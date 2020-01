Die wertvollsten Versicherermarken der Welt

23.1.2020 – Die Allianz landet in der aktuellen Auflage des weltweiten Markenwertrankings von Brand Finance auf dem dritten Platz in der Kategorie Versicherer. An der Spitze liegt die chinesische Ping An, an zweiter Stelle die chinesische China Life. Die Axa folgt an vierter Position, die Zurich auf Rang neun.

Die Allianz ist mit rund 24,8 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 22,4 Milliarden Euro – Stand 22. Januar 2020) die drittwertvollste Versicherermarke der Welt. Dies ist das Ergebnis des aktuellen, weltweiten Rankings „Brand Finance Global 500“. Dieses hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc am Mittwoch veröffentlicht.

Den Markenwert berechnet das Unternehmen nach der Höhe der Lizenzgebühren, welche ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke noch nicht in Besitz haben würde.

„Die Markenwerte werden in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können“, erläuterte ein Sprecher des Markenbewertungs- und Beratungsunternehmens. Eine Umrechnung in Euro erfolgt deshalb nur zur besseren Einordnung.

Ping An und China Life vor Allianz

Besser als die Allianz schneiden nur die chinesische Ping An mit einem Markenwert von 69 Milliarden US-Dollar (circa 62,3 Milliarden Euro) sowie die ebenfalls chinesische China Life ab. Für Letztere hat Brand Finance einen Wert von knapp 25,5 Milliarden US-Dollar (annähernd 23 Milliarden Euro) errechnet.

Ping An verteidigte damit zum zweiten Mal (VersicherungsJournal 23.1.2019, 1.3.2018) die Spitzenposition. Vor drei Jahren waren die Chinesen an der Allianz vorbeigezogen (6.2.2017). Diese hatte in den beiden Jahren davor noch in Front gelegen (2.2.2016, 19.2.2015).

Auch Axa, Zurich und Generali in der Spitzengruppe

Ebenfalls auf zweistellige Milliarden-Markenwerte (in US-Dollar) kamen die AIA-Group mit Hauptsitz in Hongkong, die französische Axa, die beiden chinesischen Konzerne CPIC und PICC sowie die amerikanische Geico,

Dahinter folgen mit Markenwerten zwischen 9,1 Milliarden und 7,8 Milliarden US-Dollar die beiden amerikanischen Versicherer Allstate und Progressive, die schweizerische Zurich, die italienische Generali, die indische LIC und die kanadische Canada Life.

Zum Teil große Steigerungen beim Markenwert

Bis auf eine Ausnahme (China Life; minus 4,4 Prozent) erhöhten sich die Markenwerte der vorgenannten Versicherungskonzerne, zum Teil sogar sehr deutlich. Am stärksten war der Zuwachs bei CPIC (fast ein Drittel). Für PICC und Ping An werden Steigerungsraten von jeweils etwa einem Fünftel ausgewiesen.

Der Wert der Marken Geico und AIA erhöhte sich um jeweils circa ein Sechstel. Wachstumsraten von über einem Zehntel verzeichneten auch die Marken Generali, Allstate, Progressive und LIC. Der Markenwert der Allianz wuchs immerhin um 7,5 Prozent. Nicht einmal halb so groß fiel die Steigerung bei der Axa aus. Nur minimal aufwärts ging es für die Zurich.

Zahlreiche Rangverschiebungen

Während die ersten drei Positionen unverändert blieben, zog die Marke AIA vorbei an der Axa auf den vierten Rang. Die Zurich fiel hinter Allstate und Progressive auf Position elf zurück.

Die Generali überholte die Marke LIC und findet sich aktuell an zwölfter Stelle wieder. Neu in Spitzengruppe ist die Canada Life.

Allianz sechstwertvollste Marke in Deutschland

Im Gesamtranking kamen nur Ping An, China Life, Allianz und AIA unter die 100 wertvollsten Marken. Ping An liegt auf Rang neun (Vorjahr: 14), China Life auf Position 58 (56), Allianz an 60. (68.) Stelle und AIA auf Platz 95 (114).

Bezogen auf Deutschland liegen Mercedes Benz, Volkswagen, BMW und Deutsche Telekom auf den ersten vier Plätzen. Die Markenwerte betragen zwischen rund 65 und annähernd 40 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls auf einen höheren Markenwert als die Allianz kam im nationalen Ranking noch Porsche (33,9 Milliarden US-Dollar).

Die weltweite Rangliste wird angeführt von Amazon, Google, Apple und Microsoft. Deren Markenwerte liegen zwischen fast 221 und annähernd 117 Milliarden US-Dollar.