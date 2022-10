Die umsatzstärksten privaten Krankenversicherer

26.10.2022 – Die Debeka zieht weiter einsam ihre Runden an der Spitze des Umsatzrankings der privaten Krankenversicherer. Dahinter folgen weiterhin DKV, Allianz, Axa und Signal Iduna. Die Barmenia überholte die Generali und liegt nun an sechster Stelle. Die Positionen acht bis zwölf belegen mit jeweils Einnahmen im Milliardenbereich die BBKK, die Continentale, die Huk-Coburg, die Hansemerkur und die Hallesche. Dies zeigen Daten aus dem Map-Report 925.

Im Geschäftsjahr 2021 steigerten die privaten Krankenversicherer (PKV) die verdienten Bruttobeiträge um 5,7 Prozent auf fast 45,35 Milliarden Euro. Prozentual gesehen legte die erst vor fünf Jahren gegründete Ottonova Krankenversicherung AG (VersicherungsJournal 23.6.2017) mit über 60 Prozent (auf 14,6 Millionen Euro) am stärksten zu.

Nach absoluten Zahlen schaffte der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit über 920 Millionen Euro den stärksten Zuwachs (auf annähernd 7,5 Milliarden Euro). Dies ist einer Übersicht aus dem Map-Report Nummer 925 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2021“ zu entnehmen. Damit waren die Koblenzer für weit über ein Drittel des gesamten Marktwachstums verantwortlich (17.10.2022).

Debeka baut Vorsprung aus

Durch das etwa fünfprozentige Plus bauten die Koblenzer ihre Marktführerschaft um fast 840 Millionen Euro auf über 2,4 Milliarden Euro vor dem weiterhin ärgsten Verfolger DKV Deutsche Krankenversicherung AG aus. Dieser Akteur wuchs mit 1,7 Prozent nicht einmal ein Drittel so stark wie die Branche.

Erneut an dritter Stelle liegt die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Der Versicherer verkürzte durch seinen leicht unterdurchschnittlichen Zuwachs (auf 3,88 Milliarden Euro) den Rückstand auf die DKV um fast 70 Millionen Euro auf nur noch 1,18 Milliarden Euro.

Wegen eines etwas kleineren Wachstums der Axa Krankenversicherung AG (mit 3,55 Milliarden Euro weiterhin auf Position vier) beträgt der Rückstand auf die Allianz nun wieder etwa 330 (Vorjahr: rund 300) Millionen Euro. Noch etwas schwächer legte die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. zu (plus 2,6 Prozent auf 31,4 Milliarden Euro). Dies bedeutet erneut Rang fünf.

Barmenia überholt Generali

Die Barmenia Krankenversicherung AG zog dank einer Steigerung um fast ein Achtel (auf 2,08 Milliarden Euro) an der Generali Deutschland Krankenversicherung AG vorbei auf Platz sechs in der Rangliste nach Prämienvolumen.

Die ehemalige Central (2.7.2020) wuchs mit 2,3 Prozent (auf 2,07 Milliarden Euro) nicht einmal halb so stark wie die erneut dahinter an achter Stelle liegende Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK; plus 5,7 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro). Dadurch reduzierte sich der Abstand von fast 180 auf unter 110 Millionen Euro.

Die ein weiteres Mal auf Platz neun rangierende Continentale Krankenversicherung a.G. (mit zuletzt 1,83 Milliarden Euro) weist aktuell mit über 130 Millionen Euro einen mehr als doppelt so hohen Rückstand auf die BBKK aus wie im Jahr zuvor.

Die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG behauptete mit 1,58 Milliarden Euro Rang zehn vor der Hansemerkur Krankenversicherung AG. Die Hamburger wuchsen etwas über dem Marktdurchschnitt und schoben sich von 32 auf 26 Millionen Euro dicht an den Wettbewerber heran. Platz zwölf belegt weiterhin die Hallesche Krankenversicherung a.G. (plus 3,7 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro).

DK überholt LKH

Dahinter folgen dicht beieinander mit Umsätzen zwischen 919 und 888 Millionen Euro die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die Gothaer Krankenversicherung AG, die UKV – Union Krankenversicherung AG und die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH).

Dabei überholte die SDK durch einen mehr als doppelt so starken Einnahmezuwachs die Gothaer. Die UKV zog an der LKH vorbei. Letztere rutschte damit zwei weitere Plätze im Ranking ab, nachdem sie im Vorjahr bereits hinter die SDK zurückgefallen war (20.9.2021).

Von 18 auf 17 nach oben ging es für die R+V Krankenversicherung AG, die mit etwa einem Siebtel das branchenweit zweitstärkste Prämienwachstum zu verzeichnen hatte. Die Inter Krankenversicherung AG wuchs nicht einmal halb so stark wie der Markt und musste die Wiesbadener vorbeiziehen lassen.

Die Positionen 19 bis 23 belegen in unveränderter Reihenfolge die Universa Krankenversicherung a.G., die Ergo Krankenversicherung AG, die Münchener Verein Krankenversicherung a.G., die Arag Krankenversicherungs-AG und die LVM Krankenversicherungs-AG. Die Einnahmen liegen zwischen 683 und 407 Millionen Euro.

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 925 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2021“ (29.9.2022) ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen.

Er enthält auf 135 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2021) von bis zu etwa drei Dutzend Anbietern.

Hierzu gehören neben den Beitragseinnahmen (17.10.2022) und den Abschluss- (11.10.2022) sowie Verwaltungskostensätzen (20.10.2022) unter anderem auch die portierten Alterungsrückstellungen, die Rückschlüsse auf die Umdeckungsaktivitäten zulassen (6.10.2022).

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2010 bis 2021. Es ist als E-Paper ab 305 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.