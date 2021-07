9.7.2021 – Herz-/ Kreislauferkrankungen waren 2020 ein weiteres Mal die mit Abstand häufigste Todesursache in Deutschland, gefolgt von Krebsleiden. Dies gab Destatis auf Basis erster vorläufiger Daten der Todesursachenstatistik am Donnerstag bekannt. Demnach war Covid-19 in gut 30.000 Fällen die Todesursache.

„Bei insgesamt 36.291 Todesbescheinigungen war im Jahr 2020 laut vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik Covid-19 als Erkrankung vermerkt. In 30.136 Fällen war dies die Todesursache, in den anderen 6.155 Fällen war es eine Begleiterkrankung.“

Dies vermeldete am Donnerstag das Statistische Bundesamt (Destatis) unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse der Todesursachenstatistik. Diese würden ab dem Berichtszeitraum Januar 2020 erstmals monatlich veröffentlicht und umfassten bis zur vorliegenden Auswertung knapp 92 Prozent aller Sterbefälle.

Rund ein Sechstel „mit“ Covid-19 verstorben

Nach Angaben der Statistiker war damit in rund 83 Prozent dieser Fälle Covid-19 die für den Tod verantwortliche Todesursache (umgangssprachlich: „an Corona gestorben“). Die verbleibenden 17 Prozent der betroffenen Personen hätten wegen eines anderen Grundleidens – mit Covid-19 als Begleiterkrankung – ihr Leben verloren („mit Corona gestorben“).

Weitergehende methodische Hinweise hat das Amt auf dieser Internetseite veröffentlicht. Dort werden auch Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Todesursachenstatistik und der Meldungen nach Infektionsschutzgesetz thematisiert.

Dies sind die häufigsten Todesursachen

Laut den vorläufigen Destatis-Angaben gingen knapp 35 Prozent der Sterbefälle auf Krankheiten des Kreislaufsystems wie Herzinfarkt, Bluthochdruck oder Schlaganfall zurück. Zum Vergleich: Ende der 1980er-Jahre betrug der Anteil noch über die Hälfte und 2012 rund 40 Prozent. Einer Krebserkrankung (Neubildungen) erlag im Berichtsjahr etwa Vierte Verstorbene. Anfang der 1980er-Jahre lag der Anteil lediglich bei rund einem Fünftel.

Dritthäufigste Todesursache waren Krankheiten des Atmungssystems wie unter anderem COPD. Platz vier der häufigsten Gründe, warum Menschen 2020 hierzulande verstarben, belegen psychische und Verhaltensstörungen wie unter anderem Demenz. Diese beiden Krankheitsgruppen waren in jeweils circa jedem 16. Todesfall die Hauptursache.

An fünfter und sechster Stelle liegen mit Anteilen von jeweils gut einem Fünfundzwanzigstel Krankheiten des Verdauungssystems wie Leberzirrhose oder Blinddarmdurchbruch und äußere Ursachen wie Unfälle, Suizid oder Komplikationen bei medizinischen oder chirurgischen Eingriffen. Knapp dahinter folgen endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems.

Die oben angeführten rund 30.000 Covid-19-Todesfälle entsprechen einem Anteil von gut drei Prozent an den rund 905.000 Sterbefällen insgesamt, für die nach jetzigem Stand die Todesursache bekannt ist.