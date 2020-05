Dies sind die wertvollsten Versicherermarken

12.5.2020 – Die Allianz klettert in der aktuellen Auflage des weltweiten Versicherer-Markenwertrankings von Brand Finance auf dem zweiten Platz. An der Spitze liegt die chinesische Ping An, an dritter Stelle die chinesische China Life. Die Axa liegt an fünfter Position, die Zurich auf Rang elf. Die Munich Re kommt auf Platz 28, die Hannover Re an 42., die Ergo an 43. und die Versicherungskammer Bayern an 56. Stelle.

Die Allianz ist mit 24,8 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 23 Milliarden Euro – Stand 11. Mai 2020) die zweitwertvollste Versicherermarke der Welt. Dies ist das Ergebnis des aktuellen weltweiten Rankings „Brand Finance Insurance 100 2020“. Dieses hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc am Montag veröffentlicht.

So wird der Markenwert berechnet

Der Markenwert wird laut Brand Finance danach berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke noch nicht in Besitz haben würde.

„Die Markenwerte werden in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können“, erläuterte ein Sprecher des Markenbewertungs- und Beratungsunternehmens. Eine Umrechnung in Euro erfolgt deshalb nur zur besseren Einordnung.

Ping An verteidigt Spitzenposition

Besser als die Allianz schneidet wie in den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 23.1.2019, 1.3.2018) nur die chinesische Ping An ab. Deren Markenwert beträgt aktuell rund 60,6 Milliarden US-Dollar (circa 56 Milliarden Euro). Im Jahr davor hatten die Chinesen die Spitzenposition von den Deutschen übernommen (6.2.2017), die Letztere zuvor inne hatten (2.2.2016, 19.2.2015).

Knapp hinter der Allianz folgt an dritter Stelle die chinesische China Life mit einem Markenwert von rund 23,6 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 21,8 Milliarden Euro).

Ebenfalls zweistellige Milliarden-Markenwerte (in US-Dollar) werden in dem Ranking darüber hinaus für die AIA-Group mit Hauptsitz in Hongkong, die französische Axa, die beiden chinesischen Marken CPIC und PICC sowie für die für die US-amerikanische Geico aufgeführt. Die Positionen neun und zehn belegen die ebenfalls US-amerikanischen Marken Allstate und Progressive. Aus der Top Ten herausgefallen ist die schweizerische Zurich.

China Life ist die einzige Marke aus der Top Ten, deren Wert im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Spitzenreiter Ping An wuchs um ein Fünftel, die Allianz immerhin um etwa ein Dreizehntel. Der Wert von CPIC erhöhte sich mit einem knappen Drittel am deutlichsten unter den zehn wertvollsten Versicherermarken.

Canada legt am stärksten zu

Den insgesamt größten Wertzuwachs verzeichnete die kanadische Canada Life (plus 688 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro). Dadurch ging es für das Unternehmen im Ranking um 72 Plätze auf Position 14 nach oben.

Als Hintergrund führt Brand Finance die strategische Entscheidung der kanadischen Muttergesellschaft Great-West Lifeco an, die drei Sub-Marken Canada Life, London Life und Great-West Life unter einer Gesamtmarke zu bündeln. Dadurch sei das Unternehmen deutlich schlanker geworden. Zudem erfordere der Marktauftritt nun deutlich weniger Investitionen.

Canada Life kam 2019 auf einen Markenwert von knapp unter einer Milliarde US-Dollar. Für Great-West Life und für London Life werden für 2019 Werte von fast 1,5 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,9 Milliarden US-Dollar ausgewiesen.

Weitere wertvolle deutsche Versichermarken

In dem Ranking werden neben der Allianz eine ganze Reihe weiterer deutscher Marken aufgeführt. Von 31 auf 28 aufwärts ging es für die Munich Re, während die Hannover Re sich vom 43. auf den 42. Rang verbesserte.

Direkt dahinter rangiert die Ergo, die sechs Plätze einbüßte. Neu in die Top 100 eingestiegen ist die Versicherungskammer Bayern, die an 56. Stelle liegt. Konkrete Markenwerte sind dem frei zugänglichen Studienmaterial nicht zu entnehmen. Weitere Informationen zu der Untersuchung inklusive der kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten sind auf dieser Internetseite zu finden.

Corona-Auswirkungen auf den Markenwert

Den Markenwert der 100 aufgelisteten Versicherer beziffert Brand Finance auf 463,2 Milliarden Euro. Die zwölf chinesischen Unternehmen kommen zusammengenommen auf einen Anteil von fast einem Drittel, die 22 US-amerikanischen Assekuranzen auf einen Anteil von rund einem Fünftel. Für die fünf deutschen Versicherermarken wird ein Wert von 8,4 Prozent aufgeführt.

Das Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen stuft die Versicherungswirtschaft als eine von der Covid-19-Pandemie sehr stark betroffene Branche ein. Man rechne auf Jahressicht mit Wertverlusten bei den Versicherermarken von etwa 20 Prozent, heißt es in den Studienunterlagen.

So erwartet Brand Finance verheerende Folgen für diesen Wirtschaftszweig. Dies gelte einerseits in finanzieller Hinsicht für solche Unternehmen, die nur mit äußerst kleinen Gewinnmargen operierten, da diese mit Ansprüchen regelrecht überschüttet werden könnten.

Andererseits drohe ein potenziell irreparabler Reputationsschaden, wenn die Regulierung von Corona-bedingten Schäden verweigert wird. Hierzulande sind insbesondere um die Eintrittspflicht von Betriebsschließungs-Versicherungen heftige Diskussionen entbrannt. Zu diesem Thema finden sich allein seit Jahresbeginn fast vier Dutzend Einträge im VersicherungsJournal-Archiv.