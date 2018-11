Die Lebensversicherer mit den höchsten Abschlusskostenquoten

29.11.2018 – Die Lebensversicherer hatten im Fünfjahresschnitt (2013 bis 2017) eine Abschlusskostenquote von 4,88 Prozent zu verzeichnen. Laut dem Map-Report 905 standen für die Direktversicherer Europa und Cosmos die niedrigsten Quoten zu Buche. Die Branchengrößen landen bis auf die Debeka nicht in der Top Ten. Vielmehr kommen sie mehrheitlich auf überdurchschnittlich hohe Kostensätze.

Im Schnitt der Jahre 2013 bis 2017 stand für die deutschen Lebensversicherer eine Abschlusskostenquote von 4,88 Prozent zu Buche. Gerechnet wurde diese Quote aus den Abschlussaufwendungen (brutto) in Prozent der Beitragssumme des Neugeschäfts (statistischer Zahlbeitrag multipliziert mit der Beitragszahlungsdauer).

Dies ist dem kürzlich veröffentlichten Map-Report 905 „Klassik-Rating deutscher Lebensversicherer“ (VersicherungsJournal 6.11.2018) zu entnehmen.

Die Gesellschaften mit den niedrigsten Werten

Die Spannbreite zwischen den einzelnen Anbietern ist allerdings gewaltig. Auf den niedrigsten Wert kommt mit unter 2,5 Prozent die Cosmos Lebensversicherungs-AG. An zweiter Stelle liegt mit der Europa Lebensversicherung AG ein weiterer Direktversicherer.

Die Positionen drei bis fünf belegen die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, die LVM Lebensversicherungs-AG und der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. mit Werten zwischen gut 3,2 und knapp 3,5 Prozent.

Angeführt von der LVM Lebensversicherungs-AG folgen dahinter sechs weitere Gesellschaften mit Abschlusskostensätzen von unter vier Prozent. Für 24 Unternehmen wird ein Wert von über vier und unter fünf Prozent ausgewiesen, während 29 Anbieter über der Marke von fünf Prozent liegen.

Die Anbieter mit den höchsten Verwaltungskostenquoten

Am anderen Ende der Rangliste findet sich die HDI Lebensversicherung AG mit fast acht Prozent wieder. Auf Quoten von über sieben Prozent kommen ferner die Mylife Lebensversicherung AG und die Landeslebenshilfe V.V.a.G.

Vergleichsweise hohe Verwaltungskostenquoten (zwischen rund 6,6 und sechs Prozent) verzeichneten ferner die Ergo Lebensversicherung AG, die VPV Lebensversicherungs-AG, die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Basler Lebensversicherungs-AG.

So schlugen sich die Branchengrößen

Auch bei den elf größten Gesellschaften (mit einem Bestand von mindestens zwei Millionen Hauptversicherungen – VersicherungsJournal 27.8.2018) zeigen sich nicht ganz so große Unterschiede.

Wie oben beschrieben liegt die Debeka mit einer Quote von 3,45 Prozent an fünfter Stelle. Mit Abschlusskostensätzen zwischen rund 4,2 und knapp 4,6 Prozent bleiben von den Marktgrößen ansonsten nur noch die Allianz Lebensversicherungs-AG, die R+V Lebensversicherung AG und die Generali Lebensversicherung AG unter dem Branchenschnitt.

Leicht überdurchschnittliche Werte von jeweils über fünf Prozent werden für die Aachenmünchener Lebensversicherung AG, die Axa Lebensversicherung AG sowie die Württembergische Lebensversicherung AG ausgewiesen.

Die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG kommt auf eine Quote von knapp unter sechs Prozent. Die höchsten Abschlusskostensätze stehen wie oben beschrieben für HDI, Ergo und Nürnberger zu Buche.

Nicht überinterpretieren

Der Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages weist im Textteil der Publikation ausdrücklich darauf hin, dass in den Abschlussaufwendungen nicht nur die Provisionen, sondern alle Kosten des Verkaufsapparats enthalten sind.

Die Kennzahl wird laut Klages „beeinflusst von der Neugeschäftsentwicklung und der Vertriebsstruktur, damit also auch von der Beratungs- und Betreuungsintensität bei Vertragsabschluss. Auch die Struktur des Neugeschäfts wirkt sich auf den Abschlusskostensatz aus. So wird die Kennzahl bei einem hohen Anteil von Kollektivversicherungen am Neuzugang niedriger ausfallen, als bei einem hohen Anteil entsprechender Einzelversicherungen am Neuzugang“.

Zudem müssten für ab dem Jahr 2008 abgeschlossene Verträge die Abschlusskosten bei einer Kündigung in den ersten fünf Vertragsjahren verteilt in Rechnung gestellt werden (§ 169 VVG). Als Folge des LVRG werde zudem tendenziell ein immer größerer Anteil der Abschlussprovisionen auf die gesamte Laufzeit verteilt, erläutert der Map-Report-Chefredakteur.

„Je nach der konkreten Umsetzung in den Unternehmen kann dies zur Folge haben, dass der Aufwand für den Abschluss eines Vertrages zum Teil erst in den Folgejahren verrechnet wird. Der Zähler des Abschlusskostensatzes ist in diesem Fall keine reine Neubestandsgröße mehr. Dadurch wird die Aussagekraft der Quote beeinträchtigt“, so Klages weiter.

