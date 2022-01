Die profitabelsten Rechtsschutzversicherer

19.1.2022 – 13 Marktteilnehmer erzielten 2020 in Rechtsschutz Combined Ratios von unter 100 Prozent. Am profitabelsten war die Debeka, die lediglich rund 83 Prozent der Einnahmen für Schäden und Kosten ausgab. Die Quote verbessern konnten neben den Koblenzern nur noch die VGH, der Roland und die ADAC Versicherung. Dies ist dem „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zu entnehmen.

2020 rutschte die Branche nach zuvor drei Gewinn-Jahren versicherungstechnisch wieder in die Verlustzone. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote in Rechtsschutz stieg um über vier Prozentpunkte auf 102,6 Prozent.

Fast die Hälfte im roten Bereich

Dabei blieben zwölf (2019: sechs) der 25 größten Marktteilnehmer über der Marke von 100 Prozent. Am schlechtesten schnitt ein weiteres Mal die Huk24 AG ab – zuletzt mit 131 Prozent. Versicherungstechnisch fast 20 Cent Verlust pro Beitragseuro schrieb die Continentale Sachversicherung AG.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH (VersicherungsJournal 19.1.2022). In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 95 Prozent Marktanteil dargestellt.

Debeka mit der niedrigsten Combined Ratio

Am profitabelsten war die Debeka Allgemeine Versicherung AG mit 83,4 Prozent. Dahinter folgt die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) mit hauchdünn unter 90 Prozent.

Dabei verbesserte sich die Debeka um knapp drei Prozentpunkte, wodurch sie vom dritten Platz aus dem Jahr zuvor (26.11.2020) auf die Spitzenposition kletterte. Die VGH sprang durch ihre Verbesserung um über fünf Prozentpunkte sogar von neun auf zwei nach oben.

An dritter bis sechster Stelle liegen die Ergo Versicherung AG, die Arag SE, die Badische Rechtsschutz-Versicherung AG, die Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich neben der Debeka und der VGH nur noch der Roland und die ADAC Versicherung verbessern. Alle anderen genannten Akteure verschlechterten sich um höchsten gut fünf Prozentpunkte.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.