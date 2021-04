Die Lebensversicherer mit dem größten Prämienwachstum

20.4.2021 – 2020 ist das Prämienvolumen der Lebensversicherer auf dem deutschen Markt um 0,4 Prozent auf knapp 103 Milliarden Euro gesunken. Dabei sind die Einnahmen nach Daten der Zeitschrift für Versicherungswesen bei etwa zwei von drei Anbietern gestiegen. Am größten fiel das Plus mit über vier Fünftel bei der Hansemerkur aus. Um jeweils knapp die Hälfte legten die Dortmunder und die Credit Life zu.

Trotz Corona sind die gebuchten Bruttobeiträge der Lebensversicherer 2020 „nur“ um 0,4 Prozent auf 102,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende Januar im Rahmen der Jahresmedienkonferenz auf Basis vorläufiger Zahlen mit (VersicherungsJournal 20.1.2020).

Laut der aktuellen Neugeschäftsumfrage der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV, Ausgabe 7/2021), die ausdrücklich auf vorläufigen Zahlen der Anbieter basiert, hatte etwa jeder dritte Marktteilnehmer sinkende Prämieneinnahmen zu verzeichnen (14.4.2021).

Darunter waren auch drei der Branchenschwergewichte (mehr als zwei Milliarden Euro gebuchten Bruttobeiträge) inklusive dem Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG (8.4.2021).

Hansemerkur mit dem stärksten Wachstum

Für die übrigen 49 der 73 in der ZfV aufgeführten Akteure standen im Vergleich zu 2019 Umsatzzuwächse zu Buche. Am stärksten legte die Hansemerkur Lebensversicherung AG zu (plus 83,5 Prozent auf 651 Millionen Euro).

Der ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski schreibt zu der Entwicklung der Hamburger: „Dieser eigentlich kleine Lebensversicherer hat seine Beitragseinnahmen seit 2018 durch starkes Neugeschäft von 213,6 Millionen Euro auf 651,3 Millionen Euro mehr als verdreifacht.

Das gelang, indem man die Tore für Einmalbeiträge weit öffnete: Sie stiegen im letzten Jahr um 272,3 Prozent auf 469,2 Millionen Euro. 2018 hatte der Wert noch bei 31,1 Millionen Euro gelegen.“

WERBUNG

Weiter wachstumsstarke Anbieter

Um jeweils knapp die Hälfte bauten die erst vor wenigen Jahren gegründete (30.6.2017) Dortmunder Lebensversicherung AG (auf 19 Millionen Euro) sowie die Credit Life AG (auf fast 186 Millionen Euro) ihre Beitragseinnahmen aus.

Steigerungsraten zwischen fast einem Drittel und über einem Fünftel hatten die Mylife Lebensversicherung AG (auf knapp 220 Millionen Euro), die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (auf annähernd 338 Millionen Euro) und die Ideal Lebensversicherung a.G. (auf knapp 393 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Zweistellige Wachstumsraten schafften ansonsten nur noch die Condor Lebensversicherungs-AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die R+V Lebensversicherung AG.

Viele haben bei den Einmalbeiträgen kräftig zugelegt

Bei den letztgenannten Marktteilnehmern, bis auf die Credit Life und die Dortmunder, war wie bei der Hansemerkur ein deutlicher Anstieg im Einmalbeitragsgeschäft zu beobachten.

Bei der Condor und der Ideal betrug das Plus jeweils über die Hälfte. Die R+V AG und die Mylife legten hier um jeweils annähernd 40 Prozent zu, die Bayern-Versicherung und die Bayerische um jeweils rund ein Drittel.

Details zur Geschäftsentwicklung liegen von vielen Marktteilnehmern nur auf Gruppenebene vor. Die Geschäftsberichte der Einzelgesellschaften sind vielfach noch nicht veröffentlicht.