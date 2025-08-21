Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die Haftpflichtversicherer mit dem größten Kundenschwund

5.3.2026 – Bei 23 der 50 größten Anbieter schrumpften zwischen 2019 und 2024 die Vertragsbestände in der allgemeinen Haftpflichtversicherung. Nach absoluten Zahlen hatte die Ergo die höchsten Einbußen zu verzeichnen. Prozentual verlor die Dialog am stärksten. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2024: Haftpflichtversicherung“.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Haftpflichtversicherer haben den Bestand zwischen 2019 und 2024 um etwa sieben Prozent auf 50,8 Millionen Verträge ausgebaut.

Laut dem „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH konnten – angeführt von der Provinzial Versicherung AG – nur 27 Marktteilnehmer auf Sechsjahressicht zulegen (VersicherungsJournal 12.2.2026). In der Publikation werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit rund 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Ergo mit dem absolut größten Minus

Die stärkste Schrumpfung hatte mit rund 442.500 Kontrakten (auf unter 1,6 Millionen Stück) die Ergo Versicherung AG zu verzeichnen. Im sechsstelligen Bereich verloren ferner die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG (auf 555.800 Policen), die Generali Deutschland Versicherung AG (auf 2,16 Millionen), die HDI Versicherung AG (auf 1,1 Millionen) und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (auf 1,55 Millionen).

Verminderungen zwischen 78.300 und 46.600 Verträgen waren zu beobachten bei der Dialog Versicherung AG (auf unter 228.200 Kontrakte), der Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG (auf rund 359.350) und dem DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. (auf 509.100).

Rückgang absolut (Bild: Wichert)
Sondereffekte bei Ergo und Signal Iduna

Bei der Ergo ging der Verlust hauptsächlich auf das Jahr 2021 zurück, als der Bestand um fast 360.000 Policen abschmolz. Hierzu hatte das Unternehmen erläutert: „Aufgrund des Austritts Großbritanniens aus der EU mussten rechtlich notwendige Korrekturen vorgenommen werden“ (30.3.2023). Danach zeigte die Kurve zweimal leicht nach oben und 2024 wieder leicht nach unten.

Bei der Signal Iduna kam es nach vier Gewinnjahren mit Steigerungen von bis zu fünf Prozent nur im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums zu einem Rückgang, und das um 279.000 Verträge beziehungsweise ein Drittel.

Ursächlich für das Minus war laut Geschäftsbericht 2024 (PDF, 3,0 MB) „vor allem die Umdeckung von 19 Gruppenverträgen der Diensthaftpflicht- und Dienstfahrzeugregressversicherung der Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei mit einer hohen Personenanzahl“ auf die PVAG Polizeiversicherungs-AG.

Eergo, Signal Iduna (Bild: Wichert)

Dialog schrumpfte in der Haftpflichtversicherung prozentual am stärksten

Betrachtet man die Veränderungsraten, so fiel das Minus mit jeweils einem Fünftel bei der Dialog und der Signal Iduna am größten aus. Um ein gutes Fünftel verringerte sich der Bestand bei der Ergo, um fast ein Sechstel (auf unter 176.850 Kontrakte) bei der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG.

Schrumpfungsraten im zweistelligen Prozentbereich waren auch bei der Rheinland Versicherungs AG (auf 110.550 Policen), der Hansemerkur und der Volkswohl Bund Sachversicherung AG (auf unter 117.400) zu beobachten.

Rückgang prozentual (Bild: Wichert)

Drei Anbieter kontinuierlich im Minus

Beim DEVK VVaG, bei der Hansemerkur und der Dialog schrumpfte der Bestand kontinuierlich. Während die Kölner im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums die höchste Verminderungsrate zu verzeichnen hatten, war dies bei den Hamburgern 2022 der Fall. Bei der Dialog fiel die Schrumpfungsdynamik zuletzt mit zweimal unter fünf Prozent moderater aus als 2020 mit über sieben Prozent.

Die BA die Bayerische hatte nach anfänglichem Wachstum zuletzt viermal Verluste hinzunehmen. Und das mit kontinuierlich steigendem Tempo – auf zuletzt fast neun Prozent. Genau andersherum verlief die Entwicklung beim Volkswohl Bund. Der Anbieter kehrte nach vier Verlustjahren zuletzt wieder in die Gewinnspur zurück.

Die Branchenschwergewichte mit mehr als 1,6 Millionen Verträgen konnten ihre Bestände bis auf die Generali allesamt ausbauen (5.3.2026).

DEVK, Hansemerkur, Dialog, BA, Volkswohl Bund (Bild: Wichert)

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie aus den offiziellen Statistiken des GDV geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Marktanteil · Sachversicherung
 
