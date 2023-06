Die Krankenkassen mit dem größten Mitgliederschwund

7.6.2023 – 37 Krankenkassen konnten im ersten Quartal 2023 gegen den Trend ihren Mitgliederbestand nicht ausbauen. Die größten Einbußen gab es bei der AOK Nordost und der Knappschaft. Unter den Verlierern sind auffällig viele Allgemeine Ortskrankenkassen und auffällig viele Erhöher beim Zusatzbeitrag. Dies zeigen aktuelle Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik.

Im ersten Quartal 2023 ist Mitgliederzahl in der gesetzliche Krankenversicherung (GKV) nach der GKV-Statistik KM1 des Bundesgesundheits-Ministeriums (BMG) um rund 85.150 auf 58,04 Millionen gestiegen (plus 0,15 Prozent). Von den Kassenarten legten nur die Ersatzkassen, die Betriebskrankenkassen (BKKen) und die Innungskrankenkassen (IKKen) zu.

Techniker mit dem größten Plus

Nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik hatten nur etwa 60 Prozent der insgesamt 96 Körperschaften (VersicherungsJournal 16.1.2023) Teil an dem Aufschwung.

Am stärksten nach absoluten Zahlen legte die Techniker Krankenkasse mit plus knapp 62.000 „Köpfen“ zu. Zuwächse im fünfstelligen Bereich gelangen ansonsten nur noch der BKK Firmus und der Barmer (31.5.2023).

Die Kassen mit den größten Mitgliederverlusten

37 Kassen hatten rückläufige Mitgliederbestände zu verzeichnen. Bei elf von ihnen betrug das Minus mehr als 2.000 „Köpfe“. Darunter waren neben einer BKK, der Knappschaft-Bahn-See und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auch acht Allgemeine Ortskrankenkassen.

Am stärksten verloren mit jeweils über 10.000 die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse und die Knappschaft. Einbußen im hohen vierstelligen Bereich standen zu Buche für die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse und die AOK Baden-Württemberg.

Rückgänge zwischen 4.200 und 2.000 hatten ferner die SVLFG, die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, die AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse, die AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen, die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, die BKK Verbundplus und die AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse zu verzeichnen.

Die meisten „Verlierer“ haben Zusatzbeitrag erhöht

Auffällig ist, dass die vorgenannten Akteure mit Mitgliederschwund bis auf wenige Ausnahme den kassenindividuellen Zusatzbeitrag für 2023 erhöht haben. In der Spitze betrug das Plus 0,3 Punkte, und zwar bei der AOK Baden-Württemberg (auf 1,60 Prozent) und der AOK Plus (auf 1,50 Prozent). Damit gehören die beiden Körperschaften nicht zu den teuersten Marktteilnehmern.

Anders sieht es bei der AOK Nordost (plus 0,20 Punkte auf 1,90 Prozent) und der AOK Nordwest (plus 0,10) auf 1,89 Prozent. Beide gehören nach ihren Erhöhungen nun zu den fünf teuersten Krankenkassen (10.1.2023).