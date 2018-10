Dies sind die größten Rentenversicherer

26.10.2018 – Der Marktführer Allianz erzielte im vergangenen Jahr den mit Abstand höchsten Neuzugang im Rentenpolicen-Geschäft und baute auch den Vertragsbestand am stärksten aus. Die Generali hatte den größten Bestandsrückgang zu verzeichnen. Die Rangliste nach Policen führt ebenfalls die Allianz an, und zwar mit riesigem Vorsprung.

Im vergangenen Jahr hatten die deutschen Lebensversicherer mit 4,96 Millionen eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung den niedrigsten Neuzugang in diesem Jahrtausend zu verzeichnen. Dies ist dem Map-Report 904 – „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2017“ zu entnehmen (VersicherungsJournal 15.10.2018).

Dabei war mehr als jede vierte neu abgeschlossene Police den Kollektivversicherungen zuzuordnen. Hierzu zählen zum Großteil Lösungen der betrieblichen Altersversorgung (bAV). In diesem Bereich waren es etwas über 1,3 Millionen eingelöste Versicherungsscheine. Das entspricht einer Steigerung von fast drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Rund 1,15 Millionen Neuverträge des Jahres 2017 – und damit über 23 Prozent – gehören in die Kategorie Sonstige, worunter vor allem fondsgebundene Vorsorgelösungen fallen. Damit wurden hier fast acht Prozent mehr abgesetzt als im Jahr zuvor.

Neuzugang: Rentenpolicen nur an vierter Stelle

An dritter Stelle liegen den Map-Report-Daten zufolge Risikolebens-Versicherungen mit fast unverändert über 1,1 Millionen neuen Kontrakten (Anteil: gut 22 Prozent). Dahinter folgen Rentenversicherungen mit fast 1,05 Millionen Neuverträgen (über 21 Prozent Anteil). Bei Letzteren war ein Rückgang um über 190.000 Policen beziehungsweise gut ein Siebtel zu beobachten.

Abgeschlagen auf der letzten Position liegen die Kapitallebens-Versicherungen (KLV). Der frühere Klassiker im Vorsorgegeschäft kommt mit nicht einmal 350.000 neu eingelösten Versicherungsscheinen nur noch auf unter sieben Prozent Anteil am Neuzugang. „Die KLV ist inzwischen beinahe in der Bedeutungslosigkeit verschwunden“, so Reinhard Klages, Chefredakteur des Map-Reports.

Allianz mit über 250.000 Renten-Neuabschlüssen

Schaut man sich die Entwicklung in der Kategorie Rentenversicherung an, so fällt vor allem die Dominanz der Allianz Lebensversicherungs-AG auf. Mit über einer Viertelmillion neuen Renten-Policen (plus fast drei Prozent) baute die Gesellschaft ihre Marktführerschaft aus – der Anteil am eingelösten Neuzugang liegt bei 23,9 Prozent.

Zum Vergleich: Die drei ärgsten Verfolger R+V Lebensversicherung AG, Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG kommen zusammen nur auf annähernd 180.000 Neuverträge in diesem Bereich. Bei diesen drei Gesellschaften belief sich der Neuzugang auf zwischen gut 70.000 und knapp 50.000 eingelösten Scheinen.

Werte zwischen knapp 40.000 und knapp 30.000 neu abgeschlossenen Rentenpolicen werden für die Targo Lebensversicherung AG, die Continentale Lebensversicherung AG, die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. sowie die Axa Lebensversicherung AG ausgewiesen.

Wer den Bestand am stärksten ausbaute

Was den Bestand an Rentenpolicen angeht, so gab es bei 43 der im Map-Report aufgeführten Gesellschaften einen Rückgang. 36 Anbieter erzielten hingegen eine Steigerung. Den größten Zuwachs hatte mit weit über 130.000 Verträgen die Allianz zu verzeichnen.

Die Continentale baute ihren Bestand um über 20.000 Kontrakte aus. Bei der Alten Leipziger und beim Volkswohl Bund betrug das Plus knapp über und bei der SV Leben knapp unter 15.000 Policen.

Einen deutlich größeren Vertragsabgang als -neuzugang hatte die Generali Lebensversicherung AG zu verzeichnen (minus fast 70.000 Kontrakte). Die Generali hat ihre Ankündigung, ihren Bestand von über vier Millionen Policen zu verkaufen, mittlerweile in die Tat umgesetzt (VersicherungsJournal 5.7.2018).

Vergleichsweise hohe Rückgänge (zwischen rund 25.000 und etwa 17.000 Kontrakten) standen auch für die Ergo Lebensversicherung AG, die Aachenmünchener Lebensversicherung AG und die Victoria Lebensversicherung AG zu Buche.

Die größten Rentenversicherer

Die Rangliste der Gesellschaften mit dem größten Bestand an Rentenversicherungen wird von der Allianz angeführt. Mit annähernd 4,82 Millionen Policen kommt das Unternehmen auf einen fast dreimal so großen Wert wie die Debeka mit fast 1,7 Millionen Verträgen. Knapp dahinter folgt die R+V AG.

An vierter bis sechster Stelle liegen die Generali, die Aachenmünchener und die Ergo mit jeweils um die eine Million Rentenversicherungs-Kontrakten. Die SV schob sich an der Nürnberger vorbei auf die siebte Position. Letztere hatte einen leichten Bestandsrückgang zu verzeichnen.

