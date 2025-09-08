Die besten Nachwuchsmakler Deutschlands

28.10.2025

Am Dienstag wurden auf der Finanz- und Versicherungsmesse DKM die Jungmakler des Jahres 2025 ausgezeichnet. Es gewannen Lennard Schwarzer, Fiona Jasmut und Freya Früh.

Bereits zum 15. Mal hat die BBG Betriebsberatungs GmbH den Jungmakler-Award für Nachwuchskräfte im Alter unter 40 Jahren ausgeschrieben.

Die von BBG-Geschäftsführerin Dr. Lisa Knörrer und Tobias Knörrer moderierte Preisverleihung fand am Dienstag im Rahmen der Fachmesse DKM in Dortmund statt.

Jungmakler des Jahres ist Lennard Schwarzer

Zum Jungmakler des Jahres kürte die Jury Lennard Schwarzer (27), LS Finanzmakler GmbH.

Auf dem zweiten Platz landete Fiona Jasmut, Kassenkompass GmbH.

Dritte wurde Freya Früh, FF Frau Finanzen GmbH.

Von links: Lennard Schwarzer, Fiona Jasmut, Freya Früh (Bild: Meyer)

15 Teilnehmer im Finale des Jungmakler-Awards

Die weiteren der insgesamt 15 Finalisten des Wettbewerbs waren:

Die Finalisten waren durch regionale Vorausscheidungen gefunden worden. Zu den Auswahlkriterien gehörten das möglichst einzigartige Unternehmenskonzept, die Zielgruppen-Fokussierung, eine erfolgversprechende Strategie sowie ein systematischer Vertriebs- und Serviceplan.

Den Sonderpreis Baufinanzierung gewann Markus Stadler, Finanzgenies GmbH.