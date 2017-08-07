Die Lebensversicherer mit der besten Solvency-II-Qualität

17.12.2025 – Zielke Research Consult hat die Solvenzberichte der LV-Anbieter ausgewertet und mit den entsprechenden Vorjahreswerten verglichen. Demnach zeigt sich die Branche insgesamt noch stabil. Allerdings nehmen die strukturellen Risiken zu. In der Gesamtbetrachtung führen die Axa und die Deutsche Ärzteversicherung das Ranking an, für das Teilnoten für mehrere Einzelkriterien berücksichtigt wurden.
Die deutschen Lebensversicherer werden anfälliger gegenüber Zinsrisiken. Das zeigt die aktuelle Solvency-II-Studie 2024 der Zielke Research Consult GmbH. Hierfür wurden die Berichte über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) von 74 deutschen Lebensversicherern analysiert.
Die Analysten haben ein Bewertungsschema entwickelt, das auf mehreren Kennzahlen basiert. So sollen unterschiedliche Aspekte der finanziellen Lage der Gesellschaften in die Gesamtnote einfließen. Konkret berücksichtigt wurden
Die von Zielke berechnete Kennzahl „Solvency-II-Qualität“ gibt einen Gesamtwert an, der sich aus der Summe der Teilbewertungen der einzelnen Kriterien zusammensetzt. Hier zeigen sich innerhalb der deutschen Lebensversicherungsbranche deutliche Unterschiede zwischen den Anbietern.
„Wir haben eine umfassende Solvency-II-Qualitätsbewertung entwickelt, um die finanzielle Gesundheit, Stabilität und Zuverlässigkeit der Versicherer zu beurteilen“, erklärt Studienleiter Dr. Carsten Zielke. Die Bewertungen reichen von sechs Punkten für ausgezeichnete Qualität bis minus zwei für erhebliche Herausforderungen.
|
Unternehmen
|
2024 (Punkte)
|
2023 (Punkte)
|
Angaben: Punkte; Rangfolge nach Punkten 2024; Quelle: Zielke Research Consult
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G.
|
2
|
4
|
2
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
3
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-2
|
3
„Auffällig ist, dass die obere Gruppe weitgehend stabil geblieben ist und ähnliche Werte wie im Vorjahr aufweist, während die mittleren und unteren Segmente die Verschiebungen zeigen“, kommentiert Zielke. An der Spitze stehen die Axa und die Deutsche Ärzteversicherung mit jeweils sechs Punkten.
Der Münchener Verein und die Öffentliche Sachsen-Anhalt haben sich mit einem Plus um jeweils zwei Punkte am stärksten gegenüber ihrem Ergebnis im Vorjahr verbessert. Am steilsten nach unten ging es für die BY Bayerische Vorsorge und die Öffentliche Oldenburg mit jeweils minus fünf Punkten.
Branchenweit hat sich die Bewertung der Lebensversicherer leicht verschlechtert. Der durchschnittliche Punktwert sinkt von rund 3,0 im Vorjahr auf etwa 2,7 aktuell. „Diese Entwicklung weist darauf hin, dass die Stabilität im Markt insgesamt etwas nachgelassen hat“, kommentiert Zielke.
„Die Eigenkapitalstärke der Branche ist aktuell noch gegeben“, erklärt der Studienleiter. „Unsere Analyse zeigt jedoch, dass die Zinssensitivität erneut gestiegen ist.“ Das bedeutet, dass die Solvenzquoten in Stressszenarien stärker auf Zins- und Marktveränderungen reagieren als im Vorjahr.
„Einzelne Gesellschaften sind zunehmend in ein enges regulatorisches Korsett geraten“, erklärt Zielke das Problem hinter dieser Entwicklung. „Wer seine Solvenz nur noch über eine starke Umschichtung in Staatsanleihen sichern kann, verliert an Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit.“
