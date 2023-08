Dies sind die weltweit umsatzstärksten Versicherer

17.8.2023 – Die Allianz-Gruppe fiel im Geschäftsjahr 2022 vom vierten auf den sechsten Platz der nach Beitragseinnahmen weltweit größten Versicherer zurück und blieb damit hinter der Axa, die an fünfter Stelle rangiert. Neuer Spitzenreiter ist die US-amerikanische Cigna, die an der chinesischen Ping An vorbeizog. Beim Jahresüberschuss und der Umsatzrendite setzte sich hingegen Ping An gegen die Wettbewerber durch. Dies ist der diesjährigen F.A.Z.-Beilage „Die 100 Größten“ zu entnehmen.

Jedes Jahr im Juli veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 65. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2022 aufgelistet.

In der Veröffentlichung wird auch auf die Überschusssituation eingegangen. Beide Male liegt die Allianz SE an erster Stelle. Was die Umsatzrendite betrifft, reichte es für den Marktführer nur zur siebten Position. In Führung liegt die Axa Konzern AG (VersicherungsJournal 4.7.2023, 12.7.2023).

In der Publikation findet sich auch eine Aufstellung der 100 nach Umsatz größten Konzerne Europas. In diese haben es neun Versicherungsgruppen geschafft (17.7.2023).

Allianz weltweit an vierter Stelle

Die Beilage enthält zudem eine Rangliste der 100 weltweit umsatzstärksten Unternehmen. In dieser sind sieben Versicherer aufgeführt.

Spitzenreiter ist mit 180,5 Milliarden US-Dollar (rund 163,4 Milliarden Euro, Stand 10. August 2023) die US-amerikanische Cigna Group vor der chinesischen Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. mit 180,1 Milliarden US-Dollar (etwa 163,1 Milliarden Euro).

Dahinter folgen die US-amerikanische Centene Corporation mit 144,6 Milliarden US-Dollar (circa 130,9 Milliarden Euro) und die chinesische China Life Insurance Co., Ltd. mit 119,6 Milliarden US-Dollar (rund 108,3 Milliarden Euro).

Auch Axa und Allianz im dreistelligen Milliardenbereich

Die Umsätze werden von den Ranking-Erstellern in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können. Eine Umrechnung in Euro erfolgt nur zur besseren Einordnung.

Im dreistelligen Milliardenbereich (US-Dollar) liegen ferner die Einnahmen der französische Axa SA mit 109,2 Milliarden US-Dollar (etwa 98,9 Milliarden Euro) und der deutschen Allianz SE mit 105,7 Milliarden US-Dollar (circa 95,7 Milliarden Euro). Die siebte Position in der Assekuranz belegt die indische Life Insurance Corporation of India (LIC) mit 98,7 Milliarden US-Dollar (rund 89,4 Milliarden Euro).

Nicht mehr wie im Vorjahr (3.8.2022) in der Top 100 gelistet werden die italienische Assicurazioni Generali S.p.A. sowie die chinesische The People’s Insurance Company of China (PICC).

Zahlreiche Rangverschiebungen

Vergleichszahlen für das Vorjahr werden nicht angegeben. In der Top 100 insgesamt büßten fast alle vorgenannten Akteure im Vergleich zum Vorjahr zum Teil viele Positionen ein. Einzige Ausnahme war Centene, die sich von Platz 58 auf Rang 54 nach oben schob.

Cigna verschlechterte sich Platz 29 auf 32, Ping An von Rang 23 auf 33, wodurch die Amerikaner an den Chinesen vorbeizogen. Für die China Life ging es von 55 auf 69 nach unten, für die Axa von 42 auf 76 und für die Allianz sogar von 43 auf 81. Die LIC fiel von 82 auf 93 zurück.

Die Axa rutschte dadurch im Versicherer-Ranking von drei auf fünf ab, während es für die Allianz von vier auf sechs nach unten ging.

Ein Akteur mit zweistelligem Milliardenüberschuss

Den größten Überschuss nach Steuern erzielte den F.A.Z.-Daten zufolge Ping An mit fast 12,5 Milliarden US-Dollar. Knapp über beziehungsweise unter sieben Milliarden US-Dollar werden für Axa, Allianz und Cigna aufgeführt.

Auf 4,8 Milliarden US-Dollar kam die China Life, auf fast 4,5 Milliarden US-Dollar die LIC. Der Überschuss von Centene wird mit 1,2 Milliarden US-Dollar angegeben.

Bei der Umsatzrendite sicherte sich ebenfalls Ping An den Spitzenplatz, und zwar mit annähernd sieben Prozent. Knapp dahinter folgen Axa und Allianz mit jeweils etwa 6,4 Prozent. Werte zwischen 4,5 und 3,7 Prozent werden für LIC, China Life und Cigna aufgelistet. Bei Centene waren es nur 0,8 Prozent.

Wie bei den Einnahmen, werden auch für die Überschüsse und die Umsatzrenditen keine Vergleichszahlen für das Vorjahr aufgelistet.