen wie die R+V Lebensversicherung AG an zweiter Stelle (knapp 6,9 Milliarden Euro).

Die Lebensversicherer auf den weiteren Plätzen

Die dritte Position belegt die Generali Deutschland Lebensversicherung AG mit fast 6,35 Millionen Euro vor dem Debeka Lebensversicherungsverein a.G. (3,7 Milliarden Euro). Dahinter folgen mit jeweils gut 2,7 Milliarden Euro die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Über die Marke von zwei Milliarden Euro schafften es ansonsten nur noch die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Provinzial Lebensversicherung AG.

Auf den Plätzen zehn bis 14 liegen mit knapp 1,9 bis gut 1,6 Milliarden Euro die Proxalto Lebensversicherung AG, die Axa Lebensversicherung AG, die Württembergische Lebensversicherung AG, die HDI Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Nur fünf Platzhirsche im Minus

Von den 14 Branchengrößen mit mindestens 1,5 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeiträgen konnten 2024 nur fünf ihren Umsatz nicht steigern. Zum Vergleich: In den beiden Jahren zuvor bauten nur jeweils zwei Platzhirsche ihre Einnahmen aus.

Die größten Rückgänge hatten im vergangenen Jahr mit etwas über beziehungsweise unter sieben Prozent die Zurich, die Proxalto und die Württembergische zu verzeichnen. Um gut drei Prozent schrumpfte der Umsatz der Bayern-Versicherung.

Jeweils um rund ein Prozent legten die Debeka, der HDI und die Axa zu, um knapp zwei Prozent die R+V und um jeweils etwa drei Prozent die Nürnberger und die Generali. Die Provinzial und der Volkswohl Bund blieben mit jeweils um die vier Prozent Steigerung deutlich hinter dem Wachstumssieger Allianz (plus 11,8 Prozent) zurück.

Während es auf den ersten acht Positionen keine Rangveränderungen gab, zog die Provinzial an der Proxalto vorbei auf den neunten Rang. Die Axa überholte die Württembergische und findet sich an elfter Stelle wieder. Jeweils um eine Position verbesserten sich der HDI (von 14 auf 13) und der Volkswohl Bund (von 15 auf 14).