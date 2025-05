Die fairsten Versicherer aus Kundensicht

9.5.2025 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Versicherungskunden wissen, welche Gesellschaften sie als am fairsten bewerten. Dabei erhielten folgende 13 Anbieter ein „sehr gut“: Allianz, Arag, Cosmos, Ergo, Generali, Huk24, Huk-Coburg, LVM, Mannheimer, R+V, SV, VGH und Württembergische.

Zum inzwischen 15. Mal hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit Focus Money untersucht, von welchen Versicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im März durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu drei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde gewesen waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 4.013 Urteile von 2.992 Kunden zu 39 „großen“ Allround-Versicherungsunternehmen zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 27 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Fachkompetenz, soziale Kompetenz, Eigeninitiative der Mitarbeiter, Ehrlichkeit, Beratungsqualität, regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen, Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote, Belohnung von Kundentreue),

faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, Erreichbarkeit von Mitarbeitern),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz),

fairer Schutz und Vorsorge (Qualität der Produkte, Transparenz der Tarife und Angebote, Sicherheit und Flexibilität der Produkte),

faire Leistungsabwicklung (Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Leistungsabwicklung, Reaktionsgeschwindigkeit, Qualität der Anliegenbearbeitung, Einhalten von Zusagen, Umgang mit Beschwerden/Reklamationen),

Nachhaltigkeit und Verantwortung (ökonomische Nachhaltigkeit, sozial verantwortliches Handeln, ökologische Nachhaltigkeit).

Vierstufige Skala zur Bewertung

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

13 Anbieter erhielten ein „sehr gut“

In die Gesamtwertung gingen die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen ein. Es erhielten wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 8.5.2024) 13 Versicherungsunternehmen die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Dabei gelang der Arag der Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser herausgefallen sind die DEVK Versicherungen.

Zum Abschneiden in den Teilbereichen

In allen Segmenten die Bestnote erzielten nur Allianz, Ergo, Huk-Coburg, LVM, Mannheimer, SV und VGH. Jeweils fünfmal ein „sehr gut“ bekamen die Generali (nicht Nachhaltigkeit und Verantwortung) sowie die Württembergische (nicht Preis-Leistungs-Verhältnis). Alle anderen Testkandidaten tauchen bestenfalls in vier Segmenten in der Spitzengruppe auf.

Zur insgesamt elfköpfigen Gruppe der „guten“ Anbieter gehören neben der DEVK auch die

Sieben Anbieter seit acht Jahren ununterbrochen „spitze“

Zum achten Mal in Folge in die Riege der „sehr guten“ Akteure schafften es Allianz, Cosmos, Huk24, Huk-Coburg, LVM, SV und VGH. Jeweils siebenmal zur Spitzengruppe zählten die Ergo (nicht 2019) und die Mannheimer (nicht 2018). Sechsmal gelang dies der Generali (seit 2020) und immerhin noch fünfmal der DEVK (2021 bis 2024).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 374-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Versicherern 2025“ können in diesem Studienflyer (PDF, 476 KB) nachgelesen werden.