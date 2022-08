Die Lebensversicherer mit dem größten Beitragsschwund

18.8.2022 – Acht der 50 umsatzstärksten Lebensversicherer auf dem deutschen Markt hatten im vergangenen Jahr rückläufige Prämieneinnahmen zu verzeichnen. Diese fielen beim Branchenprimus Allianz und bei der Provinzial Lebensversicherung Hannover am größten aus. Das zeigt eine Auflistung in der Ausgabe 16/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Die deutschen Lebensversicherer mussten im Geschäftsjahr 2021 beim Brutto-Prämienvolumen einen Rückgang um 1,1 Prozent auf 103,2 Milliarden Euro hinnehmen.

Dies ist der Ende Juni vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2022“ (PDF, 2,5 MB) zu entnehmen (VersicherungsJournal 30.6.2022).

Acht Akteure mit Einnahmerückgängen

Fünf der 16 Marktgrößen (mehr als 1,5 Milliarden Euro Umsatz) hatten Rückgänge zu verzeichnen. Zu dieser Gruppe zählen die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, die Ergo Lebensversicherung AG, die Proxalto Lebensversicherung AG und die HDI Lebensversicherung AG.

Dies geht aus einer Auflistung in der aktuellen Ausgabe 16/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) hervor (16.8.2022). Betrachtet man die gesamte ZfV-Liste mit den 50 nach Prämienaufkommen größten Anbietern auf dem deutschen Markt, waren nur bei drei weiteren Unternehmen Verminderungen zu beobachten.

Zu diesem Trio gehören die Provinzial Lebensversicherung Hannover (VGH, minus 11,4 Prozent auf 546 Millionen Euro), die im Run-off befindliche Victoria Lebensversicherung AG (minus 5,6 Prozent auf unter 535 Millionen Euro) und der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. (minus 1,9 Prozent auf 335 Millionen Euro).

Bereits bei Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen im April hatte ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski auf den „Allianz-Faktor“ hingewiesen, der die Branchenentwicklung verzerre. Denn wenn man den Markt ohne die Allianz betrachte, so seien die Einnahmen um über ein Prozent gewachsen (6.4.2022).

Ursache der rückläufigen Entwicklung bei der Allianz

Das besonders kräftige Minus beim Marktführer ist insbesondere auf die deutliche Zurückhaltung bei den Einmalbeiträgen zurückzuführen. Diese fielen mit 12,8 Milliarden Euro um über ein Viertel niedriger aus als vor Jahresfrist. Die laufenden Beitragseinnahmen hingegen erhöhten sich um zwei Prozent auf 10,2 Milliarden Euro.

„Aufgrund der weiter anhaltenden Null- und Negativzinsphase“ habe man „bewusst auf gewisses Geschäft gegen Einmalbeitrag verzichtet, unter anderem auf kurzlaufende Einmalbeiträge“, wird im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,4 MB) zum Hintergrund angemerkt.

Ähnlich verlief demnach die Entwicklung bei den Neubeiträgen im selbst abgeschlossenen Geschäft. Diese reduzierten sich um über ein Viertel, während es bei den laufenden Neubeiträgen nur um gut ein Prozent nach unten ging.

In Bezug auf Letztere wird ausdrücklich auf positive Entwicklungen (jeweils plus etwa neun Prozent) in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und im Segment Risikoversicherungen hingewiesen.

Weitere Hintergründe

Ein ähnliches Bild zeigt ein Blick auf die VGH. Bei ihr schrumpften die Einmalbeiträge mit mehr als einem Drittel (auf 103 Millionen Euro) deutlich stärker als die laufenden Prämieneinnahmen (minus zwei Prozent auf 436 Millionen Euro). „Entgegen der Marktentwicklung“ biete man keine Kapitalisierungs-Geschäfte gegen Einmalbeitrag“, wird im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) herausgestellt.

Die Bayern-Versicherung führt im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,7 MB) „vor allem den Rückgang des Neugeschäfts gegen Einmalbeitrag“ für die zurückgegangenen Einnahmen an. Mit 2,05 (2020: 2,24) Milliarden sei die Nachfrage nach Einmalbeitragspolicen allerdings weiterhin hoch ausgefallen.

In der Folge sei die „erwartete Konsolidierung des Beitragsvolumens“ nach dem „außergewöhnlich hohen Beitragswachstum“ in 2020 (24.8.2021) „wesentlich geringer“ ausgefallen als geplant.