Die (un-)profitabelsten Haftpflichtversicherer

13.9.2022 – Auf Sechsjahressicht kamen die WGV-Versicherung, die Cosmos und die Oldenburgische Landesbrandkasse mit im Schnitt unter 65 Prozent auf die niedrigsten Combined Ratios. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig. Für die Basler werden hingegen im Schnitt 123 Prozent gelistet.

Im Geschäftsjahr 2020 nahmen bis auf fünf Ausnahmen alle der 50 größten Marktteilnehmer mehr an Beiträgen ein als sie für Schäden und Kosten ausgaben. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH (VersicherungsJournal 11.1.2022). In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit rund 93 Prozent Marktanteil dargestellt.

Basler mit im Schnitt fast 123 Prozent

Aus dem Monitor lässt sich auch ablesen, dass auf Sechsjahressicht betrachtet acht der aufgelisteten Akteure versicherungstechnisch zum Teil tief in den roten Zahlen steckten. Die höchste Combined Ratio wird mit im Schnitt etwa 123 Prozent für die Basler Sachversicherungs-AG ausgewiesen.

Auf vergleichsweise hohe Durchschnittsquoten zwischen 109 und knapp 105 Prozent kommen auch die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Janitos Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG und die BGV-Versicherung AG.

Ebenfalls im roten Bereich befinden sich die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG, die HDI Versicherung AG und die Volkswohl Bund Sachversicherung AG.

Sonderfaktoren bei Volkswohl Bund und Basler

Bei letztgenannter Gesellschaft ist dies insbesondere auf das Geschäftsjahr 2019 zurückzuführen. Seinerzeit führten eine gestiegene Großschadenbelastung, eine höhere durchschnittliche Schadenhöhe und eine deutliche Aufstockung der Bruttorückstellungen zu einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von über 150 Prozent (19.11.2020).

In drei Jahren des Betrachtungszeitraums lag das Unternehmen versicherungstechnisch in der Gewinnzone. 2016 wurden sogar mehr als 25 Cent pro Beitragseuro erwirtschaftet.

Bei der Basler ist die hohe Durchschnittsquote vor allem auf das Geschäftsjahr 2017 zurückzuführen. Die damalige Combined Ratio von weit über 250 Prozent resultierte nach Unternehmensangaben „zu einem wesentlichen Teil aus unerwartet hohen Neu- und Spätschadenmeldungen im Krankenhaus-Haftpflicht-Geschäft“.

Dadurch erhöhte sich der versicherungstechnische Verlust trotz fünf Prozent mehr Prämieneinnahmen um über 50 Millionen Euro auf 65,9 Millionen Euro (20.12.2018). Zwar lag das Unternehmen auch 2016 und 2018 jeweils über 125 Prozent, blieb zuletzt aber zweimal in der Gewinnzone.

Unterschiedliche Entwicklungen

Die VHV schrieb von 2016 bis 2019 rote Zahlen in der Sparte, wobei sie in den ersten drei Jahren davon auf Quoten von jeweils über 120 Prozent kam. Dies war auf mehrjährige Verstärkungen der Schadenrückstellung für Vorjahre sowie zuletzt auch auf eine deutlich höhere Schadenlast zurückzuführen (20.1.2020). Nach über 100,7 Prozent (2019) schafften die Hannoveraner zuletzt wieder den Sprung in die Gewinnzone (14.1.2022).

Die Hansemerkur landete von 2015 bis 2018 in der Verlustzone, die R+V von 2017 bis 2019, die BGV 2015 und 2020, der HDI 2016 und 2018. Lediglich der Janitos gelang in keinem Jahr des Beobachtungszeitraums eine Combined Ratio von unter 100 Prozent.

WGV-Versicherung mit dem im Schnitt niedrigsten Wert

Die niedrigsten Durchschnittswerte standen mit jeweils unter 65 Prozent für die WGV-Versicherung AG, die Cosmos Versicherung AG und die Oldenburgische Landesbrandkasse zu Buche.

Ansonsten blieb nur noch die Mannheimer Versicherung AG unter 70 Prozent. Knapp darüber lagen die Württembergische Versicherung AG, die Provinzial Rheinland Versicherung AG und die WWK Allgemeine Versicherung AG. Werte von unter 77 Prozent werden im Monitor für die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG ausgewiesen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie aus den offiziellen Statistiken des GDV geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.