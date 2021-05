Die PKV-Anbieter mit dem größten Vollversichertenschwund

11.5.2021 – Zum Redaktionsschluss lagen die Vollversichertenzahlen für 2020 von 19 Anbietern vor. Neun davon bauten ihren Bestand aus, allen voran die Debeka mit einem Plus von über 34.000. Fünfstellig legte auch die Hansemerkur zu, die prozentual gesehen am stärksten wuchs. Zehn Gesellschaften hatten Bestandsverluste zu verzeichnen. Bei der DKV fiel das Minus mit etwa 16.500 Personen am größten aus. Einbußen von zum Teil deutlich über 5.000 standen für Allianz, Bayerische Beamtenkrankenkasse, Continentale, Generali und Gothaer zu Buche. Letztere schrumpfte prozentual gesehen am stärksten.

Der Bestand an Krankenvollversicherten ist im vergangenen Jahr zum neunten Mal in Folge zurückgegangen. Das Minus blieb mit 0,1 Prozent auf dem niedrigen Niveau des Jahres zuvor (VersicherungsJournal 21.12.2020).

Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) – auf Basis vorläufiger Zahlen – Ende Januar im Rahmen der Jahresmedienkonferenz mit (20.1.2020).

Damit dürfte die Vollversichertenzahl auf unter 8,73 Millionen Personen gesunken sein. Das Minus im Vergleich zu 2011 bewegt sich in einer Größenordnung von etwa 250.000 Menschen beziehungsweise knapp drei Prozent.

Eine erste Übersicht des VersicherungsJournals hatte gezeigt, dass acht von zwölf Anbietern Bestandsverluste hinzunehmen hatten. Am stärksten schrumpfte die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit einem Minus von annähernd 16.500 Personen. Andererseits legte der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (plus rund 34.000 Personen) am kräftigsten zu (15.4.2021).

Neun private Krankenversicherer mit Zuwächsen

In der Zwischenzeit haben einige weitere Marktteilnehmer Angaben zur Bestandsentwicklung gemacht. Zum Redaktionsschluss lagen die Zahlen von 19 Akteuren vor, die fast 84 Prozent des Vollversicherungsmarkts repräsentieren. Datengrundlage sind Unternehmens-Mitteilungen oder bereits vorliegende Geschäftsberichte (Stand: 10. Mai).

Neun von ihnen steigerten die Vollversichertenzahl. Einen fünfstelligen Zuwachs hatte neben der Debeka nur noch die Hansemerkur Krankenversicherung AG zu verzeichnen. Im niedrigen vierstelligen Bereich wuchsen die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die R+V Krankenversicherung AG und die LVM Krankenversicherungs-AG.

Steigerungen um knapp 700 bis gut 550 Personen standen für die Axa Krankenversicherung AG, die Barmenia Krankenversicherung AG und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG zu Buche. Um 50 Vollversicherte legte die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG zu.

Zehn Akteure mit Bestandsverlusten

Vergleichsweise hohe Rückgänge hatten neben der DKV auch die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK), die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG hinzunehmen. Die Verminderungen betrugen zwischen gut 9.000 und knapp 6.000 Personen.

Ebenfalls im vierstelligen Bereich schrumpften die Bestände bei der Gothaer Krankenversicherung AG, Halleschen Krankenversicherung a.G. und der UKV – Union Krankenversicherung AG. Die Nürnberger Krankenversicherung AG verlor fast 250 Vollversicherte, die Württembergische Krankenversicherung AG knapp 50.

Hansemerkur mit der höchsten Steigerungsrate

Prozentual gesehen baute die Hansemerkur ihren Bestand mit über vier Prozent am stärksten aus. Auch der LVM wuchs mit 2,3 Prozent vergleichsweise deutlich.

Die höchste Verminderungsrate stand für die Gothaer mit knapp drei Prozent zu Buche. Jeweils um die zwei Prozent schrumpften die DKV, die BBKK, die Generali und die DKV.