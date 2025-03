Die wertvollsten Versicherermarken der Welt

6.3.2025 – Die Allianz verteidigte in der aktuellen Auflage des weltweiten Versicherer-Markenwertrankings von Brand Finance den zweiten Platz hinter Ping An. Von vier auf drei nach oben ging es für die Axa. Die Generali rangiert an fünfter, die Poste Italiane an 16. und die Zurich an 17. Stelle. Die Munich Re kommt auf den 28., die Hannover Re auf den 35., die Ergo auf den 36. und die Versicherungskammer Bayern auf den 99. Rang.

Die Allianz ist mit über 26,7 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 24,8 Milliarden Euro, Stand 6. März 2025) die zweitwertvollste Versicherermarke der Welt. Das ist das Ergebnis des aktuellen weltweiten Rankings „Brand Finance Insurance 100 2025“. Dieses hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc jetzt veröffentlicht.

So wird der Markenwert berechnet

Den Markenwert berechnet das Unternehmen nach der Höhe der Lizenzgebühren, die ein Unternehmen bezahlen müsste, wenn es die Marke noch nicht in Besitz hätte.

„Die Markenwerte werden in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können“, erläuterte ein Sprecher des Beratungsunternehmens. Die Umrechnung in Euro durch die Redaktion erfolgt deshalb nur zur besseren Einordnung.

Nur Ping An vor Allianz

Besser als die Allianz schneidet nur die chinesische Ping An mit einem Markenwert von rund 33,6 Milliarden US-Dollar (circa 31,1 Milliarden Euro) ab. Ping An verteidigte damit zum achten Mal die Spitzenposition (VersicherungsJournal 20.3.2024, 23.3.2023, 19.4.2022, 30.4.2021, 23.1.2020, 23.1.2019, 1.3.2018).

Im Jahr davor waren die Chinesen an der Allianz vorbeigezogen (6.2.2017). Diese hatte in den beiden Jahren zuvor noch in Front gelegen (2.2.2016, 19.2.2015). Vor vier Jahren war die Allianz dann kurzzeitig auf den Bronzerang zurückgefallen. Ein Jahr später holte sie sich diesen wieder zurück.

Axa an dritter, Generali an fünfter Position

An dritter Stelle rangiert die französische Axa. Für Letztere hat Brand Finance einen Wert von etwa 19,8 Milliarden US-Dollar (knapp 18,4 Milliarden Euro) errechnet.

Für die chinesische China Life Insurance auf Rang vier wird ein Markenwert von 18,3 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, für die fünftplatzierte Generali aus Italien ein Wert von fast 17 Milliarden US-Dollar.

Auf Markenwerte zwischen rund 16 und 14,2 Milliarden US-Dollar kommen neben den beiden amerikanischen Versicherern Allstate und Geico auch der chinesische Konzern PICC sowie die beiden ebenfalls amerikanischen Marken Metlife und Progressive.

Zwischen roter Null und plus ein Fünftel

Bei sieben der zehn wertvollsten Versicherermarken erhöhten sich die Markenwerte. Am stärksten fielen die Zuwächse nach Angaben von Brand Finance bei der Generali (plus 47 Prozent) und der Allstate (plus 39 Prozent) aus.

Die große Steigerung bei der Generali führen die Analysten auf die Expansion in der Lebens- und der Sachversicherung zurück. Auch habe die Übernahme von Liberty Seguros die Präsenz in Spanien und Portugal gestärkt und die Gesamterträge verbessert. Um fast ein Fünftel legte die Axa zu, um jeweils ein gutes Sechstel Metlife und Progressiv und um ein gutes Achtel die Marke PICC.

Steigerungsraten zwischen fast neun und gut drei Prozent werden für Allianz, China Life und Geico ausgewiesen. Eine rote Null stand für den Spitzenreiter Ping An zu Buche.

Zum Hintergrund zur Markenwertsteigerung der Allianz wird mitgeteilt, dass das Unternehmen in allen Geschäftsbereichen ein starkes Finanzergebnis habe vorweisen können. Dabei habe sich neben einem stärkeren Neugeschäft in Leben und Kranken insbesondere der Sach- und Haftpflichtbereich gut entwickelt.

Zahlreiche Rangverschiebungen

Hinter dem Spitzenduo waren zahlreiche Rangveränderungen zu beobachten. So zog die Axa vorbei an China Life auf die dritte Position. Für Geico und PICC ging es jeweils einen Rang nach unten, während Metlife und Progressive ihre Vorjahrsplatzierungen bestätigten.

Generali und Allstate kletterten den Angaben zufolge sieben Plätze nach oben und stiegen in die Top Ten auf. Aus dieser herausgefallen sind die beiden chinesischen Marken CPIC und AIA.

Weitere europäische und deutsche Akteure

In die Top 25 schafften es mit der italienischen Poste Italiane (von 19 auf 16), der schweizerischen Zurich (weiterhin an 17. Stelle) und der britischen Aviva (Position 25) drei weitere europäische Versicherermarken.

Zur Top Hundert der Versicherer gehören ferner folgende deutschen Marktteilnehmer:

die Munich Re (von 20 auf 28),

die Hannover Re (von 32 auf 35),

die Ergo (erneut auf Position 36) und

die Versicherungskammer Bayern (VKB) (von 69 auf 99).

Das Ranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Ab Platz elf werden keine Markenwerte mehr ausgewiesen, sondern nur die Platzierungen für 2025.