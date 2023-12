8.12.2023 – Im diesjährigen Ascore-Scoring der Lebensversicherungs-Unternehmen haben Allianz, BL die Bayerische, Continentale, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche und LV 1871 ihren Platz in der Spitzengruppe mit sechs Kompassen verteidigt. Neu in diese aufgestiegen sind Baloise, LVM, Öffentliche Braunschweig, Universa und Volkswohl Bund. Nicht mehr zu den Anbietern mit der Bestnote gehören Alte Leipziger, Condor und Württembergische. Grundlage der Berechnung sind 16 Bilanz- und Solvabilitäts-Kennzahlen in Ein-, Drei- oder Fünfjahresbetrachtung.

Die Ascore das Scoring GmbH hat am Mittwoch die aktuelle Auflage ihres LV-Unternehmens-Scorings veröffentlicht. Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben.

0,5 Zähler gibt es „bei Überschreiten (oder Erreichen) der Benchmark innerhalb der doppelten Toleranz. So ergibt sich insgesamt eine Gesamtpunktzahl, die auf sechs Kompasse umgelegt und in Kompassen dargestellt wird“, wird erläutert.

Keine bessere Bewertung bei besserem Ergebnis

Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird die Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. So reicht zum Beispiel eine Verwaltungskostenquote von 2,43 Prozent aus, um den Score zu erfüllen. Die von zahlreichen Versicherern erreichten geringeren Werte (VersicherungsJournal 23.11.2023) führen zu keiner besseren Bewertung.

16 bewertungsrelevante Kennzahlen

Ausgewertet wurden Kennzahlen der 59 (2022: 62) betrachteten Lebensversicherungs-Gesellschaften aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten 2018 bis 2022 beziehungsweise 2020 bis 2022. Für die Bewertung wurden daraus 16 Kennzahlen (bis auf wenige Ausnahmen im Dreijahresschnitt) aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand herangezogen.

Ascore Analyse LV-Unternehmens-Scoring Kriterien Benchmark inklusive Toleranz Benchmark inklusive doppelter Toleranz Erfahrung Verwaltetes Vermögen (Kapitalanlage inklusive FLV, in Euro) 1,5 Mrd. 1 Mrd. Sicherheit Eigenmittelquote gemäß GDV (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 146,75 122,36 Quote der festgelegten RfB (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 0,77 0,56 Quote der freien RfB (inklusive SÜAF, 3-Jahres-Durchschnitt in Prozent) 4,49 3,35 Bewertungsreservequote (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 6,71 3,98 Solvabilitäts-Quote II (Netto-SCR-Quote 3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 100 100 Solvabilitäts-Quote II mit Volatilitätsanpassung (sofern vorhanden, 3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 276,1 199,3 Erfolg Ergebnisquote (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 9,80 6,74 Gewinnzuführungsquote (RfB und Direktgutschrift, 3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 89,79 85,02 Überschussquote nach MindZV (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 1,19 0,95 Abschlusskostenquote (5-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 4,68 5,44 Verwaltungskostenquote (5-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 2,43 3,00 Modifizierte Nettoverzinsung (unter Berücksichtigung von Sondereffekten aufgrund der Zinszusatzreserve, 3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 2,67 2,50 Bestand Veränderung der laufenden Beiträge (3-Jahres-Durchschnitt nach interner Formel) 44,19 -335,59 Wachstumsquote Neugeschäft (3-Jahres-Durchschnitt nach interner Formel) -96,53 -1.429,54 Anteil Verpflichtungsvolumen mit Rechnungszins von über 1,57 Prozent (2022; in Prozent) 82,53 89,56

Gegenüber dem Scoring vom Vorjahr (27.10.2022) wurden neben der Aktualisierung der Benchmarks Änderungen am Bewertungsraster vorgenommen. So wurde die Kennzahl „Überschuss-Quote nach MindZV“ (aus dem Segment „Erfolg“), die seit dem Ratingjahrgang 2019 „außer Konkurrenz“ mitgeliefert wird, nun bei der Bewertung berücksichtigt.

„Die Kennzahl ‚Sicherungsbedarfsquote‘, welche den Sicherungsbedarf gem. § 139 (4) VAG im Verhältnis zu der Deckungsrückstellung darstellt, wurde auf Grund gestiegener Zinsen bei der Bewertung im aktuellen Jahrgang nicht mehr berücksichtigt“, teilte Ascore weiter mit.

Zehn Lebensversicherer mit der Höchstnote

Die Punktzahlen wurden schließlich in „Kompasse“ umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger kamen zwölf (2022: zehn) Unternehmen:

Im Vergleich zum Vorjahr schafften die Baloise, der LVM, die Öffentliche Braunschweig, die Universa und der Volkswohl Bund den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser herausgefallen sind neben der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und der Condor Lebensversicherungs-AG nach nur einem Jahr Zugehörigkeit auch die Württembergische Lebensversicherung AG.

Insgesamt erhielten erneut 22 Anbieter fünf Kompasse. Vier dieser Richtungsanzeiger wurden an 19 (2022: 21) Gesellschaften vergeben, drei davon an fünf (sieben) Unternehmen. Die Credit Life AG wurde mit nur zwei Kompassen bedacht. Schlechtere Noten wurden nicht vergeben.

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.

Überblick zur Marktentwicklung

Zu den Veränderungen des Marktes im Vergleich zum Vorjahr merken die Analysten an, dass sich die Zinswende 2022 in einigen Kennzahlen der Lebensversicherer widergespiegelt habe. So seien die saldierten Bewertungsreserven der Kapitalanlagen im Verhältnis zum Bestand der Kapitalanlagen von 15,3 auf minus 10,0 Prozent gesunken. Andererseits seien die stillen Lasten von 0,5 auf 14,4 Prozent gestiegen.

Weiter wird mitgeteilt, dass der Referenzzins für die Zinszusatzreserve zum ersten Mal seit deren Einführung im Jahr 2011 konstant geblieben sei (1,57 Prozent). In der Folge habe bei allen Testkandidaten bis auf drei namentlich nicht genannte Ausnahmen eine Auflösung der Zinszusatzreserve verzeichnet werden können.

Deutlich gestiegen sind den Angaben zufolge auch die Solvenzquoten, während die Nettoverzinsung von 3,5 auf 2,1 Prozent und die laufende Durchschnittsverzinsung von 2,4 auf 2,3 Prozent zurückgingen. Die Ergebnisquote stieg von 9,7 auf 11,3 Prozent.