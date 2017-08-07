Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die Lebensversicherer mit der besten Solvency-II-Qualität

17.12.2025 – Zielke Research Consult hat die Solvenzberichte der LV-Anbieter ausgewertet und mit den entsprechenden Vorjahreswerten verglichen. Demnach zeigt sich die Branche insgesamt noch stabil. Allerdings nehmen die strukturellen Risiken zu. In der Gesamtbetrachtung führen die Axa und die Deutsche Ärzteversicherung das Ranking an, für das Teilnoten für mehrere Einzelkriterien berücksichtigt wurden.

Die deutschen Lebensversicherer werden anfälliger gegenüber Zinsrisiken. Das zeigt die aktuelle Solvency-II-Studie 2024 der Zielke Research Consult GmbH. Hierfür wurden die Berichte über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) von 74 deutschen Lebensversicherern analysiert.

Deutliche Unterschiede zwischen den Lebensversicherern

Die Analysten haben ein Bewertungsschema entwickelt, das auf mehreren Kennzahlen basiert. So sollen unterschiedliche Aspekte der finanziellen Lage der Gesellschaften in die Gesamtnote einfließen. Konkret berücksichtigt wurden

  • die reine Solvenzquote,
  • das Ergebnis einer Transparenzanalyse,
  • die Diversifikationsquote der Kapitalanlage,
  • der Portfolioanteil von Staatsanleihen,
  • das Marktrisiko im Portfoliomanagement,
  • die Eigenmittel, die Ausgleichsrücklage, die Risikomarge und die Überschussfonds,
  • das Ergebnis einer Sensitivitätsanalyse und
  • die Bewertung der ESG-Risiken.

Die von Zielke berechnete Kennzahl „Solvency-II-Qualität“ gibt einen Gesamtwert an, der sich aus der Summe der Teilbewertungen der einzelnen Kriterien zusammensetzt. Hier zeigen sich innerhalb der deutschen Lebensversicherungsbranche deutliche Unterschiede zwischen den Anbietern.

Finanzielle Gesundheit, Stabilität und Zuverlässigkeit

„Wir haben eine umfassende Solvency-II-Qualitätsbewertung entwickelt, um die finanzielle Gesundheit, Stabilität und Zuverlässigkeit der Versicherer zu beurteilen“, erklärt Studienleiter Dr. Carsten Zielke. Die Bewertungen reichen von sechs Punkten für ausgezeichnete Qualität bis minus zwei für erhebliche Herausforderungen.

Solvency-II-Qualität der deutschen Lebensversicherer

Unternehmen

2024 (Punkte)

2023 (Punkte)

Angaben: Punkte; Rangfolge nach Punkten 2024; Quelle: Zielke Research Consult

Axa Lebensversicherung AG

6

6

Deutsche Ärzteversicherung AG

6

6

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

5

6

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

5

5

Baloise Lebensversicherung AG Deutschland

5

5

Debeka Lebensversicherungsverein a.G.

5

5

Proxalto Lebensversicherung AG

5

5

Swiss Life Lebensversicherung SE

5

5

Württembergische Lebensversicherung AG

5

5

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

5

4

Entis Lebensversicherung AG

5

4

Targo Lebensversicherung AG

5

4

Signal Iduna Lebensversicherung AG

4

5

Allianz Lebensversicherungs-AG

4

4

Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG  

4

4

Frankfurt Münchener Lebensversicherung AG

4

4

Frankfurter Lebensversicherung AG

4

4

Hannoversche Lebensversicherung AG

4

4

Hansemerkur Lebensversicherung AG

4

4

Heidelberger Lebensversicherung AG

4

4

Lifestyle Protection Lebensversicherung AG

4

4

Prismalife AG

4

4

Skandia Lebensversicherung AG

4

4

Condor Lebensversicherungs-AG

4

3

Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG

4

3

Generali Deutschland Lebensversicherung AG

4

3

Huk-Coburg-Lebensversicherung AG

4

3

Ideal Lebensversicherung a.G.

4

3

Mylife Lebensversicherung AG

4

3

R+V Lebensversicherung AG

4

3

Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG

4

3

Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG

4

3

Münchener Verein Lebensversicherung AG

4

2

DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG

3

4

Universa Lebensversicherung a.G.

3

4

Victoria Lebensversicherung AG

3

4

Deutsche Lebensversicherungs-AG

3

3

Dialog Lebensversicherungs-AG

3

3

Dortmunder Lebensversicherung AG

3

3

Lebensversicherung von 1871 a.G. München

3

3

Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig

3

3

Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

3

3

Süddeutsche Lebensversicherung a.G.

3

3

SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG

3

3

Provinzial Lebensversicherung Hannover

3

3

VPV Lebensversicherungs-AG

3

3

WWK Lebensversicherung a.G.

3

3

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

3

2

Nürnberger Lebensversicherung AG

3

2

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G.

2

4

Direkte Leben Versicherung AG

2

3

Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

2

3

Continentale Lebensversicherung AG

2

2

Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group

2

2

LVM Lebensversicherungs-AG

2

2

Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG

2

2

R+V Lebensversicherung a.G.

2

2

WGV-Lebensversicherung AG

2

2

Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt

2

0

Itzehoer Lebensversicherungs-AG

1

2

Delta Direkt Lebensversicherung AG

1

1

Europa Lebensversicherung AG

1

1

Gothaer Lebensversicherung AG

1

1

Inter Lebensversicherung AG

1

1

Provinzial Lebensversicherung AG

1

1

Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG

1

0

BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.

0

5

Athora Lebensversicherung AG

0

4

LPV Lebensversicherung AG

0

0

Neue Leben Lebensversicherung AG

0

0

Ergo Lebensversicherung AG

-1

3

Cosmos Lebensversicherungs-AG

-1

-1

HDI Lebensversicherung AG

-1

-1

Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg

-2

3

„Auffällig ist, dass die obere Gruppe weitgehend stabil geblieben ist und ähnliche Werte wie im Vorjahr aufweist, während die mittleren und unteren Segmente die Verschiebungen zeigen“, kommentiert Zielke. An der Spitze stehen die Axa und die Deutsche Ärzteversicherung mit jeweils sechs Punkten.

Der Münchener Verein und die Öffentliche Sachsen-Anhalt haben sich mit einem Plus um jeweils zwei Punkte am stärksten gegenüber ihrem Ergebnis im Vorjahr verbessert. Am steilsten nach unten ging es für die BY Bayerische Vorsorge und die Öffentliche Oldenburg mit jeweils minus fünf Punkten.

Solvency-II-Qualität der Versicherer verschlechtert

Carsten Zielke (Bild: Zielke Research)
Carsten Zielke
(Bild: Zielke Research)

Branchenweit hat sich die Bewertung der Lebensversicherer leicht verschlechtert. Der durchschnittliche Punktwert sinkt von rund 3,0 im Vorjahr auf etwa 2,7 aktuell. „Diese Entwicklung weist darauf hin, dass die Stabilität im Markt insgesamt etwas nachgelassen hat“, kommentiert Zielke.

„Die Eigenkapitalstärke der Branche ist aktuell noch gegeben“, erklärt der Studienleiter. „Unsere Analyse zeigt jedoch, dass die Zinssensitivität erneut gestiegen ist.“ Das bedeutet, dass die Solvenzquoten in Stressszenarien stärker auf Zins- und Marktveränderungen reagieren als im Vorjahr.

„Einzelne Gesellschaften sind zunehmend in ein enges regulatorisches Korsett geraten“, erklärt Zielke das Problem hinter dieser Entwicklung. „Wer seine Solvenz nur noch über eine starke Umschichtung in Staatsanleihen sichern kann, verliert an Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit.“

Christian Hilmes

Geschäftsbericht · Gesundheitsreform · Lebensversicherung · Nachhaltigkeit · Ranking · Senioren · Solvabilität
 
