Die verschollene E-Mail: Wer die Beweislast trägt

23.2.2022 – Den Absender einer E-Mail trifft grundsätzlich die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Nachricht dem Empfänger zugegangen ist. Das hat das Landesarbeitsgericht Köln mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 11. Januar 2022 entschieden (4 Sa 315/21).

Geklagt hatte ein Beschäftigter, dem von seinem Arbeitgeber zur Finanzierung einer Fortbildung ein Darlehen in Höhe von 60.000 Euro gewährt worden war.

Der Darlehensvertrag sah vor, dass auf die Rückzahlung verzichtet werden sollte, wenn der Chef dem Arbeitnehmer nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach Beendigung der Fortbildung die Übernahme in ein in dem Vertrag beschriebenes Arbeitsverhältnis anbietet.

Verfallener Anspruch?

Ein solches Beschäftigungsangebot wurde dem Kläger einen Tag vor Fristablauf unterbreitet. Der Arbeitgeber stellte es ihm sowohl per Post als auch als E-Mail zu. Der Betroffene nahm das Angebot zwar an. Doch als der Unternehmer zur Tilgung des Darlehens jeden Monat 500 Euro von seinem Gehalt einbehielt, reichte er Klage ein.

Die begründete er damit, dass ihn das Angebot seines Chefs per Post erst zwei Tage nach Ablauf der vereinbarten Frist erreicht habe und die E-Mail gar erst drei Tage nach Fristablauf bei ihm eingetroffen sei. Der Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens sei somit verfallen.

Dem hielt der Arbeitgeber entgegen, dass die E-Mail mit dem Beschäftigungsangebot wie von ihm behauptet einen Tag vor Fristablauf verschickt worden sei. Das weise das Protokoll des Postausgangs-Kontos nach. Da er keine Meldung einer Unzustellbarkeit erhalten habe, spreche der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass den Angestellten das Angebot fristgerecht erreicht habe.

Keine Beweiserleichterung

Dieser Argumentation schloss sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Kölner Arbeitsgericht noch das von dem beklagten Unternehmer in Berufung angerufene Landesarbeitsgericht der Domstadt an. Die Richter hielten die Klage des Beschäftigten für begründet.

Nach Ansicht beider Instanzen ist es im Sinne von § 130 BGB grundsätzlich der Absender einer E-Mail, der beweisen muss, dass sie den Empfänger erreicht hat. Ihm komme auch keine Beweiserleichterung zugute, wenn er nach dem Versenden keine Meldung über die Unzustellbarkeit der Mail erhalten hat.

Denn allein die Absendung begründe keinen Anscheinbeweis für den Zugang beim Empfänger. Es sei nämlich technisch durchaus möglich, dass eine E-Mail einen Empfänger entweder gar nicht oder mit einer zeitlichen Verzögerung erreicht.

„Dieses Risiko kann nicht dem Empfänger aufgebürdet werden. Denn der Versender wählt die Art der Übermittlung einer Willenserklärung. Er trägt damit das Risiko, dass die Nachricht nicht ankommt“, so das Kölner Landesarbeitsgericht. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.