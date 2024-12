Dies sind die größten Versicherer Europas nach neuer Rechnungslegung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Auch Signal Iduna, Provinzial, DEVK, Proxalto und Entis haben ihre Deklarationen für 2025 veröffentlicht. Einer von ihnen setzt sich an die Spitze des Marktes. Wer am stärksten angehoben hat, zeigt ein Überblick des VersicherungsJournals über 26 Anbieter mit mehr als 50 Prozent Marktanteil. (Bild: Wichert) mehr ...

Mittlerweile sind etwa zwei Dutzend Deklarationen für 2025 bekannt. Die Mehrheit bedient ihre Kunden besser als im laufenden Jahr. Ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt, wer am meisten bietet und wer am stärksten erhöht hat. Ein Akteur bietet sogar weniger als derzeit. (Bild: Wichert) mehr ...

Am Montag hat sich der Marktführer aus der Deckung gewagt und die Überschussdeklaration für das kommende Jahr veröffentlicht. Anders als die meisten Wettbewerber nimmt der Lebensversicherer keine Erhöhung vor. (Bild: Wichert) mehr ...

Immer mehr Lebensversicherer wagen sich aus der Deckung und geben bekannt, wie sie ihre Kunden im kommenden Jahr bedienen. Dabei überbieten sie sich regelrecht, was die Höhe der laufenden Verzinsung betrifft. (Bild: Wichert) mehr ...

Am Montag hat die VPV bekanntgegeben, dass sie ihre Kunden im kommenden Jahr deutlich besser bedienen wird. Das Plus auf den derzeitigen Branchenhöchstwert fällt so groß aus wie bei noch keinem anderen Lebensversicherer. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...