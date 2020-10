Die PKV-Anbieter mit den meisten Versicherten im Notlagentarif

22.10.2020 – Die DKV hat die meisten Versicherten im Notlagentarif. In Relation zur Vollversichertenzahl kommt der Marktführer Debeka auf die niedrigste und die zweitkleinste Gesellschaft Mecklenburgische auf die höchste Quote. Dies geht aus der Analyse „Die PKV im Jahre 2019“ der Zeitschrift für Versicherungswesen hervor.

Zum Jahresende 2019 waren nach Angaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) 97.100 Personen im Notlagentarif (§ 153 VAG) versichert. Der ist vor gut sieben Jahren eingeführt worden (VersicherungsJournal 27.5.2013, 14.6.2013).

Im Vergleich zu Ende 2018 bedeutet dies einen Rückgang um etwa fünf Prozent beziehungsweise fast 5.000 Individuen. Niedriger fiel die Zahl nur im Jahr der Einführung aus. In der Spitze waren es 114.400 (30.4.2020). Der Anteil an den gut 8,7 Millionen Vollversicherten (14.9.2020) lag in allen Jahren nur bei knapp über einem Prozent.

Im Visier der PKV-Gegner

„An den Sozialtarifen entzündet sich immer wieder die Kritik der PKV-Gegner. Aktuell begehrt die Opposition Auskunft über die Entwicklung dieser Hilfsangebote für PKV-Kunden“, erläutert Chefredakteur Dr. Marc Surminski in der Analyse „Die PKV im Jahre 2019“ in Heft 19/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV).

Gerade der Notlagentarif ist nach seiner Ansicht ein hochsensibles Thema, „geht es hier doch um die unangenehme Kehrseite der PKV: „Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihre Beiträge nicht zahlen können“. Allerdings habe es in diesem Segment zum zweiten Mal in Folge eine deutliche Verminderung gegeben.

DKV hat die meisten Notlagentarif-Versicherten

Der ZfV-Analyse zufolge verteilen sich die Betroffenen allerdings sehr ungleichmäßig auf die einzelnen privaten Krankenversicherungs-Gesellschaften. Die meisten Notlagentarif-Versicherten hat – wie schon in den beiden Vorjahren (29.10.2019, 13.3.2019) – die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit aktuell über 7.800 Personen.

Dahinter folgen gleichauf die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. mit jeweils knapp 7.500 Individuen. Jeweils über 6.000 Menschen stark ist diese Gruppe beim Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. und der Generali Deutschland Krankenversicherung AG (früher Central, 2.7.2020).

Insgesamt lieferten 22 Krankenvollversicherer der ZfV Daten. Keine Angaben machten die Arag Krankenversicherungs-AG, die Axa Krankenversicherung AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, die Continentale Krankenversicherung a.G., die Gothaer Krankenversicherung AG, die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) und die UKV - Union Krankenversicherung AG.

Nur bei drei Gesellschaften negative Entwicklung

Nur drei der Anbieter, die ihre Zahlen gegenüber der Zeitschrift offengelegt haben, meldeten einen Zuwachs an Notlagentarif-Versicherten. Hierzu gehören die Hallesche Krankenversicherung a.G. (plus 23 Personen), die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (plus 19) und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG (plus eine Person)

Das größte Minus wird mit rund 660 Individuen für die Generali ausgewiesen. Bei der Signal Iduna betrug die Verminderung etwa 430, bei der Debeka und der Allianz jeweils gut 300 Personen.

Debeka hat die niedrigste, Mecklenburgische die höchste Quote

Setzt man die Anzahl der in diesem Tarif Versicherten in Relation zur Vollversichertenzahl, zeigt sich eine gänzlich andere Reihenfolge. Hier liegt die Debeka mit unter 2,7 Notlagentarif-Versicherten pro 1.000 Vollversicherten knapp vor der Alten Oldenburger und der Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (früher Pax-Familienfürsorge). Dort liegen die Quoten bei um die 3,5.

Die prozentual meisten Notlagentarif-Versicherten hat die nur sehr kleine Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (102 Notlagentarif-Versicherte bei rund 2.250 Vollversicherten ergibt hochgerechnet eine Quote von über 45).

Werte zwischen 32 und 20 errechnen sich für die Württembergische Krankenversicherung AG (723 zu 22.631), die Nürnberger (1.140 zu 42.390) und die DEVK Krankenversicherungs-AG (32 zu 1.434).