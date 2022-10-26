Die privaten Krankenversicherer mit den meisten Vollversicherten

29.9.2025 – Die Debeka führt das 2024er-Ranking nach Vollversicherten an. Sie liegt mit knapp 2,55 Millionen mittlerweile mehr als 1,7 Millionen Personen vor der Axa. Dahinter folgen laut dem Map-Report 940 mit zwischen gut 810.000 und über 554.000 Vollversicherten die DKV, die Signal Iduna und die Allianz vor der Huk-Coburg (426.500), der Continentalen (370.000) und der Barmenia (317.600). Die Positionen neun bis zwölf belegen die Hansemerkur, die BBKK, die Generali und die Hallesche.

Die Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) schafften es im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt, den Bestand an Krankenvollversicherten auszubauen. Die Steigerung betrug nicht ganz 0,1 Prozent auf etwa 8,71 Millionen Personen.

Zwischen minus 16.100 und plus 27.300 Personen

Laut dem Map-Report Nummer 940 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2024“ hatten im vergangenen Jahr 15 der 30 aufgeführten Anbieter netto Bestandsverluste hinzunehmen.

Am stärksten schrumpfte nach absoluten Zahlen einmal mehr die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die aktuell mehr als 16.100 Personen verlor. Den größten Zugewinn erreichte der Debeka Krankenversicherungsverein a.G., der netto um rund 27.270 Vollversicherte zulegte (VersicherungsJournal 9.7.2025).

Die Koblenzer wuchsen in den vergangenen neun Jahren teils mit Abstand am stärksten (18.7.2019, 7.7.2017). Dabei blieb das Unternehmen neben den letzten vier Jahren (28.10.2024, 1.10.2024, 10.10.2023) nur ein weiteres Mal unter der Marke von netto 30.000 neuen Vollversicherten (20.6.2018).

Debeka baut Vorsprung aus

Mit fast 2,55 Millionen Vollversicherten im Bestand bleibt die Debeka weiterhin unangefochten Marktführer. Da gleichzeitig der ärgste Verfolger Axa Krankenversicherung AG den Bestand nur um 1.718 auf knapp 810.400 Personen ausbaute, vergrößerte sich der Abstand auf fast 1,74 Millionen Vollversicherte.

Die DKV belegt weiterhin die dritte Position, trotz des fünfstelligen Verlustes auf unter 666.350 Personen. Allerdings liegt sie nur noch mit circa 45.000 Vollversicherten (Vorjahre: 59.000; 72.500; 88.000) vor der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. Letztere verlor mit etwa 2.200 Personen deutlich weniger stark als die DKV.

An fünfter Stelle findet sich nach wie vor die Allianz Private Krankenversicherungs-AG wieder, auch wenn sich der Bestand um über 4.000 auf rund 554.200 Individuen verminderte. Der Rückstand auf die Signal Iduna wuchs dabei von leicht auf etwa 67.200 an.

Erneut an sechster Stelle hat sich die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG platziert, die um gut 600 auf über 426.500 Vollversicherte zulegte. Dahinter folgt trotz erneut deutlicher Verluste (minus gut 5.200 auf unter 370.000 Personen) unverändert die Continentale Krankenversicherung a.G.

Hansemerkur vor BBKK und Generali

Die Barmenia Krankenversicherung AG behauptete den achten Rang, auf den sie zwei Jahre zuvor aufwärts geklettert war. Sie liegt nach einem Plus von 9.350 allerdings nun gut 3.900 Vollversicherte (Vorjahr: 7.700) vor der Hansemerkur Krankenversicherung AG. Die Hamburger legten fünfstellig auf fast 313.700 Personen zu und platzieren sich weiterhin an neunter Stelle.

Dahinter folgen dicht beieinander die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK; 228-250 Individuen) und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (287.200). Die BBKK büßte mit über fast 4.200 Personen stärker ein als die Generali mit etwa 2.900.

Den zwölften Platz im Ranking nach Vollversicherten festigte die Hallesche Krankenversicherung a.G. Nach drei Verlustjahren war sie 2023 in die Wachstumsspur zurückgekehrt, die sie auch im Berichtsjahr bestätigte (plus 2.100 auf fast 225.200 Vollversicherte).

Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 940 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2024“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 139 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2024) von rund 30 Anbietern.

Zu den Zahlen gehören neben dem Umsatz (9.9.2025, 23.9.2025) auch die Abschlusskosten- (18.9.2025) sowie die Verwaltungskostenquoten (5.9.2025).

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2013 bis 2024. Es ist als E-Paper ab 495 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.