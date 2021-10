Die PKV-Anbieter mit den meisten Versicherten im Notlagentarif

18.10.2021 – Die DKV hat laut der Analyse „Die PKV im Jahre 2020“ der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) die meisten Versicherten im Notlagentarif. In Relation zur Vollversichertenzahl kommt Ottonova auf die niedrigste und die drittkleinste Gesellschaft Mecklenburgische auf die höchste Quote. Da acht Akteure keine Zahlen meldeten, ist das Bild in der ZfV-Analyse „notwendigerweise unvollständig“.

Ende 2020 betrug die Zahl der Versicherten im Notlagentarif (§ 153 VAG) nach Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) etwa 88.300. Das entspricht einem Rückgang um rund 8.800 Personen beziehungsweise circa neun Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 30.4.2020).

Die aktuelle Zahl bedeutet den Tiefststand seit der Einführung des Sozialtarifs (27.5.2013, 14.6.2013). In der Spitze waren es 114.400. Der Anteil an den gut 8,7 Millionen Vollversicherten lag in allen Jahren nur bei knapp über einem Prozent.

Im Visier der PKV-Kritiker

„Die Sozialtarife sehen viele Kritiker der Branche als Achillesferse der PKV. Hier, so die Vorwürfe, manifestiere sich das Grundproblem der privaten Anbieter, bezahlbaren Versicherungsschutz für alle ihre Kunden anbieten zu können“, erläutert Chefredakteur Dr. Marc Surminski in der Analyse „Die PKV im Jahre 2020“ in Heft 19/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV).

Er bemängelt, dass nicht alle Unternehmen die Zahl ihrer Kunden in den Sozialtarifen veröffentlichten. „Sie dürften davor zurückschrecken, weil das Rückschlüsse auf eine womöglich zu aggressive Vertriebspolitik in früheren Jahren zulassen könnte“, so Surminski weiter. Dies gelte insbesondere für den Notlagen-Tarif.

Hier hätten acht Versicherer keine Bestandszahlen geliefert. Zu dieser Gruppe gehörten mit der Hansemerkur Krankenversicherung AG und der Continentale Krankenversicherung a.G. zwei „auch in den letzten Jahren besonders neugeschäftsstarke Versicherer“. Dies lasse auf eine eher höhere Anzahl schließen. Ebenfalls keine Angaben machten

„Unvollständiges“ Bild

Angesichts der „Zahlenverweigerer“ sei das Bild in der Analyse „notwendigerweise unvollständig“, hebt der ZfV-Chefredakteur hervor. Die 24 im Vollversicherungs-Geschäft aktiven Akteure kommen zusammengerechnet auf weniger als 49.500 Notlagentarif-Versicherte.

Das sind lediglich 56 Prozent der insgesamt in diesem Sozialtaltarif versicherten Personen. Die verbleibenden knapp 38.900 Personen verteilen sich in nicht bekannter Aufteilung auf die acht vorgenannten Anbieter, die keine Zahlen geliefert haben.

DKV hat die meisten Notlagentarif-Versicherten

Der ZfV-Analyse zufolge verteilen sich die Betroffenen allerdings sehr ungleichmäßig auf die einzelnen privaten Krankenversicherungs-Gesellschaften. Die meisten Notlagentarif-Versicherten hat – wie schon in den Vorjahren (22.10.2020, 29.10.2019, 13.3.2019) – die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit aktuell über 7.800 Personen.

Dahinter folgen mit jeweils rund 6.600 Individuen die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. Jeweils über 5.000 Menschen stark ist diese Gruppe beim Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. und der Generali Deutschland Krankenversicherung AG (früher Central, 2.7.2020).

Auf über 2.000 Betroffene kommen darüber hinaus noch die Hallesche Krankenversicherung a.G., die Barmenia Krankenversicherung AG und die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG.

Nur bei zwei Gesellschaften negative Entwicklung

Nur zwei der Anbieter, die ihre Zahlen gegenüber der Zeitschrift offengelegt haben, meldeten einen Zuwachs an Notlagentarif-Versicherten. Hierzu gehören die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (plus drei auf 105 Personen) und die Freien Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK; plus drei auf 72 Individuen).

Das größte Minus wird mit fast 1.200 Betroffenen für die DKV ausgewiesen. Bei Signal Iduna, Debeka und Allianz betrug die Verminderung jeweils über 800, bei der Generali Deutschland knapp 650 und bei der Halleschen gut 500 Personen.

Ottonova hat die niedrigste, Mecklenburgische die höchste Quote

Setzt man die Anzahl der in diesem Tarif Versicherten in Relation zur Vollversichertenzahl, zeigt sich eine gänzlich andere Reihenfolge. Hier liegt die noch junge Ottonova Krankenversicherung AG mit etwa 0,5 Notlagentarif-Versicherten pro 1.000 Vollversicherten in Führung. Nach absoluten Zahlen kam auf 1.850 Vollversicherte eine betroffene Person.

Vergleichsweise niedrige Quoten zwischen 2,3 und 2,7 errechnen sich auch für die Debeka (5.763 zu knapp 2,5 Millionen), für die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG (138 zu 50.967) sowie die FAMK (72 zu 26.584).

Die prozentual meisten Notlagentarif-Versicherten hat die nur sehr kleine Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (105 zu 2.347; Quote: 44,7). Für die Württembergische Krankenversicherung AG (667 zu 22.587) errechnet sich ein Wert von knapp 30, für die Nürnberger Krankenversicherung AG (1.048 zu 42.156) ein Wert von fast 25.