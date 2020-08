Die Favoriten der Makler in der Cyberversicherung

18.8.2020 – Nach einer aktuellen Maklerbefragung von MRTK hat das Geschäft mit gewerblichen Cyber-Versicherungen im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Das meiste Geschäft machen Vermittler mit dem Handwerk und freien technischen Berufen. Als ihre Favoriten unter den Anbietern nannten sie Hiscox und HDI.

Das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) hat die Studie „Der Cyber-Monitor (gewerblich und privat) im Maklermarkt 2020“ vorgelegt. Sie beruht auf einer im Juli 2020 nach der Cati-Methode durchgeführten Befragung von 202 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern. Die haben sich zur aktuellen Geschäftslage und den Potenzialen dieses Segments geäußert.

Von den Befragten arbeiten 69 Prozent für Maklerbüros mit ein bis zwei Mitarbeitern, 73 Prozent sind Partner eines Maklerpools und 70 Prozent sind mindestens 51 Jahre alt.

Cyber-Geschäft mit steigender Bedeutung bei Maklern

Laut den Auswertungen der Marktforscher hat das Geschäft mit Cyber-Versicherungen im vergangenen Jahr bei den Maklern und Mehrfachvertretern weiter an Bedeutung gewonnen. Sowohl der Anteil derjenigen, die Cyber-Policen vermitteln, als auch der Anteil derer, die sich mit dem Thema beschäftigen, legte aktuell zu.

38 Prozent der Befragten haben 2019 bereits gewerbliche Cyber-Versicherungen vermittelt. Im vergangenen Jahr waren es 34 Prozent (VersicherungsJournal 16.4.2019), 2017 sogar erst 21 Prozent (23.1.2018).

Weitere 46 (Vorjahre: 44, 36) Prozent haben sich bereits mit dem Thema beschäftigt und gehören damit zu den Cyber-Interessierten. Im Gegenzug hat sich der Anteil der Cyber-indifferenten Vermittler von 42 über 22 auf aktuell nur noch zwölf Prozent vermindert.

Abweichungen zu den beiden Vorgängeruntersuchungen sollten nicht überinterpretiert werden, da die Stichproben mit 238 beziehungsweise 301 Umfrageteilnehmern deutlich größer waren.

Wachstumsaussichten und Einstiegsbereitschaft

Weiter wurde nach den Geschäftsaussichten gefragt. Ergebnis: 76 Prozent der Interviewten gehen von einem wachsenden gewerblichen Cybermarkt aus. Dies liegt allerdings ein stückweit unter den Prognosen der beiden Vorgängeruntersuchungen (2019: 87 Prozent; 2017: 84 Prozent).

Dennoch plant mehr als jeder zweite (2019: etwa zwei Drittel) der noch nicht in diesem Segment Aktiven, in Zukunft auf jeden Fall in dieses Geschäft einzusteigen. Unter den bis 50 Jahre alten ist dieser Anteil mit über zwei Dritteln deutlich überdurchschnittlich ausgeprägt. Auf der anderen Seite verneinte fast jeder vierte (achte) Befragte entsprechende Pläne.

Welche Cyberrisiken am häufigsten abgesichert sind

Am häufigsten sind bei den vermittelten Cyberpolicen die Risiken „Datenverlust/ -wiederherstellung“ (20 Prozent) und „Hackerangriffe“ (18 Prozent). Hauchdünn dahinter folgt „Komplettpaket/ Rundumschutz/ gesamtes Risiko“, wofür 17 Prozent votierten.

Am Ende der Rangliste sind die Gefahrenbereiche „Imageschäden/ -wiederherstellung“, „Vermögensschäden/ Kostenabsicherung“, „Sabotage“, „Kosten für Kundeninformation“ sowie „IT-Hilfe/-Betreuung durch Fremdanbieter“ zu finden. Dies gab nur jeweils jeder zweite Umfrageteilnehmer an.

Handwerk als wichtigste Zielgruppe

Bei den Zielgruppen, an die im gewerblichen Cybergeschäft erfolgreich vermittelt wird, steht mittlerweile das Handwerk an erster Stelle. Der Anteil hat sich im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung auf 76 Prozent mehr als verdoppelt.

Frage: „Welche der folgenden Zielgruppen sind bei gewerblichen Zielgruppen Ihre Hauptgeschäftsfelder?“; Quelle: „Der Cyber-Monitor im Maklermarkt 2020“ (Bild: MRTK)

Dahinter folgen freie technische Berufe wie Architekten oder IT-Dienstleister (52 Prozent, im Vorjahr nicht abgefragt. Nur noch Position drei belegen die beratenden Berufe wie Steuerberater, Notare und Rechtsanwälte (minus vier Prozentpunkte auf 44 Prozent). Mehrfachnennungen waren möglich.

Top-Versicherer der Makler sind Hiscox und HDI

Als ihren Favoriten nannte mehr als jeder dritte gewerbliche Cybervermittler spontan die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland. Rang zwei belegt die HDI Versicherung AG mit einem Anteil von einem knappen Viertel.

Dahinter folgen dicht beieinander die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG, die Markel Insurance SE und die Axa Versicherung AG. Diese Gesellschaften konnten jeweils rund jede sechste Favoritenstimme auf sich vereinen (Mehrfachnennungen möglich).

Frage: „An welche Unternehmen vermitteln sie im gewerblichen Cybergeschäft?“; Quelle: „Der Cyber-Monitor im Maklermarkt 2020“ (Bild: MRTK)

Im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung legte insbesondere der HDI kräftig zu, der seinen Anteil mehr als verdoppelte. Andererseits büßten Allianz und Markel jeweils etwa ein Viertel ein.

Die Ergebnisse der Studie „Der Cyber-Monitor (gewerblich und privat) im Maklermarkt 2020“ sind in einem 56-seitigen Powerpoint-Dokument zusammengefasst. Es kann direkt beim Marketing Research Team Kieseler kostenpflichtig erworben werden. Die Konditionen werden auf Anfrage per E-Mail oder Telefon 0162 2497777 genannt.