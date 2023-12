Dies waren 2022 die (un)profitabelsten Rechtsschutzversicherer

14.12.2023 – Nur die Concordia kam im letzten Jahr in Rechtsschutz auf eine Combined Ratio von über 100 Prozent. Am besten schnitt erneut die Debeka ab. Allerdings waren die Koblenzer nur einer von drei Marktteilnehmern, deren Quote sich erhöhte. Dies zeigt der „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2017-2022“

Die Ertragslage der deutschen Rechtsschutzversicherer hat sich im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) ist um über sieben Prozentpunkte auf 91,0 Prozent gesunken.

Dies ist den „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft 2023“ zu entnehmen, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Oktober veröffentlicht hat.

Der aktuelle Wert entspricht dem mit Abstand niedrigsten seit 2006. Seitdem hatte die Combined Ratio bestenfalls bei 95,5 Prozent gelegen. Der Zweig erreichte zum 13. Mal in den vergangenen 17 Jahren die versicherungstechnische Gewinnzone. Lediglich im Jahr 2020 (VersicherungsJournal 19.1.2022) sowie zwischen 2014 und 2016 war dies nicht der Fall.

Nur ein Akteur im Minus

Nur für einen (2021: sechs; 2020: zwölf) der 25 nach Prämienvolumen größten Anbieter steht eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche. Die übrigen 24 (19; 13) Unternehmen landeten versicherungstechnisch in der Gewinnzone.

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2017-2022“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt. In dem Monitor wird für die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit 101,2 Prozent die höchste Quote ausgewiesen.

Nur so gerade eben im schwarzen Bereich landete die Württembergische Versicherung AG. Jeweils knapp zwei Cent Gewinn pro Beitragseuro schrieben die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV).

Württembergische mit deutlicher Verschlechterung

Nur der Württembergischen gelang keine Verbesserung. Bei dem Anbieter erhöhten sich laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 2,8 MB) die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um über ein Fünftel auf 99,2 Millionen Euro. Das Prämienvolumen wuchs andererseits „nur“ um vier Prozent auf 146 Millionen Euro.

In der Folge stieg die Schadenquote von 57,8 auf 68,0 Prozent. Damit findet sich die Württembergische an 20. Stelle wieder, nach Position fünf im Jahr zuvor. Die Betriebskostenquote (jeweils Aufwendungen (brutto direkt) in Prozent der verdienten Bruttoprämien (direkt)) verbesserte sich leicht von 32,6 auf 31,9 Prozent, was unverändert Rang 17 bedeutet.

Unter dem Strich steigerte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote um 9,5 Prozentpunkte auf 99,93 Prozent. Dadurch fiel die Gesellschaft von Position sechs im Jahr zuvor (15.12.2022) auf Platz 34 zurück.

Zwei weitere Anbieter mit gestiegener Quote

Neben der Württembergischen fiel die Combined Ratio 2022 nur noch bei der Mecklenburgischen Versicherungs-Gesellschaft a.G. (plus fünf Prozentpunkte auf 85,5 Prozent) und der Debeka Allgemeine Versicherung AG höher aus als vor Jahresfrist.

Das Plus um über zehn Prozentpunkte auf 74,8 Prozent führen die Koblenzer im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 7,2 MB) auf einen stark gestiegenen Schadenaufwand (plus 41 Prozent auf 53,4 Millionen Euro) bei in etwa gleich gebliebener Schadenhäufigkeit zurück. Der Umsatz wuchs andererseits nur um 4,4 Prozent auf 101 Millionen Euro.

Mit einer Schadenquote von 52,7 Prozent belegt das Unternehmen Platz fünf (2021: eins). Eine um drei Prozentpunkte gesenkte Betriebskostenquote von 22 Prozent bedeutet weiterhin Platz acht im Marktvergleich.

Die profitabelsten Rechtsschutzversicherer

Trotz der Verschlechterung weist die Debeka weiterhin die niedrigste Combined Ratio auf. Sie blieb als einziger der aufgelisteten Marktteilnehmer unter der Marke von 75 Prozent. Versicherungstechnisch jeweils mehr als 20 Cent Gewinn pro Beitragseuro schrieben die ADAC Versicherung AG, die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG und die WGV-Versicherung AG.

Quoten von jeweils unter 85 Prozent werden für die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG, die Huk24 AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) ausgewiesen.

Huk24 mit massiver Verbesserung

Sieben der acht vorgenannten Akteure verbesserten sich, und zwar mindestens um drei Prozentpunkte (VGH). Der größte Sprung nach oben gelang der Huk24, die ihre Quote von 126,7 auf 82,5 Prozent drücken konnte. Damit kletterte der Anbieter von der letzten Position im Jahr zuvor (15.12.2022) auf den sechsten Rang nach oben.

Bei erhöhten Durchschnittsbeiträgen verringerten sich laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 901 KB) sowohl die Schadenhäufigkeit als auch der Schadendurchschnitt. Die Schadenaufwendungen verminderten sich um mehr als ein Drittel auf 15,7 Millionen Euro, während die Einnahmen um knapp zwei Prozent auf 20,9 Millionen Euro zunahmen.

In der Folge verbesserte sich die Schadenquote von 118,7 auf 75,4 Prozent, was allerdings weiterhin den höchsten aller im Branchenmonitor aufgeführten Anbieter darstellt. Bei der Betriebskostenquote verteidigte die Huk24 bei leicht (auf 7,1 Prozent) verbesserter Quote die Spitzenposition.

