Dies sind die größten privaten Unfallversicherer

18.1.2023 – Die Unfallversicherer erzielten 2021 laut GDV mit 25,2 Millionen Verträgen über 6,7 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Dem „Branchenmonitor 2016-2021: Unfallversicherung“ zufolge führt die Allianz die Ranglisten nach Policenbestand und nach Beitragseinnahmen an. Dahinter folgen Debeka und Generali Deutschland (Kontrakte) beziehungsweise Ergo und R+V (Prämie). Prozentual legten unter den Marktgrößen die Huk-Coburg-Allgemeine (Verträge) und die Debeka (Beiträge) am stärksten zu. Die größten Einbußen hatten Allianz (Einnahmen) und Axa (Policen) zu verzeichnen.

Die privaten Unfallversicherer hatten Ende 2021 laut dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2022“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund 25,2 Millionen Verträge im Bestand. Das waren 1,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Allianz bei den Einzelgesellschaften an der Spitze

Auf Ebene der Einzelgesellschaften betrachtet hatte mit über 4,3 Millionen Kontrakten die Allianz Versicherungs-AG die meisten Policen in den Büchern. Dies zeigt der „Branchenmonitor: Unfallversicherung 2016-2021“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 94 Prozent Marktanteil dargestellt.

An zweiter Stelle liegt die Debeka Allgemeine Versicherung AG mit annähernd zwei Millionen vor der Generali Deutschland Versicherung AG mit knapp 1,8 Millionen Verträgen. Auf dem vierten Platz findet sich die Ergo Versicherung AG mit etwa 1,6 Millionen Policen vor der R+V Allgemeine Versicherung AG mit unter 1,4 Millionen wieder.

Auf den weiteren Plätzen

Die Positionen sechs bis acht belegen mit jeweils siebenstelligen Vertragszahlen die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. und die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG.

An neunter und zehnter Stelle liegen die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. mit jeweils über 950.000 Kontrakten. Auf Platz elf folgt die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG mit annähernd 900.000 Policen.

Zwischen plus 119.000 und minus 123.000 Verträgen

Insgesamt legten fünf der elf Marktgrößen mit mehr als 800.000 Verträgen im Vergleich zu 2020 zu. Nach absoluten Zahlen lagen die Veränderungen zwischen plus 110.528 (Huk-Coburg-Allgemeine) und minus 122.683 Kontrakten (Signal Iduna).

Auffällig ist, dass mit der Allianz nicht nur die Nummer eins im Markt kräftige Einbußen zu verzeichnen hatte, sondern auch die Akteure auf den Rängen drei bis fünf (Generali, Ergo und R+V). Die vier letztgenannten Anbieter hatten bereits im Vorjahr wie auch die Signal Iduna sinkende Bestände zu vermelden (7.2.2022).

Gewinner und Verlierer beim Vertragsbestand

Die größte Steigerungsrate errechnet sich mit 9,3 Prozent für die Huk-Coburg-Allgemeine. Das Unternehmen hat auch in den sechs Jahren zuvor jeweils zweistellige Wachstumsraten ausgewiesen. Vergleichsweise stark wuchs auch der Versicherungsverein der Gruppe mit fast vier Prozent.

Auf der anderen Seite nahm bei der Signal Iduna der Bestand mit zwölf Prozent verhältnismäßig am stärksten ab. Mehr als dreimal so stark wie der Markt büßte die Ergo ein (minus 3,6 Prozent), mehr als doppelt so stark die R+V Allgemeine (minus 2,5 Prozent).

Die beiden letztgenannten Akteure hatten – genauso wie die Allianz (minus 1,7 Prozent) – nach eigenen Angaben planmäßige Rückgänge vor allem in der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) zu verzeichnen, weil dort nur reduziert beziehungsweise gar kein Geschäft mehr gezeichnet wird.

Durch die deutliche Verminderung musste die Signal Iduna die DEVK Allgemeine und den LVM an sich vorbeiziehen lassen.

Allianz auch nach Beitragsvolumen an der Spitze

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich laut GDV 2021 branchenweit auf rund 6,73 Milliarden Euro (plus 0,7 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar landete auch hier die Allianz (mit fast 1,3 Milliarden Euro) an der Spitze.

An zweiter und dritter Stelle liegen – um jeweils zwei Positionen besser als nach Verträgen – die Ergo mit 583 Millionen Euro und die R+V mit etwa 442 Millionen Euro. Dahinter folgt um einen Platz schlechter als nach Kontrakten die Generali Deutschland mit fast 415 Millionen Euro. Die Debeka rangiert mit Rang fünf bei den Prämien (397 Millionen Euro) drei Plätze schlechter als nach Verträgen.

An sechster bis achter Stelle liegen die Signal Iduna (nach Policen an elfter Position), der LVM (Rang zehn nach Kontrakten) und die Axa Versicherung AG (Platz 13 mit 730.733 Verträgen) mit 296 bis 216 Millionen Euro.

Dahinter folgen die Provinzial Versicherung AG mit 172 Millionen Euro und die Württembergische Versicherung AG mit 153 Millionen Euro. Die Provinzial ordnet sich bei den Policen mit 532.823 an 16. Stelle ein, die Württembergische mit 748.111 auf Position zwölf.

Der Bayerische Versicherungsverband belegt den elften (achten) Rang nach Prämien (Verträgen). Deutlich schlechter als nach Verträgen platzieren sich nach Prämien der Huk-Coburg VVaG (23.) und die Huk-Coburg-Allgemeine (24.)

Debeka mit dem größtem Prämienwachstum

Unter den acht Marktteilnehmern mit dem größten Beitragsaufkommen legte die Debeka mit über vier Prozent am stärksten zu. „Der Zugang wurde hauptsächlich durch die Dynamisierungen im Bestand sowie durch das Neu- und Ersatzgeschäft mit höheren Versicherungssummen und Durchschnittsbeiträgen erzielt“, schreiben die Koblenzer im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,6 MB).

Mit annähernd vier Prozent wuchs auch der LVM deutlich stärker als der Markt. Die Münsteraner hatten auch die drei Jahre auf etwa gleichem Niveau zugelegt. „Die unternehmenseigene Planung von 4,0 Prozent wurde erreicht“, heißt es im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 5,5 MB).

Allianz verliert am stärksten

Die Generali baute das Beitragsvolumen leicht überdurchschnittlich aus, die Allianz performte leicht unterdurchschnittlich. Für die Signal Iduna stand eine „rote Null“ zu Buche. Erneut blieb bei der Ergo und der Axa das Prämienvolumen hinter dem des Vorjahres zurück.

Die Ergo führt zum Hintergrund im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) aus: „Die Risiko-Unfallversicherung verzeichnete einen Rückgang um 2,0 Prozent auf 563 (575) Millionen Euro. In der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) reduzierte sich erwartungsgemäß das Beitragsaufkommen um 11,0 Prozent auf 19 (21) Millionen Euro. Dies wird nicht mehr gezeichnet.“

Bei der Axa war der Rückgang laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,2 MB) „im Wesentlichen bedingt durch die geschäftspolitische Zurückhaltung im Neugeschäft bei der Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr“.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Unfallversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.