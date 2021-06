Die Schaden-/Unfallversicherer mit dem größten Beitragsschwund

28.6.2021 – Die Kompositversicherer haben die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen zwischen 2014 und 2019 um etwa ein Sechstel ausgebaut. Fünf Gesellschaften aus der Top 50 nach Prämien hatten jedoch Einnahmerückgänge zu verzeichnen. Die größten Einbußen gab es bei der Rheinland, der DA Direkt und der Alten Leipziger. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Das Beitragsaufkommen in der Schaden-/ Unfallversicherung ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht fast ein Drittel.

Dabei ging es fast in jedem Jahr um etwa drei Prozent aufwärts. Lediglich im Geschäftsjahr 2011 lag die Wachstumsrate mit 2,5 Prozent klar unterhalb der Drei-Prozent-Marke. Von 2014 auf 2019 baute die Branche das Prämienvolumen um rund ein Sechstel aus.

Große Unterschiede beim Prämienaufkommen

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens sind auf der Unternehmensebene riesige Unterschiede zu beobachten. Bei fünf Akteuren gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2014 und 2019 gar zurück.

Dies ist dem „Branchenmonitor: Kompositversicherung 2014-2019“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH und Sirius Campus GmbH zu entnehmen. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 85 Prozent Marktanteil dargestellt.

Versicherer mit den größte Einbußen

Die größten Einbußen hatten mit jeweils rund einem Neuntel die Rheinland Versicherungs AG (auf 277 Millionen Euro), die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt, auf unter 275 Millionen Euro) und die Alte Leipziger Versicherung AG (auf unter 375 Millionen Euro) hinzunehmen.

Die Garanta Versicherungs-AG schrumpfte um über sieben Prozent (auf 190 Millionen Euro), die HDI Versicherung AG um über fünf Prozent (auf unter 1,4 Milliarden Euro).

Darüber hinaus hatten die Condor Allgemeine Versicherungs-AG, die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG und der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. mit jeweils weniger als einem Prozent deutlich unterdurchschnittliche Wachstumsraten zu verzeichnen.

Hintergründe zu den hohen Prämienrückgängen

Bei der Rheinland war der Rückgang nach Unternehmensangaben „dem auslaufenden Geschäft mit einem großen Kooperationspartner in den Bereichen Restkreditversicherung und Kaufpreisversicherung geschuldet“. Dies ereignete sich im Jahr 2015. Seitdem legte die Gesellschaft wieder um etwa die Hälfte zu. Die jährlichen Steigerungsraten betrugen bis zu fast ein Fünftel.

Bei der DA Direkt sanken die Beiträge zuletzt vier Mal in Folge – in der Spitze um rund zehn Prozent. Der Anbieter ist hauptsächlich im Kraftfahrtgeschäft unterwegs. Die abnehmende Entwicklung führt er im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,1 MB) auf die „konsequente Beibehaltung einer risikoadäquaten und ergebnisorientierten Tarifierungs- und Zeichnungspolitik“ zurück. Auch in Kfz gehörte der Akteur zu den Anbietern mit den höchsten Beitragsverlusten (16.6.2021).

Durch Bestandsverkauf beeinflusst

Das Minus bei der Alten Leipziger hängt zum Großteil mit dem Verkauf des Rechtsschutzgeschäfts an die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG zusammen. Im Geschäftsjahr 2018 hatten rund 300.000 Rechtsschutz-Verträge mit 62,5 Millionen Euro Beitrag den Besitzer gewechselt (10.4.2019). Im Jahr darauf konnte das Unternehmen den Rückgang von fast 14 auf unter zwei Prozent begrenzen.

Bei der Garanta verlangsamte sich das Schrumpfungstempo kontinuierlich. Zuletzt kehrte der Akteur sogar in die Wachstumsspur zurück. Beim HDI stabilisierte sich die Entwicklung nach zwei verlustreichen Jahren zuletzt bei etwa 1,38 Milliarden Euro.

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung" enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.