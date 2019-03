Die größten Versicherungsstandorte

25.3.2019 – Auch zum Stichtag 30. Juni 2018 wird die Rangliste der Städte mit den meisten Versicherungs-Mitarbeitern von München angeführt, unverändert gefolgt von Köln und Hamburg. Dies zeigen jetzt vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland veröffentlichte Daten. In jeweils rund der Hälfte der Standorte wurden sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte an- beziehungsweise abgebaut.

München (inklusive Unterföhring) lag auch im vergangenen Jahr (Stand: 30 Juni 2018) an der Spitze der Rangliste der größten Versicherungsstandorte. Dies zeigt die aktuelle Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), die der Verband am Freitag veröffentlicht hat.

München behauptet Spitzenposition

Mehr als 30.700 Personen wurden in der bayerischen Metropole von der Assekuranz (Stand: 30 Juni 2018) sozialversicherungs-pflichtig beschäftigt. Dahinter folgt weiterhin mit Köln mit fast 24.700 Versicherungs-Mitarbeitern vor Hamburg mit gut 18.700 Angestellten.

Platz vier geht erneut an Stuttgart (aktuell 13.700 Assekuranz-Beschäftigte), knapp dahinter liegt Hannover mit etwa 1.000 Versicherungs-Angestellten weniger. Ebenfalls fünfstellige Werte werden für Düsseldorf und Berlin ausgewiesen.

Sieben Mal Stellenanbau

In fast der Hälfte der größten Standorte (ab 3.000 Arbeitnehmer im Versicherungsgewerbe) wurden den AGV-Daten zufolge Stellen angebaut. In der anderen Hälfte gab es hingegen Personalabbau. Keine Veränderungen waren in Münster zu beobachten.

Am größten war der Zuwachs in Dortmund mit 650 Versicherungs-Angestellten. Dem stand in der Spitze ein Rückgang um fast 800 Assekuranz-Arbeitsplätze in Hamburg gegenüber. Solche „Ausreißerwerte“ hatte es auch schon im Jahr zuvor gegeben, wenn auch zwischen München und Stuttgart.

„Auf Grundlage der Meldung der Versicherungs-Unternehmen an die Sozialversicherung kann es zur Verschiebungen in der Zuordnung der Schlüsselung kommen“, hatte der AGV seinerzeit erläutert (VersicherungsJournal 16.3.2018). Konkrete Namen wollte der Verband nicht nennen.

Dieselbe Ursache dürfte auch aktuell hinter den größenmäßig nicht plausiblen Verschiebungen stecken.

Hannover mit kräftigem Zuwachs

Einen überproportional hohen Mitarbeiterzuwachs hatte Hannover mit fast 400 Personen zu verzeichnen. In Koblenz, Berlin, Coburg, Frankfurt am Main und Mannheim stieg die Zahl der Versicherungs-Angestellten moderat an. Für diese Standorte wird ein Personalanbau zwischen 80 und 20 Beschäftigten ausgewiesen.

Die in München, Karlsruhe, Köln, Düsseldorf und Wiesbaden ansässigen Assekuranzunternehmen haben im Saldo jeweils Stellen im niedrigen dreistelligen Bereich gestrichen, wie aus den Daten des Arbeitgeberverbands weiter hervorgeht.